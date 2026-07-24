মান পরীক্ষায় ব্যর্থ 40 হাজার নমুনা, খাদ্যে ভেজালের তথ্য জানাল কেন্দ্র

মান পরীক্ষায় ব্যর্থ 40 হাজার নমুনা, খাদ্যে ভেজালের তথ্য জানাল কেন্দ্র
লোকসভায় জানানো হয়েছে, 2025-26 সালে খাদ্যের নমুনার মধ্যে 40 হাজার 23টি মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ ৷
By ANI
Published : July 24, 2026 at 7:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: দেশের হোটেল-রেস্তরাঁ-দোকানে খাবারের মান নিয়ে এক উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান শুক্রবার পেশ করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এদিন লোকসভায় কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে হোটেল-রেস্তরাঁ-দোকান থেকে নেওয়া খাবারের নমুনার 20 শতাংশ মাপকাঠি পূরণে ব্যর্থ ৷
খাবারে ভেজাল সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভায় একটি প্রশ্ন ওঠে ৷ তার লিখিত জবাব সংসদের নিম্নকক্ষে পেশ করেছে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ৷ সেখানে তারা জানিয়েছে, 2025-26 অর্থবর্ষে দেশে রেকর্ড সংখ্যক পরিদর্শন ও নজরদারি চালানো হয়েছে ৷ বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তরাঁতে চালানো নজরদারির এই সংখ্যা 5.2 লক্ষ ৷
কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, এই নজরদারিতে যে পরিমাণ খাবার পরীক্ষা করা হয়েছে, দেখা গিয়েছে পাঁচটি খাবারের নমুনার মধ্যে একটি খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত মানদণ্ড বজায় রাখতে পারেনি ৷ মোট 2 লক্ষ 23 হাজার 808টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয় ৷ এর মধ্যে 40 হাজার 23টি নমুনাকে মান উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।
মোট নমুনা পরীক্ষা কত ?
মন্ত্রক জানিয়েছে, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে 2025-26 অর্থবর্ষে 5 লক্ষ 20 হাজার 566টি জায়গায় পরিদর্শন করেছে ৷ তবে এটা সম্পূর্ণ তালিকা নয় বলেও জানানো হয়েছে ৷
এর আগের বছরগুলিতে পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল এর চেয়ে কম ৷ 2024-25 অর্থবর্ষে 4 লক্ষ 1 হাজার 391টি এবং 2023-24 অর্থবর্ষে 3 লক্ষ 57 হাজার 72টি পরিদর্শন হয় ৷ কেন্দ্রের দাবি, পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আইন প্রয়োগের হার বৃদ্ধি হয়েছে ৷
শাস্তি দেওয়া হয়েছে কি ?
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 2025-26 সালে 2 লক্ষ 23 হাজার 808টি খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে 40 হাজার 23টি নমুনা মানদণ্ড অনুযায়ী সঠিক বা ‘নন-কনফর্মিং’ (নির্ধারিত মান পূরণ করতে ব্যর্থ) বলে চিহ্নিত হয়েছে । এই তদারকি অভিযানের ফলে জরিমানা-সহ 31 হাজার 878টি দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং 1918টি ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে ।
সরকার আরও জানিয়েছে, খাবারের ব্যবসার ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে 4 হাজার 461টি লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ বাতিল করা হয়েছে 11 হাজার 493টি লাইসেন্স ৷ ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড আইন লঙ্ঘনের দায়ে খাবারের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রায় 16 হাজার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লাইসেন্স-সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । রাজ্যভিত্তিক তথ্যে দেখা গিয়েছে, 2025-26 অর্থবর্ষে উত্তর প্রদেশে মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ, এমন নমুনার সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ।
এফএসএসএআই-এর দায়িত্ব
মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার যাতে পাওয়া যায়, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এফএসএসএআই-এর ৷ পাশাপাশি, এফএসএসএআই-এর দায়িত্বের মধ্যে মধ্যে পড়ে খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-ভিত্তিক মানদণ্ড নির্ধারণ এবং সেগুলির উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিক্রি ও আমদানির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা ৷
অন্যদিকে, আইন প্রয়োগের বিষয়টি মূলত সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোই পরিচালনা করে থাকে ৷ কেন্দ্র জানিয়েছে, প্রায় 98 শতাংশ খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান (এফবিও) সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের অধীনেই থাকে ৷
ফলে ‘এফএসএস আইন, 2006’ কার্যকর করার মূল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের ৷ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও লঙ্ঘন ধরা পড়লে ‘এফএসএস আইন, 2006’-এর অধীনেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট খাবারের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে ৷
কেন্দ্রের তরফে লোকসভায় যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, সেখানে শুধু খাবারের ভেজালের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ রয়েছে ৷ কিন্তু এই ধরনের ভেজাল খাবার খেলে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে, সেবিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷ তাছাড়া কোন ধরনের খাবার সঠিক মাপদণ্ড ছুঁতে পারেনি, সেই বিষয়েও কোনও বিস্তারিত তথ্য দেয়নি কেন্দ্র ৷ সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাওয়া সত্ত্বেও, দুধ, ভোজ্য তেল, মশলা বা মিষ্টির মতো খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ভেজালের হার কত, সেই সংক্রান্ত কোনও তথ্যও কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হয়নি ।