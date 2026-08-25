প্রতিরক্ষা খাতে 'আত্মনির্ভরতায়' জোর ভারত সরকারের, DRDO-র প্রযুক্তি এবার দেশীয় সংস্থার হাতে

প্রতিরক্ষা খাতে 'আত্মনির্ভরতায়' জোর ভারত সরকারের, DRDO-র প্রযুক্তি এবার দেশীয় সংস্থার হাতে
নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে ডোমেস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলিকে আরও শক্তিশালী হবে এবং MSME-র ক্ষেত্রে আরও কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে৷
Published : August 25, 2026 at 9:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 অগস্ট : দেশের প্রতিরক্ষা খাতেও এবার আত্মনির্ভরতায় জোর মোদি সরকারের ৷ মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ কনভেনশনাল মিসাইল তৈরির ক্ষেত্রে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (DRDO) তৈরি প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা শিল্প সংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তরে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই ব্যবস্থা সফলভাবে মিসাইল তৈরির প্রযুক্তিকে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি ও উৎপাদনে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের সক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য DRDO-র ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটবে।
পাশাপাশি আরও জানানো হয়েছে, এর ফলে দেশীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত শিল্প সংস্থাগুলি আরও শক্তিশালী হবে । MSME-র ক্ষেত্রে আরও কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ৷ পাশাপাশি এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলির সাপ্লাই চেইনেরও বিকাশ সম্ভব বলে দাবি করা হয়েছে ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই সংক্রান্ত একটি 'ফ্যাক্ট শিট' প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, 2025-26 অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের যে উৎপাদন হয়েছে তার আর্থিক মূল্য 1 লাখ 78 হাজার কোটি টাকা ৷ 2024-25 সালে এই আর্থিক অঙ্কের পরিমাণ ছিল 1 লাখ 54 হাজার 71 কোটি টাকা ৷ পাশাপাশি 2014-15 সালে এই উৎপাদনমূল্য ছিল মাত্র 46 হাজার 429 কোটি টাকা ৷
অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি মূল্য 2013-14 সালে ছিল 686 কোটি টাকা ৷ 2025-26 সালে বেড়ে হয়েছে 38 হাজার 424 কোটি টাকা ৷ ভারতে তৈরি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বর্তমানে 80টিরও বেশি দেশে রফতানি করা হয় ৷
কেন DRDO -র প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হল?
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর, এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন অত্যাধুনিক মিসাইলের নকশা ও গবেষণামূলক কাজ ল্যাবরেটরিতেই সীমাবদ্ধ থাকত ৷ এবার সেগুলি উৎপাদনের স্তরে পৌঁছবে ৷ পাশাপাশি যদি কোনও সংস্থার নির্দিষ্ট লাইসেন্স, দক্ষতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় অনুমতি থাকে তাহলে সেই সংস্থাগুলি মিসাইল তৈরি করতে পারবে ৷