ইবোলা 'আন্তর্জাতিক উদ্বেগ', প্রয়োজন ছাড়া আফ্রিকার তিনটি দেশে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা মোদি সরকারের

ইবোলা নিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করল ভারত সরকার ৷ এই রোগের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আফ্রিকার দেশগুলিতে ভ্রমণ এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷

Francois Kasereka, a member of the Congo Scouts movement, speaks to people during a public sensitisation campaign amid the Ebola outbreak in Bunia, Congo, Saturday, May 23, 2026. (AP)
ইবোলা আন্তর্জাতিক উদ্বেগ (ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 11:52 AM IST

নয়াদিল্লি, 24 মে: ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ রীতিমতো উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এমতাবস্থায় জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ভারতীয়দের কঙ্গো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানে যেতে নিষেধ করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ভাইরাসের 'বুন্দিবুগিও' স্ট্রেন থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে ৷

গত 17 মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 2005 সালের আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়মের আওতায় ইবোলাকে ঘিরে তৈরি অবস্থাকে 'আন্তর্জাতিক উদ্বেগের জনস্বার্থ জরুরি অবস্থা' বলে ঘোষণা করেছে ৷ এরপর আফ্রিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (Africa CDC) বা ডিআরসি (DRC) কঙ্গো এবং উগান্ডায় ছড়িয়ে পড়া এই রোগের প্রাদুর্ভাবকে 'মহাদেশীয় নিরাপত্তার জন্য 'জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা' হিসেবে চিহ্নিত করে ৷

শনিবার ভারত সরকার এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ সেই নির্দেশিকায়, 22 মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) IHR ইমার্জেন্সি কমিটি কিছু সাময়িক সুপারিশের কথা তুলে ধরা হয়। এই সুপারিশগুলির উদ্দেশ্য প্রবেশপথগুলিতে রোগের উপর নজরদারি জোরদার করা ৷ যে সমস্ত এলাকায় বান্দিবুগিও (Bundibugyo) ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে শনাক্ত হয়েছে সেই সমস্ত এলাকার জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছে বিশ্বস্বাস্থ্য় সংস্থা ৷

ইবোলা নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা (ছবি: পিআইবি থেকে সংগৃহীত)

সেখান থেকে আগত ও অজানা কারণে জ্বরে আক্রান্ত যাত্রীদের শনাক্ত করা, তাদের মূল্যায়ন করা, সে সংক্রান্ত বিষয় নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে বলে ঠিক হয়েছে ৷ পাশাপাশি আক্রান্ত অঞ্চলগুলিতে কেউ যাতে না যান সেটাও নিশ্চিত করতে চাইছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ৷ ওই নির্দেশিকার অন্য একটি অংশে বলা হয়েছে, ডিআরসি এবং উগান্ডার সীমান্তবর্তী দেশগুলি—যার মধ্যে দক্ষিণ সুদানও রয়েছে সেখানে রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে ৷ আর তাই ভারত সরকার তার সব নাগরিককে কঙ্গো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছে ।

বর্তমানে এই দেশগুলিতে বসবাসকারী বা ভ্রমণরত ভারতীয় নাগরিকদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জারি করা জনস্বাস্থ্য নির্দেশিকাগুলো কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে সরকার ৷ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের কথাও বলা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে রোগের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে ৷ জ্বর বা সংশ্লিষ্ট কোনও উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ইবোলা এমন এক ধরনের ভাইরাল হেমোরেজিক জ্বর, যা এই ভাইরাসের 'বান্দিবুগিও' স্ট্রেইন বা প্রজাতি দ্বারা সংক্রমণের ফলে হয়ে থাকে ৷ এই রোগে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি ৷ নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'বান্দিবুগিও' স্ট্রেনের কারণে সৃষ্ট ইবোলা প্রতিরোধ বা চিকিৎসার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও টিকা নেই ৷ শুধু তাই নয়, কোনও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতিও অনুমোদিত হয়নি ৷ তবে এখন পর্যন্ত ভারতে 'বান্দিবুগিও' স্ট্রেইনের সঙ্গে সম্পর্কিত ইবোলার কোনও রোগী শনাক্ত হননি ৷ সরকার জানিয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশগুলির সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা আক্রান্ত দেশগুলির পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপর গভীর নজর রাখছে ৷

