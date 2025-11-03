পাথরভর্তি লরির সঙ্গে সরকারি বাসের সংঘর্ষ, মৃত অন্তত 21
বাসে প্রায় 70 জন যাত্রী ছিল বলেও প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে ৷ এদের অধিকাংশই কলেজ পড়ুয়া বলে খবর ৷ দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : November 3, 2025 at 9:40 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 নভেম্বর: সরকারি বাসের সঙ্গে নুড়ি পাথর বোঝাই লরির সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ বাস ও লরির চালক-সহ প্রাণ গেল প্রায় 21 জনের ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান ৷ সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলায় ৷
জানা গিয়েছে, এদিন তন্দুর ডিপো থেকে আসা একটি আরটিসি বাসের সঙ্গে নুড়ি পাথর বোঝাই লরির সংঘর্ষ হয় । চেভেল্লা মণ্ডলের মিরজাগুড়ার কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ সংঘর্ষের পর পাথর বোঝাই লরিটি বাসের উপর কার্যত উল্টে পড়ে ৷ যার জেরে এখনও পর্যন্ত প্রায় 21 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন যাত্রী আটকে রয়েছেন বাসের ভিতর ।
একাধিক যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন । খবর পেয়ে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনটি জেসিবির সাহায্যে উদ্ধার কাজ শুরু করে । পাথরের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছেন যারা তাদের উদ্ধার করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডি ৷ আধিকারিকদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে গিয়ে ত্রাণ কার্য শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ ত্রাণ তৎপরতা জোরদার করার জন্য জেলা কালেক্টরকেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এছাড়াও দুর্ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সময়ে সময়ে জানানোর কথা বলেছেন তিনি ৷
బస్సు ప్రమాద ఘటనలో క్షతగాత్రులను వెంటనే హైదరాబాద్కు తరలించి మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డీజీపీలను ఆదేశించారు.— Telangana CMO (@TelanganaCMO) November 3, 2025
అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులు వెంటనే ప్రమాద సంఘటనకు చేరుకుని పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలని చెప్పారు. సహాయక… https://t.co/fekmtqiSNw
জানা গিয়েছে, তন্দুর থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল আরটিসি বাসটি ৷ সেই সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে । বাসে প্রায় 70 জন যাত্রী ছিল বলেও প্রাথমিকভাবে খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তাদের বেশিরভাগই ছাত্র এবং অফিসে যাত্রী ৷ বাসে থাকা অধিকাংশ ছাত্র হায়দরাবাদের বেশ কয়েকটি কলেজের পড়ুয়া ৷ রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় তারা বাড়ি গিয়েছিল ৷ ফের এদিন সকালে কলেজে ফিরছিল ৷ সড়ক দুর্ঘটনার ফলে হায়দরাবাদ-বিজাপুর রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় । চেভেল্লা-বিকারাবাদ রুটেও প্রচুর গাড়ি আটকে পড়েছে ।
VIDEO | Rangareddy: Several injured after a tipper collided with a Tandur RTC bus near Mirjaguda on the Hyderabad-Bijapur highway.— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZwgBJcTDtn
মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডি বাস দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত হায়দরাবাদে স্থানান্তরিত করার এবং তাদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছেন । মন্ত্রীদেরও অবিলম্বে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী । এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় পোস্টে লেখা হয়েছে, "জেলা কালেক্টরকে উদ্ধার কাজ জোরদার করার এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী ক্রমাগত শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে দুর্ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছেন । তিনি ফোনে মুখ্যসচিব এবং ডিজিপির সঙ্গে কথা বলছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে এই দুর্ঘটনায় প্রয়োজনীয় উদ্ধার কাজ ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অব্যাহত রাখতে হবে ৷ উদ্ধার কাজে সমস্ত বিভাগকে কাজ করতে বলা হয়েছে । জরুরি চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি দুর্ঘটনায় জড়িতদের জীবন বাঁচাতে পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স এবং চিকিৎসা কর্মী মোতায়েন করতে হবে ।"