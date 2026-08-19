আইফোন-বাইকের জন্য প্রেমিককে দিয়ে দাদুকে খুন ! ভিডিয়ো কলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখল কিশোরী

আইফোন-বাইকের জন্য প্রেমিককে দিয়ে দাদুকে খুন ! ভিডিয়ো কলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখল কিশোরী
তামিল ছবি 'স্পাইডার'-সহ বিভিন্ন সিনেমা থেকে হত্যাকাণ্ড ঘটানো এবং প্রমাণ লোপাটের কৌশল শেখে অভিযুক্তরা ৷
Published : August 19, 2026 at 1:12 PM IST
আলাপ্পুঝা (কেরল), 19 অগস্ট: কেরলে হাড়হিম করা ঘটনা ৷ আইফোন ও বাইকের জন্য প্রেমিক এবং তার বন্ধুদের দিয়ে দাদুকে খুন করাল 13 বছরের কিশোরী ৷ ভিডিয়ো কলে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ফোনের ওপ্রান্ত থেকে প্রত্যক্ষও করল অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রী ৷ পাশাপাশি, তামিল ছবি 'স্পাইডার'-সহ বিভিন্ন সিনেমা থেকে কৌশল শিখে হত্যাকাণ্ড ঘটানো এবং প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করে অভিযুক্তরা ৷ এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ ৷
ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের কারুভাট্টা মাডাপ্পুরাইক্কাল পাডেট্টাথিলে ৷ মৃতের নাম শিবানকুট্টি (67) ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে যখন শিবানকুট্টির স্ত্রী মেয়ের প্রসবের জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলেন । অভিযুক্ত নাবালিকা, কিশোর প্রেমিক ও তার বন্ধুদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে । জেরায় উঠে আসে এই হত্যাকাণ্ডের চাঞ্চল্যকর তথ্য ।
পুলিশ জানিয়েছে, 13 বছরের মেয়েটিই এই অপরাধের মাস্টার মাইন্ড । তার নির্দেশে কোল্লামের পারাবুরের বাসিন্দা তার 17 বছর বয়সী প্রেমিক সেখানকার দুই কিশোর বন্ধুর সঙ্গে মিলে এই কাজ করে । ওই তিনজন অভিযুক্তের মধ্যে দু'টি ছেলে প্লাস ওয়ান ও প্লাস টু-এর ছাত্র, আর একজন প্লাস ওয়ানেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল । হেফাজতে থাকা চারজনই নাবালক ।
আলাপ্পুঝার এসপি টি কে বিষ্ণুপ্রদীপ সংবাদমাধ্যমকে জানান, অভিযুক্তরা গত শনিবার রাতে কারুভাট্টার বাড়িতে আসে । বাথরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে বাড়িতে ঢুকে তারা জেগে ওঠা শিবানকুট্টিকে নির্মমভাবে মারধর করে ৷ এরপর কাপড় দিয়ে তাঁর হাত-পা বেঁধে ফেলে এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করে । পুলিশ ও ডগ স্কোয়াডকে বিভ্রান্ত করতে তারা পুরো বাড়িতে লঙ্কা গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয় এবং বাথরুমের ভিতরে ও চারপাশে তরল রাসায়নিক স্প্রে করে । তামিল চলচ্চিত্র 'স্পাইডার'-সহ বিভিন্ন সিনেমা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানো এবং প্রমাণ লোপাটের কৌশল শেখে পারাবুরের ওই তিন কিশোর ৷
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা শিবানকুট্টির বাড়ি থেকে সোনা ও নগদ লুট করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করছিল । লক্ষ্য ছিল, চুরি করা সোনা বিক্রি করে মেয়েটির জন্য আইফোন এবং তার প্রেমিকের জন্য একটি বাইক কেনা । চুরি করা সোনার আংটিটি কোল্লামে 16 হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল । পুলিশ এমন এক ব্যক্তিকেও শনাক্ত করেছে, যে তাদের চোরাই সোনার আংটি বিক্রি করতে সাহায্য করেছিল । যদিও প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন না । পুলিশ পরে চুরি করা সমস্ত সোনা উদ্ধার করে ।
আলাপ্পুঝার এসপি টি কে বিষ্ণুপ্রদীপ বলেন, "প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় মেয়েটি খুব স্বাভাবিক ছিল । ধরা পড়বে না এই আত্মবিশ্বাসে সে তার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট বা লোকেশন ডেটা মুছে ফেলার চেষ্টাও করেনি । বিস্তারিত সাইবার প্রমাণ তার সামনে তুলে ধরার পরেই অপরাধ স্বীকার করে । মেয়েটি তার জবানবন্দিতে দাবি করেছে , দাদুর প্রতি তার ক্ষোভ ছিল ৷ কারণ তিনি তার সঙ্গে নাকি দুর্ব্যবহার করতেন । এই দাবি কতটা সত্যি, পুলিশ তা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে দেখছে ৷ পাশাপাশি, অভিযুক্তরা এই হত্যাকাণ্ডে মাদক ব্যবহার করেছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
পুলিশ বর্তমানে হেফাজতে থাকা নাবালিকা ও বাকি তিনজনের বিরুদ্ধে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । পাশাপাশি, এই অপরাধ গুরুতর বিবেচনা করে পুলিশ ঘোষণা করেছে, তারা তিন কিশোরকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিচার করার জন্য জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কাছে আবেদন করবে ।