মাস শেষে বসছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন, শুক্রবার নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে কথা ক্যাবিনেটে
Parliament special SESSION: সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জানিয়েছেন, লোকসভার অধিবেশন চলবে 30 নভেম্বর থেকে 3 ডিসেম্বর । রাজ্যসভার অধিবেশন চলবে 2 এবং 3 ডিসেম্বর ।
By PTI
Published : November 27, 2026 at 12:42 AM IST
নয়াদিল্লি, 27 নভেম্বর: সংসদের দুটি কক্ষে বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে । বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘোষণা করেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু । এক্স হ্য়ান্ডেলে করা একটি পোস্টে তিনি লেখেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চর্চা করতে লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্য়সভার চেয়ারম্যানকে বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য সরকারের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে । লোকসভার অধিবেশন চলবে 30 নভেম্বর থেকে 3 ডিসেম্বর । রাজ্যসভার অধিবেশন চলবে 2 এবং 3 ডিসেম্বর ।
ঠিক কী কী বিষয়ে চর্চা হবে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী । সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে শুক্রবার ক্যাবিনেট বৈঠকে নারী সংরক্ষণের সঙ্গে জড়িত ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে চর্চা হবে বলে জানা গিয়েছে। দুপুর একটার সময় দিল্লির সেবাতীর্থে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সব মন্ত্রীদের আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
সংসদের এই বিশেষ অধিবেশন ডাকা নিয়ে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস । দলের তরফে সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে লেখেন, "2026 সালের 14 এপ্রিল, আম্বেদকর জয়ন্তীর সন্ধ্যায় মোদি সরকার ডিলিমিটেশন বিল জনসমক্ষে আনে। 17 এপ্রিল রাতেই বিলটি তার প্রাপ্য পরিণতির মুখোমুখি হয়। এখন 105 দিন অপারেশন লোটাস চলার পর, সংবিধান দিবসে মোদি সরকার বিশেষ অধিবেশন ডাকার ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের আশা, সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করানোর জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা জোগাড় করতে পারবে। সংবিধানের উপর এর চেয়ে বড় অপমান আর আঘাত কি আর কিছু হতে পারে ? লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে।"
বাদল অধিবেশন চলাকালীন সংসদের উভয় কক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হয়ে গিয়েছিল গত 13 আগস্ট ৷ তারপর থেকে সংসদের বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি ৷ এমনই আবহে বিশেষ অধিবেশনের ঘোষণা হল ।
নিয়ম অনুযায়ী কোনও অধিবেশন মুলতুবি রাখা হলে দুদিনের নোটিশে তা আবার ডাকা যায় । এক্ষেত্রেও সরকার সেটাই করল । রেকর্ড অনুযায়ী, অতীতে সংসদ 2008 সালে 87 দিন, 1987 সালে 76 দিন, 1989 সালে 54 দিন, 2006 এবং 2013 সালে 49 দিন করে এবং 1963 সালে 41 দিন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ ঘোষণা না করে অসমাপ্ত রাখা হয়েছিল । এবার 105 দিন বাদে বিশেষ অধিবেশনের ঘোষণা হল ।