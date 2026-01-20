জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা ! ভাষণ না-দিয়েই বিধানসভা ছাড়লেন রাজ্যপাল

জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা ! ভাষণ না-দিয়েই বিধানসভা ছাড়লেন রাজ্যপাল
মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি জানান রাজ্যপাল আরএন রবি ৷ এরপর বিধায়কদের উদ্দেশ্যে প্রথাগত নববর্ষের ভাষণ না-দিয়েই বিধানসভা ছেড়ে বেড়িয়ে যান তিনি ৷
Published : January 20, 2026 at 4:07 PM IST
চেন্নাই, 20 জানুয়ারি: চরমে উঠল রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত ৷ অধিবেশন শুরুর দিনে সরকারের লেখা ভাষণ না-পড়েই মঙ্গলবার বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবি ৷
তাঁর অভিযোগ, অধিবেশন শুরুতে জনগণ না-গেয়ে জাতীয় সঙ্গীতের অপমান করা হয়েছে ৷ আর তাই ভাষণ না দিয়ে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করলেন তিনি ৷ এ নিয়ে টানা তৃতীয় বছর বিধায়কদের উদ্দেশ্যে প্রথাগত নববর্ষে ভাষণ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন দক্ষিণী রাজ্যের রাজ্যপাল ৷
রাজ্যপালের এমন ব্যবহারের তীব্র কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ৷ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক এবং বিধানসভার শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের অপমান করার অভিযোগ আনেন তিনি ৷ এমনকী, রাজ্যপাল পদটির বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেন করুণানিধি-পুত্র ৷ ডিএমকে-র প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিএন আন্নাদুরাইয়ের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "রাজ্যপালের পদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রবাদপ্রতিম এই নেতা ৷ কিন্তু তারপরও আন্না (আন্নাদুরাই) সর্বদা পদটিকে সম্মান করেছেন ৷ তবে, বর্তমান রাজ্যপাল এই বিধানসভার সম্মান রক্ষায় ব্যর্থ ৷"
দীর্ঘদিনের প্রথা মেনে তামিলনাড়ুর বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয় 'তামিল থাই ভাঝথু' গেয়ে ৷ এই আধ্যাত্মিক গানটি তামিলভূমিকে উৎসর্গ করে লেখা ৷ কিন্তু, দীর্ঘদিনের এই রীতির বদলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান রাজ্যপাল ৷ যদিও, তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে পুরনো রীতি মেনে এদিন অধিবেশন শুরু করা হয় ৷ আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে বিধানসভা ছেড়ে চলে যান রাজ্যপাল ৷
রাজ্যপাল বিধানসভা ছেড়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই 13 পাতার একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় লোকভবনের তরফে ৷ সেখানে বলা হয়, জাতীয় সঙ্গীতকে অপমান করার পাশাপাশি বক্তৃতার সময় বার বার রাজ্যপালের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এমনকী, ডিএমকে সরকারের লেখা প্রথাগত ভাষণে অসংখ্য ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর দাবি ছিল বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় ৷
এদিন, অধিবেশন শুরুর আগে বিধানসভার অধ্যক্ষ এম আপ্পাভু সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল রবি ৷ রাজ্যপালের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বলেন, "আমি তাঁকে গোটা বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করি ৷ জানাই, প্রথা ও পদ্ধতি মেনে বিধানসভা তার কাজ করে ৷ সেই কারণে তামিলনাড়ুর রাজ্য সঙ্গীত পরিবেশনা করা হয় ৷ কিন্তু বিষয়টি মানতে তিনি অস্বীকার করেন এবং কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷"
বিবৃতিতে লোকভবনের তরফে দাবি করা হয়েছে রাজ্যের তরফে যে বক্তৃতা লিখে দেওয়া হয় তাতে সাধারণ মানুষের সমস্যার বিষয়ে কিছু লেখা ছিল না ৷ রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাষণে যে দাবি করা হয়েছে তা নিয়েও আপত্তি আছে তামিলনাড়ুর সাংবিধানিক প্রধানের ৷ লোকভবনের দাবি, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বেশ কিছু সমঝোতা চুক্তি কেবল কাগজে কলমেই থেকে গিয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়নি তামিলনাড়ু সরকার ৷
এদিকে, রাজ্যপাল বেরিয়ে যাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ৷ তিনি জানান, রাজ্যপাল সভা থেকে বেরিয়ে গেলেও তাঁর ভাষণটি পাঠিত হয়েছে বলে গণ্য করা হোক ৷ প্রস্তাবটি বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় ৷ অধ্যক্ষ আপ্পাভু ঘোষণা করেন, শুধুমাত্র রাজ্যপালের ভাষণের লিখিত রূপটিই বিধানসভার সরকারি নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ৷ অন্য কোনও বক্তব্য কার্যবিবরণীতে রেকর্ড করা হবে না ।
বাংলার জনগণের আওয়াজ বিজেপি, সভাপতি নীতীনের 'নবীন' বরণে বার্তা মোদির