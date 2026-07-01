E20 নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ! সম্পূর্ণ মিথ্যা খবর প্রকাশিত হয়েছে

E20 নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ! সম্পূর্ণ মিথ্যা খবর প্রকাশিত হয়েছে
সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছিলেন 20 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ৷ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এই খবর মিথ্যা, জানাল সরকার ৷
Published : July 1, 2026 at 8:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 জুলাই: দেশের শীর্ষ আদালতে গতকাল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অ্য়াটর্নি জেনারেল জানিয়েছিলেন, 20 শতাংশ ইথানল মেশোনা পেট্রলের বিষয়টি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে ৷ আগামী বছর এর প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট জানা যাবে ৷ দেশের একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এই খবরকে মিথ্যা বলে দাগিয়ে দল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে আইন মন্ত্রক ৷ সেখানে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, অ্যাটর্নি জেনারেলের দফতর জানিয়েছে, অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরমনির বিবৃতির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৷ তিনি কেন্দ্রের তরফে সর্বোচ্চ আইন আধিকারিক ৷ ইথানল বরাদ্দ করা নিয়ে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল)-এর দায়ের করা মামলায় একটি বিশেষ লিভ পিটিশনের (এসএলপি) শুনানি করছিলেন তিনি ৷
সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের 20 শতাশং ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রল (E20) প্রোগ্রাম নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং এই নীতির প্রভাব আগামী বছর স্পষ্ট জানা যাবে ৷ এই রিপোর্টগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ এমনকী মাননীয় আদালতে যা বলা হয়েছে, তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি এই খবরগুলি ৷
এজির কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়, "শুনানিতে কোনও সময় একবারও বলা হয়নি যে E20 ব্লেন্ডিং প্রোগ্রামটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে ৷ খুব স্পষ্ট করে জানানো হচ্ছে, সরকার মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সামনে E20 কর্মসূচিকে একটি 'পরীক্ষামূলক উদ্যোগ' (experiment) হিসেবে বর্ণনা করেছে—এমন ধারণা বা দাবি সঠিক নয় ৷ এবং তা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পেশ করা বক্তব্যের প্রতিফলন নয় ।"
শুনানির সময় এজি বেঙ্কটরমনি শীর্ষ আদালতে জানিয়েছেন, একই ধরনের রিট পিটিশন অর্থাৎ ইথানলের বরাদ্দ নিয়ে একাধিক মামলা দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টে পড়ে রয়েছে ৷ আদালতে বলা হয়েছে, সব মামলাগুলি একসঙ্গে করে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হোক ৷ তাহলে সেই সমস্ত মামলা থেকে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন উঠে আসবে ৷ এবং তার ভিত্তিতে একটি ফ্রেমওয়ার্ক গঠন করা যাবে ৷
এজি'র কার্যালয় আরও জানিয়েছে, এই পদক্ষেপটি মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তিতে সাহায্য করবে ৷ এর ফলে 'জাতীয় ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রোল কর্মসূচি’র আওতায় সারা বছর পেট্রোলের সঙ্গে 20 শতাংশ ইথানল মিশ্রণের হার বজায় রাখার জন্য তেল বিপণনকারী কোম্পানিগুলোর কাছে ইথানল সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে ৷
আরও সংযোজন, এই বক্তব্য বিবেচনা করার পর, সুপ্রিম কোর্ট প্রস্তাবিত স্থানান্তর আবেদনগুলি দাখিল করার এবং চলতি ইথানল সরবরাহ বর্ষ (ইএসওয়াই) 2025-26-এর জন্য ইথানল বরাদ্দের বিষয়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে ৷ এই নির্দেশটি দেওয়া হয় কর্ণাটক হাইকোর্টের একটি রায়ের বিরুদ্ধে বিপিসিএল-এর এসএলপি-র শুনানির সময়, যে রায়ে ইথানল প্রস্তুতকারক ভিআইএনপি ডিস্টিলারিজ অ্যান্ড সুগারস প্রাইভেট লিমিটেডকে দেওয়া বরাদ্দ পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷
অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় সংবাদমাধ্যমকে শুনানি কার্যক্রমের যথাযথ নির্ভুল খবর তুলে ধরার আর্জি জানিয়েছে—বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতি-উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ৷