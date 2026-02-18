ETV Bharat / bharat

ফের এসে ভালো লাগছে, AI ইমপ্যাক্ট সামিটে দেশে ফিরে বললেন গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026 নয়াদিল্লির ভারতমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ 16 ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে এই সামিট ৷

SUNDAR PICHAI AT AI SUMMIT
গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই (ফাইল ছবি)
নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি: গ্লোবাল এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026-এ যোগ দিতে বুধবার রাজধানী দিল্লিতে পৌঁছেছেন গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই ৷ আগামী 20 তারিখ এই সামিটের বক্তব্য রাখবেন সুন্দর পিচাই ৷ এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে পিচাই লিখেছেন, "AI ইমপ্যাক্ট সামিটের জন্য ভারতে এসে ভালো লাগছে ৷ বরাবরের মতোই অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি ৷"

সুন্দর পিচাই-এর ভারতে আসার দিনেই একাধিক প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রে গুগল-এর তরফে ব্র্যান্ডিং করা হয় । যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, উদ্ভাবনের একটি নতুন যুগ । এর সঙ্গে AI Impact Summit এর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে ।

অন্যদিকে, সংবাদসংস্থা এএনআই-এর 'টেক্সট সার্ভিসে'র সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে, প্রধানমন্ত্রী আইটি শিল্পের উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং AI-কে শক্তিশালী করার সরকারের কৌশল সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "ভারতের আইটি সেক্টরে আমাদের পরিষেবা রফতানির মেরুদণ্ড এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি মূল চালিকাশক্তি । AI সেক্টরে একটি অসাধারণ সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ উভয়ই উপস্থাপন করে ৷ এআই বাজারের অনুমান দেখায় যে 2030 সালের মধ্যে ভারতের আইটি খাত 400 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে, যা এআই-সক্ষম আউটসোর্সিং এবং ডোমেন-নির্দিষ্ট অটোমেশনের নতুন তরঙ্গ দ্বারা চালিত হবে ৷"

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026 নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ 16 ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে এই সামিট ৷ চলবে 20 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৷ এই শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বজুড়ে সরকারি নীতিনির্ধারক, শিল্প এআই বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তি উদ্ভাবক এবং বুদ্ধিজীবী সমাজকে একত্রিত করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর বিশ্বব্যাপী আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ভারত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট, গ্লোবাল সাউথে আয়োজিত প্রথম বিশ্বব্যাপী এআই শীর্ষ সম্মেলন, 'সর্বজন হিতয়, সর্বজন সুখায়' (সকলের জন্য কল্যাণ, সকলের জন্য সুখ) ৷ মানবতার জন্য এআই-এর আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এআই-এর রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করছে বলেও জানা গিয়েছে ৷

এই শীর্ষ সম্মেলনে 110 টিরও বেশি দেশ, 30টি আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করছে ৷ এর মধ্যে প্রায় 20 জন HoS/HoG স্তরের অংশগ্রহণ, প্রায় 45 জন মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত থাকবেন ৷ এআই শীর্ষ সম্মেলনটি একটি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার অংশ যার লক্ষ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শাসন, নিরাপত্তা এবং সামাজিক প্রভাবের উপর বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা জোরদার করা ৷ ভারত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট তিনটি সূত্র বা ভিত্তি স্তম্ভ দ্বারা পরিচালিত- মানুষ, গ্রহ এবং অগ্রগতি ৷ এই সূত্রগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার মূল নীতিগুলিকে স্পষ্ট করে।

এর লক্ষ্য মানব-কেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে উন্নীত করা যা অধিকার রক্ষা করে এবং সমাজজুড়ে ন্যায়সঙ্গত সুবিধা নিশ্চিত করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবেশগতভাবে টেকসই অগ্রগতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

