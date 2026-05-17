বোরওয়েলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল নাতি, উদ্ধার করতে গিয়ে মৃত্যু দাদুর

বোরওয়েলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল নাতি, উদ্ধার করতে গিয়ে মৃত্যু দাদুর
নাতি-নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে জল দিতে গিয়েছিলেন দাদু ৷ খেলতে খেলতে নাতি পড়ে গেল বোরওয়েলের মধ্যে ৷
Published : May 17, 2026 at 4:41 PM IST
মিরায়ালাগুডা, 17 মে: নাতিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন দাদু ৷ একটি বোরওয়েলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল শিশু ৷ তাকে বাঁচাতে ওই বোরওয়েলের মধ্যে নামেন তার দাদু ৷ কিন্তু, সুড়ঙ্গের গভীরে গিয়ে আটকে যান তিনি এবং মৃত্যু হয় তাঁর ৷ স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে দু'জনকে উদ্ধার করতে ছুটে যান ৷ নাতি ও দাদু- দু'জনকেই উদ্ধার করা হয় ৷ নাতির প্রাণ বাঁচানো গেলেও দাদুর মৃত্যু হয় ৷
মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার নালগোন্ডা জেলার মিরায়ালাগুডায় ৷ স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কান্টু নাগাম্মা মিরায়ালাগুডা মণ্ডলের উপ-সরপঞ্চ ৷ তাঁর বড় মেয়ের দুই সন্তান গরমের ছুটিতে কান্টু নাগাম্মার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল ৷
মিরায়ালাগুডার ডিএসপি রাজাশেখর বলেন, "ভেনকান্না তাঁর নাতি-নাতনিদের নিয়ে বোরওয়েলের কাছে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে নাতি খেলতে খেলতে বোরওয়েলের মধ্যে পড়ে যায় ৷ মাটিটা নরম হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ হঠাৎ বোরওয়েল থেকে জল উঠে আসে এবং সেই টানে নাতি ভিতরে পড়ে যায় ৷ নাতিকে বাঁচাতে দাদুও ভিতরে পড়ে যায় এবং সেখানে আটকে যান ৷"
শনিবার সকাল 8টা 15 মিনিট নাগাদ উপ-সরপঞ্চের স্বামী ভেনকান্না তাঁর নাতি-নাতনিদের নিয়ে গাছে জল দেওয়ার জন্য মাঠে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর এক নাতি হেমাংশ মাঠে খেলা করছিল ৷ খেলতে খেলতে 10 ফুট গভীর একটি সুড়ঙ্গে পড়ে যায় সে ৷ ঘটনাটি দাদুর চোখের সামনেই ঘটে ৷ তিনি বোরওয়েলের মধ্যে থেকে নাতিকে বের করে আনার চেষ্টা করতে থাকেন ৷ কিন্তু অতর্কিতে পিছলে তিনিও বোরওয়েলের মধ্যে পড়ে যান ৷
বিপদ বুঝে নাতনি লোহিতা প্রায় এক কিলোমিটার দৌড়ে রাস্তায় পৌঁছয় এবং লোকজন ডাকতে থাকে ৷ 9টা নাগাদ স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ কিন্তু বোরওয়েলের মধ্যে আর কেউ নামতে চাননি ৷ ইতিমধ্যে দু'জন ওই গর্তের মধ্যে পড়ে এবং তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে ৷ তাই সুড়ঙ্গের মধ্যে কেউ যেতে চাননি ৷
এদিকে খবর পেয়ে সাব-ইন্সপেক্টর (গ্রামীণ) লক্ষ্মাইয়া উকুস্থলে পৌঁছন ৷ 10টা 30টার সময় এক স্থানীয় তরুণ সাইদুলু কোমরে দড়ি বেঁধে সুড়ঙ্গের ভিতরে নামেন ৷ প্রথমে, ভেনকান্নাকে বাইরে বের করে আনা হয় ৷ তাঁকে সিপিআর দেওয়া হয় ৷ কিন্তু কোনও সাড়া না-পাওয়ায় ঘটনাস্থলে থাকা অ্যাম্বুল্যান্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
এরপর আরও একবার সুড়ঙ্গের মধ্যে নামেন সাইদুলু ৷ সকাল 10টা 45 টা নাগাদ, ঘটনার দু'ঘণ্টা পর হেমাংশকে বের করে আনা হয় ৷ তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তার অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে ৷ মিরায়ালাগুডার ডিএসপি রাজাশেখর রাজু, গ্রামীণ সিআই পিএনডি প্রসাদ, দমকল আধিকারিক ইয়াদাগিরি এবং তেহসিলদার শ্রীনিবাস ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ বোরওয়েলটিকে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে, যাতে আর কোনও দুর্ঘটনা না-ঘটে ৷