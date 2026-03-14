সরকার যুদ্ধের প্রভাব কমানোর চেষ্টা করছে আর কংগ্রেস আতঙ্ক তৈরি করছে: প্রধানমন্ত্রী মোদি

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে জানান, কংগ্রেসের চিন্তাভাবনা যেখানে থেমে যায়, ঠিক সেখান থেকেই কাজ শুরু করে বিজেপি।

PM MODI ATTACK CONGRESS
কংগ্রেস আতঙ্ক তৈরি করছে: প্রধানমন্ত্রী মোদি (পিটিআই)
Published : March 14, 2026 at 3:22 PM IST

শিলচর, 14 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় চলমান যুদ্ধের প্রভাব এসে পড়েছে ভারতেও ৷ আর সেই প্রভাব কমানোর চেষ্টা করতে কেন্দ্রীয় সরকার যখন সচেষ্ট, তখন কংগ্রেস আতঙ্ক সৃষ্টি করে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করছে। শনিবার এমনই অভিযোগ করে কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে 23,550 কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এরপর অসমের শিলচর শহরে এক জনসভায় বক্তব্যও রাখেন তিনি ৷ আর সেই সভা থেকেই কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আমাদের সরকার যুদ্ধের প্রভাব কমানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু কংগ্রেস আতঙ্ক সৃষ্টি করছে ৷ একটি দায়িত্বশীল দল হিসেবে কাজ করতেও তারা ব্যর্থ।" তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অতীতে অসমের যুবকদের বিপথে চালিত করার পাশাপাশি তাদের হিংসাত্মক কাজ ও সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দেওয়ার মতো অভিযোগ করেন ৷ প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে জানান যে, এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যটি এখন সুযোগের এক মহাসাগর।

অসমের শিলচরে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি (পিটিআই)

রান্নার গ্যাসের অপ্রতুলতা নিয়ে সংসদে ধর্না বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস-সহ বিরোধীদলের সাংসদরা ৷ সেখান থেকেই রাহুল গান্ধি অভিযোগ তুলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার কথা বলছেন অথচ তিনি নিজেই আদানি নিয়ে আতঙ্কিত ৷ এদিন শিলচরের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "বিজেপির মূলমন্ত্র হল উন্নয়নের দৌঁড়ে পিছিয়ে থাকাদের অগ্রাধিকার দেওয়া ৷ যেখানে কংগ্রেসের চিন্তাভাবনা থেমে যায়, আমরা ঠিক সেখান থেকেই কাজ শুরু করি।"

এর আগে, প্রধানমন্ত্রী কাছাড় জেলার শিলচর এবং মেঘালয়ের শিলং-এর মধ্যে 22,864 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে 'অ্যাক্সেস-কন্ট্রোলড এক্সপ্রেসওয়ে' ৷ তার ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী ৷ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই ধরণের এক্সপ্রেসওয়ে এটিই প্রথম বলে দাবি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানিয়েছেন, 166 কিলোমিটার দীর্ঘ এই চার লেনের 'গ্রিনফিল্ড হাই-স্পিড করিডোর'টি গুয়াহাটি ও শিলচরের মধ্যকার দূরত্ব 295 কিলোমিটার থেকে কমিয়ে 252 কিলোমিটারে নিয়ে আসবে ৷ যাতায়াতের সময় 8.5 ঘণ্টা থেকে কমে হবে প্রায় 5 ঘণ্টা ৷ মোদি শিলচরের ক্যাপিটাল পয়েন্টের নিকটবর্তী ট্রাঙ্ক রোড থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পয়েন্ট পর্যন্ত এনএইচ-306 (NH-306)-এর উপর 565 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হতে চলা 'এলিভেটেড করিডোর' বা উড়ালপথের ভূমিপুজোতেও অংশ নেন।

আধিকারিকরা জানান, এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল শিলচরের অন্যতম ব্যস্ত এই সড়কে যানজট কমানো, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও মণিপুরের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো ৷ একই সঙ্গে, বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কাজ হবে বলে দাবি তাদের ৷ প্রধানমন্ত্রী করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে 122 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হতে চলা কৃষি মহাবিদ্যালয়েরও ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন এদিন।

শুক্রবার থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যে মোট 47,800 কোটি টাকার যে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন ৷ এগুলি তারই অংশ। অসমে বিধানসভা নির্বাচন এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ ক্ষমতাসীন বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে।

