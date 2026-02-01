কেন্দ্রীয় বাজেট: কর্মসংস্থানে কৃত্রিম মেধার প্রভাব পর্যালোচনায় উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন

কেন্দ্রীয় বাজেট: কর্মসংস্থানে কৃত্রিম মেধার প্রভাব পর্যালোচনায় উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন
এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে তথ্য-প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ সেমিকন্ডাক্টর মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হবে ৷ এআই-নির্ভর আরও ভালো পরামর্শ পাবেন কৃষকরা ৷
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: কৃত্রিম মেধা (Artificial Intelligence) কর্মসংস্থানের উপর কী প্রভাব ফেলছে ? কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ? এরকম বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে নয়া কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ রবিবার 2026-27 অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন তিনি ৷ সেখানে এআই (AI) নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনা-চিন্তার কথা তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী ৷
এছাড়া দ্বিতীয় সেমিকন্ডাক্টর মিশন (আইএসএম)-এর ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ৷ কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে আরও ভালো পরামর্শ পাবেন কৃষকরা ৷ কারণ, এবার কৃষি বিষয়ক পোর্টালে এআই টুল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ 2026-27 অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের তথ্য-প্রযুক্তি সেক্টরের বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি ৷
এআই-এর কারণে বহু মানুষ চাকরি হারাচ্ছেন ৷ আবার অন্যদিকে এআই-এর ফলে সমস্যার সমাধান সহজতর হচ্ছে ৷ সব মিলিয়ে চাকরি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের উপর এআই কী প্রভাব ফেলছে ? এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি উচ্চস্তরীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ৷
এই উচ্চস্তরীয় কমিটি পর্যালোচনা করে দেখবে এআই কীভাবে অটোমেশন এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থনীতি, পর্যটন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পরিবহণ ক্ষেত্রে চাকরির ধরন পাল্টে দিচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার 2047 সালের মধ্যে বিশ্বের পরিষেবার বাজারের 10 শতাংশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ৷
তিনি বলেন, "আমি 'এডুকেশন টু এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ' শীর্ষক একটি উচ্চস্তরীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি তৈরির প্রস্তাব দিচ্ছি ৷ এই কমিটি বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বের কর্মজগতে আমাদের নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে যাবে ৷ 2047 সালের মধ্যে আমরা 10 শতাংশ পরিষেবার বাজার নিশ্চিত করতে পারব ৷ কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, কোথায় কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং রফতানি ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেবে ৷ নতুন যে সব প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে সেসবই খতিয়ে দেখবে এই কমিটি ৷"
কৃষিক্ষেত্রে এআই ব্যবহারের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ ভারত-বিস্তার (Bharat-VISTAAR) নামে বহু ভাষার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) মঞ্চের সূচনার কথা জানান তিনি ৷ এর ফলে কৃষকরা কৃষি সংক্রান্ত আরও উন্নত পরামর্শ পাবেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা বলেন, "আমি বহু ভাষার এআই টুল ভারত-বিস্তার-এর সূচনার প্রস্তাব দিচ্ছি ৷ এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত এগ্রিস্ট্যাক পোর্টাল এবং আইসিএআর প্যাকেজে এআই সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত হবে ৷ কৃষকরা ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে কৃষি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন ৷"
ইতিমধ্যে দেশে ইন্ডিয়া সেমকন্ডাক্টর মিশন (আইএসএম)-এর প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয়েছে ৷ এই পর্যায়ে সেমিকন্ডাক্টর সেক্টরের ক্ষমতার প্রসারণ হয়েছে ৷ দ্বিতীয় পর্যায়েও তাই হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ৷ আইএসএম 2.0-তে যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী উৎপাদন থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান আইপি-র পুরো ডিজাইন করা হবে ৷ পাশাপাশি সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও মজবুত করার লক্ষ্য রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ইন্ডাস্ট্রির নেতৃত্বে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে ৷ ফলে নিত্যনতুন প্রযুক্তি তৈরি ও দক্ষকর্মী পাওয়া হবে ৷ এর জন্য আসন্ন অর্থবর্ষে 1 হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
2025 সালের এপ্রিলে ইলেক্ট্রনিক্স কমপোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম (ইসিএমএস)-এর সূচনা হয় ৷ তার জন্য ব্যয় হয়েছিল 7 লক্ষ 22 হাজার 919 কোটি টাকা ৷ এই সেক্টরে ইতিমধ্যে যা বিনিয়োগ হয়েছে, তাতে টার্গেট ডাবল হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ তাই এই প্রকল্পকে গতি দিতে 40 হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
এদিন অর্থমন্ত্রী জানান, সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক পরিষেবা, ও রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট পরিষেবা সংক্রান্ত সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ভারত বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে ৷ এই পরিষেবাগুলি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত ৷ এই সব পরিষেবাগুলিকে 'ইনফরমেশন টেকনোলজি সার্ভিসেস' শীর্ষক একটি শ্রেণির আওতায় আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷