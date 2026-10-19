সরকারি আইনজীবী 4 দিন উধাও, হঠাৎ এসে 'হুমকি'-র গল্প ফাঁদছেন, অভিযোগ সিজেপি-র
CJP ARREST : যন্তর মন্তরের তালাবন্ধ গেট টপকে ভিতরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে সিজেপি নেতা আশুতোষ ও সৌরভকে আটক করা হয়েছিল।
Published : October 19, 2026 at 12:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 অক্টোবর : জামিনের প্রক্রিয়া চলাকালীন বিশেষ কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে (SEM) হুমকি দেওয়ার অভিযোগে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। সংবাদসংস্থা এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র দুই নেতা আশুতোষ রাঙ্কা এবং সৌরভ দাসের জামিনের শুনানি চলাকালীন এই হুমকি দেওয়ার ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রের খবর, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হুমকিমূলক বার্তা আসার পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি ধর্নামঞ্চ বা প্রতিবাদের জায়গা হিসেবে যন্তর মন্তর-এর আইনি তকমা তুলে নেওয়া হয়। গত 13 অক্টোবর ওই এলাকায় তালাবন্ধ গেট টপকে ভিতরে প্রবেশ করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে সিজেপি নেতা আশুতোষ ও সৌরভকে আটক করা হয়েছিল। এরপর 14 অক্টোবর তাঁদের পাঁচদিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়।
The state is deliberately prolonging Ashu and Saurav’s illegal arrest by using every dirty trick in the book to delay court proceedings and prevent their release. They have no legal grounds to keep them behind bars, so they are resorting to delaying tactics to keep them there.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 18, 2026
অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। অভিযোগ, আদালত প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে এবং 'অস্পষ্ট' কারণে জামিনের আবেদন খারিজ করে তাদের নেতাদের 'বেআইনি আটক' দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে।
সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (X)-এ এক পোস্টে লিখেছেন, "আদালতের প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে এবং আশু ও সৌরভের মুক্তি আটকাতে রাষ্ট্র সমস্ত রকম নোংরা কৌশল ব্যবহার করছে। তাঁদের আটকে রাখার কোনও আইনি ভিত্তি নেই।"
Saurav and Ashutosh remain in judicial custody as their release plea goes unheard. There are deliberate delays, procedural irregularities, and a hearing derailed by an alleged threatening message instead of the merits of their release. https://t.co/zK8Vt3Ibq2— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 18, 2026
দলের আইনি সেলের প্রধান রত্না সিং অভিযোগ করেছেন , রবিবার দুপুর 12টার নির্ধারিত শুনানি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিছিয়ে বিকেল 5.30 মিনিটে শুরু হয়। তাঁর দাবি, মূল মামলার শুনানি বা জামিনের বিষয়ে কথা না বলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আসা কথিত হুমকিমূলক বার্তার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।
রত্না সাংবাদিকদের বলেন, "যে সরকারি আইনজীবী টানা চারদিন অনুপস্থিত ছিলেন, তিনি হঠাৎ আজ এসে এই হুমকির বিষয়টিকে সামনে এনে মূল মামলা থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করেন। আমাদের আইনজীবীরা যখন ওই বার্তার প্রেরকের নাম ও নম্বর অর্ডার কপিতে নথিভুক্ত করার দাবি জানান, তখন তা শোনা হয়নি।"
🚨 IMPORTANT We have consulted Mr. Kapil Sibal. If Ashu and Saurav are not released by tomorrow, we will pursue legal action against all those who deliberately ensured that they continue to be in illegal custody especially when they have not committed nor charged with any offence. The deliberate use of delaying tactics to keep them behind bars cannot go unchallenged. Those responsible will be held accountable.— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 17, 2026
তিনি আরও অভিযোগ করেন, ফিক্সড ডিপোজিট রসিদ ও ব্যাঙ্কের সিল থাকা সত্ত্বেও চারজন জামিনদারের আবেদন অদ্ভুত কারণে খারিজ করা হয়েছে। রত্নার কথায়, "এটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আজ মামলার মেরিট নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি।" উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে তাঁরা নিম্ন আদালতে গেলেও বারবার হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। সিজেপি জানিয়েছে, এর বিরুদ্ধে তাঁরা উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হবেন।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল সিজেপি। দাবি, এই সংশোধনীর ফলে বহু ভোটারের অধিকার খর্ব হচ্ছে। একই সঙ্গে যন্তর মন্তরকে প্রতিবাদের জায়গা থেকে বাদ দেওয়ারও বিরোধিতা করছে তারা। ইতিমধ্যে এই মামলায় প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বলের সঙ্গেও সিজেপি পরামর্শ করেছে বলে জানানো হয়েছে।