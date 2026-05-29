বায়ুসেনার সাহায্যে NEET-UG পরীক্ষা ! সুপ্রিম কোর্টে সমালোচনার মুখে মোদি সরকার

বায়ুসেনার সাহায্যে NEET-UG পরীক্ষা ! সুপ্রিম কোর্টে সমালোচনার মুখে মোদি সরকার
21 জুন ফের নিট-ইউজি পরীক্ষা ৷ প্রশ্নপত্র স্থানান্তরে বায়ুসেনার সাহায্য নিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রকে ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : May 29, 2026 at 6:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 মে: সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি(NEET-UG) নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ভারতীয় বায়ু সেনাকে ব্যবহারের কথা ভাবনা-চিন্তা করছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক ৷ এদিকে গত 3 মে হওয়া নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের কড়া ভৎর্সনার মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আগামী 21 জুন ফের নিট-ইউজি পরীক্ষার দিন ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রক ৷
প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে গত 12 মে নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিল হয় ৷ আগামী পরীক্ষায় যাতে নতুন করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো কোনও বেনিয়ম ঘটনা না-ঘটে তা নিশ্চিত করতে গতকাল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে উচ্চস্তরীয় বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷
সূত্রের খবর, নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ভারতীয় বায়ুসেনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলিতে পৌঁছে দেওয়া যায় কি না, সে নিয়ে আলোচনা করেছেন তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷ তবে বায়ুসেনার মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র নিট-ইউজি পরীক্ষা পরিচালনার প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জানানো হবে ৷ তিনি এই প্রস্তাব নিয়ে কী ভাবছেন, তা জানার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে খবর ৷
সূত্রের খবর, আগামী 21 জুন নিট-ইউজি পরীক্ষার বিষয়ে ব্যক্তিগতস্তরে নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ পরীক্ষা পদ্ধতির প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য অনবরত তাঁকে জানানো হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবারের এই উচ্চস্তরীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA)-র ডিরেক্টর জেনারেল অভিষেক সিংহ এবং শিক্ষা মন্ত্রকের অন্যান্য উচ্চাধিকারিকরা ৷
এদিকে নিট-ইউজি পরীক্ষার মামলার শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত এই ঘটনাকে 'প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক' বলে উল্লেখ করেছে ৷ শুধু পড়ুয়াদের জন্যই নয়, তাঁদের পরিবারের জন্যও ৷ বিচারপতি পিএস নরসিংহ এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চে এদিন মামলার শুনানি হয় ৷ বেঞ্চের বক্তব্য, "তরুণদের আমরা হতাশ করব না ৷"
মামলাকারীদের মধ্যে একজন এনটিএ পুনর্গঠনের নির্দেশ চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন ৷ এনটিএ'র বদলে কোনও বৃহৎ এবং স্বশাসিত সংস্থা এই সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করুক, আবেদন জানিয়েছেন মামলাকারী ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহরা বেঞ্চে জানান, কেন্দ্রীয় সরকার তরুণদের উদ্বেগ নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় রয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিগতভাবে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন, যাতে আর কোনও গাফিলতির জায়গা না থাকে ৷
বেঞ্চ তখন বলে, "আসল সমস্যাটা মিটবে না, যতক্ষণ না-পর্যন্ত এই ঘটনায় প্রকৃত দায় কার, তা নিশ্চিত হচ্ছে ৷" বেঞ্চ আরও বলে, "এই ঘটনা আসলে অত্যন্ত মর্মান্তিক ৷ শুধু পড়ুয়াদের জন্য নয়, তাঁদের পরিবার এবং প্রত্যেকের জন্য ৷" তুষার মেহতা বেঞ্চকে বলে, আগামী 21 জুন ফের নিট-ইউজি পরীক্ষা নেওয়া হবে ৷ এদিন নতুন কিছু বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ৷
বেঞ্চ এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে হলফনামা জমা দিতে বলেছে ৷ জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই মামলার ফের শুনানি হওয়ার কথা ৷ এর আগে 2024 সালেও নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷ সুপ্রিম কোর্ট এই পরীক্ষা বাতিল করতে রাজি হয়নি ৷ কিন্তু একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত ৷
গত 3 মে সারা দেশে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট) নিট-ইউজি পরীক্ষা হয় ৷ দেশের 551টি শহরে এবং দেশের বাইরে 14টি কেন্দ্রে এই সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা হয় ৷ প্রায় 23 লক্ষ পরীক্ষার্থী চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে এই পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৷ পরীক্ষা পরিচালনা করে এনটিএ ৷
এনটিএ-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত 7 মে সন্ধ্যায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযাগের খবর আসে সংস্থার কাছে ৷ এনটিএ জানিয়েছে, পরদিন সকালে এই ঘটনার খবরাখবর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দেওয়া হয় ৷ এরপর 12 মে এনটিএ নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিল করার কথা ঘোষণা করে ৷ শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা দফতরের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই মামলা দায়ের করে এবং তদন্ত শুরু করে ৷
প্রশ্ন ফাঁসের তদন্তে বিশেষ দল গঠন করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল ৷ এখনও পর্যন্ত দিল্লি, জয়পুর, গুরুগ্রাম, নাসিক, পুনে, লাতুর এবং অহল্যানগর থেকে 13 জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷