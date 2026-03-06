ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে রান্নার গ্যাসের সঙ্কট ! সরবরাহ নিশ্চিত করতে এসমা জারি মোদি সরকারের

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে রান্নার গ্যাসের সঙ্কট ! সরবরাহ নিশ্চিত করতে এসমা জারি মোদি সরকারের
বন্ধ হরমুজ প্রাণালী ৷ জ্বালানি সঙ্কটের আশঙ্কা ৷ এই আবহে আইন প্রয়োগে দেশজুড়ে এলপিজি উৎপাদনে জোর দিল পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক ৷
Published : March 6, 2026 at 7:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 মার্চ: দেশজুড়ে এলিপিজি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসমা (ESMA) আইনে জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করল কেন্দ্র সরকার ৷ মধ্যপ্রাচ্য়ের সংঘাতে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা ৷ এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের আঁচ যেন গৃহস্থের হেঁশেলের প্রভাব না-ফেলে ৷
রান্নার এলপিজি গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে আইন বলে তৈল শোধনাগারগুলিতে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশ দিল পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক ৷ প্রোপেন ও বিউটেন মিশিয়ে তৈরি হয় লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ৷ আবার এই দু'টি রাসায়নিক কাজে লাগিয়ে পেট্রোজাত পণ্য উৎপাদিত হয় ৷ কিন্তু মন্ত্রকের কড়া নির্দেশ, তৈলশোধনাগারগুলি প্রোপেন-বিউটেন শুধুই এলপিজি গ্যাস উৎপাদনের কাজে লাগবে ৷ অন্য কোনও পেট্রোজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে না ৷
2024-25 সালে ভারতে 3.13 কোটি টন এলিপিজি গ্যাস সরবরাহ হয়েছিল ৷ এর মধ্যে 1 কোটি 28 লক্ষ টন উৎপাদিত হয়েছিল দেশের মধ্যে ৷ বাকি 1.85 কোটি টন এলপিজি গ্যাস আমদানি করতে হয়েছিল ৷ এই আমদানির অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে হয় ৷
ইরানে ইজরায়েল-আমেরিকা যৌথ হামলার ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানিবাহী ট্যাঙ্কার যাতায়াতে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রেভোলিউশনারি গার্ড (আইআরজিসি) ৷ ইরানের হামলায় আতঙ্কে এই সঙ্কীর্ণ কিন্তু গুরত্বপূর্ণ পথ দিয়ে জ্বালানি ট্যাঙ্কারের পরিবহণ অনেকটাই কমে গিয়েছে ৷ বহু জাহাজ নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে ৷ এর ফলে ভারতের 85-90 শতাংশ এলপিজি গ্যাস আমদানিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
দেশে তেল পরিশোধন ক্ষমতা উদ্বৃত্ত হলেও, এলিপিজি গ্যাস উৎপাদনে খামতি রয়েছে ৷ এলপিজি প্রোপেন ও বিউটেন গ্যাসের মিশ্রণ ৷ গতকাল 5 মার্চ দেশের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক দেশের এলপিজি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির উদ্দেশে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে, "প্রোপেন এবং বিউটেন গ্যাসের উৎপাদন যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা হোক এবং এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত হোক ৷ এই দু'টি গ্যাস লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) উৎপাদনের কাজে লাগে ৷"
'এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট অফ 1995' (ESMA) আইনের আওতায় এই নির্দেশ জারি করেছে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক ৷ এই আইন এসমা নামেই বিশেষ পরিচিত ৷ পরিশোধনকারী সংস্থাগুলি গ্যাস উৎপাদন করে শুধুমাত্র তিনটি তৈল বিপণনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা- ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল)-কে সরবরাহ করবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশিকায় ৷
কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে প্রোপেন ও বিউটেন শুধু এলপিজি গ্যাসের জন্য উৎপাদন করা হবে ৷ এই দু'টি রাসায়নিক দিয়ে পেট্রলজাত কোনও পণ্য় (পেট্রোকেমিক্যাল) তৈরি করা যাবে না ৷ অর্থাৎ পরিশোধনকারী সংস্থাগুলিকে এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস উৎপাদনে জোর দিয়েছে মন্ত্রক ৷
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "সব তৈল পরিশোধনকারী সংস্থাগুলি পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য বা এর থেকে উৎপাদিত অন্য কোনও পণ্য তৈরির জন্য প্রোপেন ও বিউটেন গ্যাস ব্যবহার করতে পারবে না ৷" এইভাবে উৎপাদিত এলপিজি গ্যাস শুধু গৃহস্থের রান্নার জন্য বিক্রি করা হবে ৷ এই নির্দেশের অন্যথা হলে পদক্ষেপ নেবে মন্ত্রক ৷
এখন ভারতে 33.08 কোটি এলপিজি উপভোক্তা আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার দেশে সাধারণ মানুষের হেঁশেলে রান্নার এলপিজি সরবরাহে কোনও ব্যাঘাত যেন না-ঘটে, সেদিকটি নিশ্চিত করতে চাইছে ৷