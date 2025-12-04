'বিদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে', তোপ রাহুলের

'বিদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে', তোপ রাহুলের
এদিন সন্ধ্যায় ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ ইতিমধ্যে রুশ প্রতিনিধি দল এসেছে ৷ কিন্তু লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুলের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়নি ৷
By PTI
Published : December 4, 2025 at 6:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: অন্য দেশ থেকে আসা প্রতিনিধি দলকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আগেভাগে বলে রাখে, তারা যেন বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা না-করে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দু'দিনের সফরে নয়াদিল্লিতে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ তার আগে এদিন সকালে সংসদ চত্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের এনডিএ সরকার নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে বলে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করে দেয় ৷ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল বলেন, "সাধারণত এটা চিরাচরিত প্রথা, বিদেশ থেকে যাঁরা ভারতে আসেন, তাঁরা বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করেন ৷ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিদেশ মন্ত্রক এই নিয়ম মেনে চলছে না ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (অটল বিহারী) বাজপেয়ী, মনমোহন সিংজি'র সময়েও এই রীতি চালু ছিল ৷ কিন্তু ইদানীং যখন ভারতে বিদেশি প্রতিনিধিরা আসেন এবং আমি যখন বিদেশে যাই, তখন সরকার তাঁদের জানিয়ে দেয়, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করবেন না ৷"
VIDEO | Delhi: On Russian President Putin's visit, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) says, " generally, the tradition has been that whoever visits india, the lop used to have a meeting. it used to happen in the vajpayee government, the manmohan singh… pic.twitter.com/7dDoWCB3za— Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2025
প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, "এটা তাঁদের নীতি ৷ প্রতি বার এরকমটাই করে ৷ আমি যখন অন্য কোনও দেশে যাই এবং অন্য কেউ যখন ভারতে আসেন ৷ আমরা সেই বার্তা জানতে পারি ৷ সরকারের তরফে তাঁদের বলা হয়েছে, তাঁরা যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন ৷"
এই ধরনের বৈঠকের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, "শুধু সরকার নয়, আমরাও ভারতের প্রতিনিধি ৷ সরকার চায় না যে, বিরোধী দলের নেতারা বিদেশি নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন ৷ কিন্তু বিদেশি নেতাদের সঙ্গে বিরোধী দলের নেতাদের সাক্ষাৎ করাটা একটা রীতি ৷ কিন্তু মোদিজি তা মানেন না ৷ বিদেশ মন্ত্রক এই নিয়ম মানে না ৷" এর কারণ কী ? এই প্রশ্নের উত্তরে রাহুল বলেন, "এটা ওদের নিরাপত্তাহীনতা ৷"
দাদার সুরে একই কথা বলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ তিনিও জানান, বিদেশি প্রতিনিধিরা দেশের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করবেন, এটা একটা প্রোটোকল ৷ সংসদ চত্বরে ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা বলেন, "সরকারের সব নীতিই একটি মাত্র মন্ত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি ৷ ওরা সবকিছু দখল করতে চায় ৷ অন্য কারও স্বর যেন শোনা না-যায় ৷ অন্যরা কী বলছে, তা শুনতে চায় না ৷ ওরা চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করে চলেছে ৷"
VIDEO | Delhi: Referring to Rahul Gandhi's allegations that the MEA and the government do not allow him (the LoP) to meet foreign dignitaries, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " it's strange. it is protocol that visiting dignitaries meet the lop. but this government's… pic.twitter.com/OXYvdJi4I4— Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2025
রাহুলের মতো প্রিয়াঙ্কারও যুক্তি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে ৷ তিনি বলেন, "সরকারের নিরাপত্তাহীনতার প্রতিফলন তাদের এই কাজে পাওয়া যায় ৷ বিদেশি অতিথি-অভ্যাগতরা এলে তাঁরা সাধারণ বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করেন ৷ কিন্তু এই প্রোটোকল ভাঙার কারণ কী ? এটা শুধু নিরাপত্তাহীনতা, অন্য কিছু নয় ৷"
The LOP meeting foreign dignitaries visiting India is a time-tested democratic tradition, so that our international engagement is deeper and more meaningful.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) December 4, 2025
But those who only wish to speak their own Man ki Baat clearly have no regard for these traditions that serve as… https://t.co/tEpk53Avd8
দলের সংগঠনের ইন-চার্জ সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল জানান, বিদেশি প্রতিনিধিরা বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করবেন, এটা তো সময়-পরীক্ষিত গণতান্ত্রিক রীতি ৷ এর ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের যোগাযোগ আরও গভীর হয় এবং আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, "কিন্তু কয়েকজন শুধু নিজের মন কি বাত বলতে চায় ৷ তাঁদের কাছে এই ধরনের প্রথার জন্য কোনও শ্রদ্ধা নেই ৷ কিন্তু এই নীতিগুলিই দেশের বৈদেশিক নীতির শক্তিশালী ভিত ৷"
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল 2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ৷ এর আগের বছর অর্থাৎ 2021 সালের ডিসেম্বরে 22তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিতে নয়াদিল্লি এসেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবার ভারত সফর পুতিনের ৷
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত সফরসূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সাড়ে 11টার সময় তাঁর রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর কথা রয়েছে ৷ এরপর নয়াদিল্লিতে হায়দরাবাদ হাউজে 23তম ভারত-রাশিয়া সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে ৷ দুপুর 1.50 মিনিটে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করবেন ৷ বিকেল 3.40 মিনিটে একটি বাণিজ্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন পুতিন ৷ সন্ধ্যা 7টায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজে যোগ দেবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ৷ রাত 9টা নাগাদ ফের রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন পুতিন ৷