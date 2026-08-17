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আইএসআই মদতপুষ্ট জঙ্গি নেটওয়ার্কে বড় ধাক্কা, 14 রাজ্যে 200-র বেশি গ্রেফতার: শাহ

সরকারের দাবি, স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে নাশকতার ছক কষছিল ওই জঙ্গি নেটওয়ার্ক । সময়মতো অভিযান চালিয়ে সেই পরিকল্পনা বানচাল করা হয়েছে ।

amit shah
অমিত শাহ (ছবি- এএনআই)
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By PTI

Published : August 17, 2026 at 8:45 PM IST

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নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের মদতপুষ্ট বলে দাবি করা 'শাহজাদ ভট্টি নেটওয়ার্ক' (SBN)-এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে 200-র বেশি সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সোমবার জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দাবি, স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে নাশকতার ছক কষছিল ওই জঙ্গি নেটওয়ার্ক। সময়মতো অভিযান চালিয়ে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়া হয়েছে ।

শাহ সোশাল মিডিয়ায় জানান, আইএসআই-মদতপুষ্ট ওই নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে সমন্বিত অভিযান চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী বড় সাফল্য পেয়েছে । তাঁর কথায়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতিরই প্রতিফলন এই অভিযান । সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, 12 অগস্ট রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে অভিযান চালানো হয় । লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা দিবস ঘিরে সম্ভাব্য নাশকতার পরিকল্পনা বানচাল করা ।

অভিযানে সবচেয়ে বেশি গ্রেফতার হয়েছে উত্তরপ্রদেশে, 62 জন । এর পর হরিয়ানায় 52, দিল্লিতে 51 এবং পঞ্জাবে 44 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । রাজস্থানে 15, মহারাষ্ট্রে 8 এবং উত্তরাখণ্ডে 5 জন ধরা পড়েছে। কর্নাটক, গুজরাত ও বিহারে তিন জন করে এবং তেলঙ্গানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর ও কেরলে দু'জন করে গ্রেফতার হয়েছেন । অভিযানের পাশাপাশি দিল্লি ও কর্নাটকে নতুন করে এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে।

অভিযানে কী উদ্ধার হয়েছে, তা নিয়েও চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে কেন্দ্র । সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, আইইডি, গ্রেনেড, পিস্তল, গুলি এবং সিসিটিভি ক্যামেরা উদ্ধার হয়েছে । বিশেষ নজরে এসেছে উদ্ধার হওয়া গ্রেনেডগুলি । সেগুলির গায়ে Pakistan Ordnance Factory (POF)-এর চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার । কেন্দ্রের দাবি, এই তথ্য শাহজাদ ভট্টি নেটওয়ার্কের সঙ্গে সীমান্তপারের সরাসরি যোগাযোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে ।

সিসিটিভি ক্যামেরা উদ্ধারের বিষয়টিও তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি দাবি, পুলিশ, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্থাপনা এবং ধর্মীয় স্থানগুলির উপর নজরদারি চালাতে স্থানীয় সহযোগীদের ব্যবহার করত নেটওয়ার্কটি । এমনকি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সিসিটিভি বসিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজও তাদের মাধ্যমে করানো হত বলে অভিযোগ ।

কেন্দ্র জানিয়েছে, শাহজাদ ভট্টি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে ইতিমধ্যেই 80টির বেশি মামলা হয়েছে। ইউএপিএ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, অস্ত্র আইন, এনডিপিএস আইন এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের মতো একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে ।

প্রসঙ্গত, শাহজাদ ভট্টিকে ঘিরে একাধিক নাশকতার তদন্ত করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA) । তদন্তকারীদের দাবি, 2025 সালের মার্চে পঞ্জাবের জলন্ধরে সমাজমাধ্যমের প্রভাবশালী ব্যক্তি রজার সান্ধুর বাড়িতে গ্রেনেড হামলার সঙ্গে ভট্টির যোগ রয়েছে । ওই মামলায় 2026 সালের এপ্রিলে ভট্টিকে পলাতক অভিযুক্ত হিসাবে চার্জশিট করা হয় । এর পর তদন্তে উঠে আসে আরও দুই বিস্ফোরণের কথা । 2025 সালের নভেম্বরে হরিয়ানার সিরসা মহিলা থানায় বিস্ফোরণ এবং 2026 সালের জানুয়ারিতে আম্বালার বলদেবনগর থানায় বিস্ফোরণ, দুই ঘটনাতেই ভট্টির নাম উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে NIA ।

সিরসার মামলায় 2026 সালের মে মাসে ভট্টি-সহ ন'জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে । তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানভিত্তিক হ্যান্ডলার সোহেল আহমেদ ওরফে সোহেল বালোচও রয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি । আম্বালার ঘটনায় একটি গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল । ওই মামলায় গ্রেফতার এক অভিযুক্তের সঙ্গে ভট্টির যোগাযোগ ছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে ।

কেন্দ্রের দাবি, শাহজাদ ভট্টি নেটওয়ার্কের কাজ শুধু বিস্ফোরক বা অস্ত্র সরবরাহে সীমাবদ্ধ ছিল না । স্থানীয় লোকজনকে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গার রেকি করানো হত । পুলিশ, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্থাপনা এবং ধর্মীয় স্থানগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হত বলে অভিযোগ । সেই তথ্য পরবর্তী নাশকতার পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

স্বাধীনতা দিবস ঘিরে কী ছক ছিল ?

12 অগস্টের অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানেই । সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে SBN-ঘনিষ্ঠ কোনও নাশকতার পরিকল্পনা বানচাল করতেই বিভিন্ন রাজ্যে একযোগে অভিযান চালানো হয়েছিল । অর্থাৎ কোনও একটি রাজ্য নয়, উত্তরপ্রদেশ থেকে দিল্লি, হরিয়ানা থেকে পঞ্জাব, রাজস্থান থেকে মহারাষ্ট্র- একাধিক রাজ্যে একই সময়ে নেটওয়ার্কটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রের দাবি, রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ফলে এই সমন্বিত অভিযান সম্ভব হয়েছে ।

অমিত শাহের বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের নীতি স্পষ্ট, 'জিরো টলারেন্স' । সরকারি বিবৃতিতেও বলা হয়েছে, সীমান্তপারের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে ।

এখন তদন্তকারীদের সামনে মূল লক্ষ্য, ধৃত 200-র বেশি সন্দেহভাজনের মধ্যে কারা সরাসরি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত, কারা শুধু স্থানীয় সহযোগী, অর্থের জোগান কোথা থেকে আসত এবং পাকিস্তানভিত্তিক হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগের জাল কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে- তা জানা ।

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