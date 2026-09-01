রাজধানী-দুরন্তে মালগাড়ির চালক নিষিদ্ধ ! সীতারামপুরের পর রেলের কড়া বার্তা
Mail-Express এর ক্ষেত্রেও 'যাত্রীবাহী' চালকই অগ্রাধিকার, চালক-ঘাটতি মেটাতে 'যে চালক পাওয়া যাচ্ছে তাঁকেই দিয়ে চালিয়ে দাও' এই নীতি মানতে নারাজ রেল বোর্ড ।
Published : September 1, 2026 at 12:18 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: ট্রেন চালক কম । এক দিকে ছুটছে ট্রেন, অন্যদিকে বাড়ছে কর্মী-ঘাটতির চাপ । সেই চাপ সামলাতে গিয়ে যদি দায়িত্ব পড়ে এমন কোনও চালকের উপর, যাঁর নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ বা অনুমোদন সেই ধরনের ট্রেন চালানোর জন্য নেই ? রেল বোর্ডের সাফ কথা, রাজধানী, শতাব্দী বা দুরন্তের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনও চালককে দায়িত্ব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না !
সীতারামপুরে যাত্রীবাহী ট্রেনের সিগন্যাল অতিক্রম বা SPAD-এর ঘটনার পর যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সতর্ক রেল বোর্ড । জোনাল রেলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও পরিস্থিতিতেই Loco Pilot (Goods) অর্থাৎ LP (G)-কে রাজধানী, শতাব্দী এবং দুরন্ত এক্সপ্রেস চালানোর দায়িত্ব দেওয়া যাবে না । নিয়মিত যাত্রীবাহী ট্রেনের চালক না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে তাঁদের নির্ধারিত ডিউটি থেকে সরিয়ে এনে এই ট্রেনগুলির জন্য চালক জোগাড় করতে হবে । অর্থাৎ, কর্মী-ঘাটতির কারণে অপারেশনাল সমস্যা তৈরি হলেও প্রিমিয়াম ট্রেনের ক্ষেত্রে 'যে চালক পাওয়া যাচ্ছে তাঁকেই দিয়ে চালিয়ে দাও' এই নীতি মানতে নারাজ রেল বোর্ড ।
সীতারামপুরে কী ঘটেছিল ?
রেল বোর্ডের সাম্প্রতিক নির্দেশের পিছনে রয়েছে 29 জুলাইয়ের একটি ঘটনা । পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের সীতারামপুর স্টেশনে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন Signal Passed At Danger বা SPAD করে অর্থাৎ 'ডেঞ্জার' অবস্থায় থাকা সিগন্যাল অতিক্রম করে ট্রেন এগিয়ে যায় । রেলের পরিভাষায় SPAD অত্যন্ত গুরুতর নিরাপত্তা-লঙ্ঘন । কারণ, একটি ট্রেন ভুল সিগন্যাল পেরিয়ে গেলে সামনে থাকা অন্য ট্রেন, রেললাইন বা স্টেশনের অপারেশন- সবই বিপদের মুখে পড়তে পারে । বিশেষ করে ব্যস্ত রুটে এর পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
এই ঘটনার পরই যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে কোন শ্রেণির চালককে ব্যবহার করা হচ্ছে, Crew Management System-এ কী ভাবে তাঁদের ডিউটি বুক করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এরপরই নড়েচড়ে বসে রেল কর্তৃপক্ষ ৷
রেল বোর্ডের নির্দেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি রাজধানী, শতাব্দী এবং দুরন্তকে ঘিরে । এই তিন ধরনের প্রিমিয়াম ট্রেনে LP (Goods)-কে কোনও পরিস্থিতিতেই ব্যবহার করা যাবে না । যদি নিয়মিত LP (Mail/Passenger) পাওয়া না যায়, তা হলে অন্য নিয়মিত LP-কে তাঁর নির্ধারিত লিঙ্ক বা ডিউটি থেকে সরিয়ে প্রয়োজনীয় জায়গায় কাজে লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । Mail ও Express ট্রেনের ক্ষেত্রেও সাধারণ নিয়ম হিসাবে LP (Mail/Passenger)-কেই দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । তবে একেবারেই যদি সেই শ্রেণির চালক না পাওয়া যায়, তখন বিশেষ ব্যবস্থার রাস্তা খোলা রয়েছে ।
মালগাড়ির চালক কি যাত্রীবাহী ট্রেন চালাতেই পারেন না ?
রেল সূত্রের খবর, বিষয়টি এত সরল নয় । রেলের বক্তব্য, LP (Goods)-এর নির্দিষ্ট শ্রেণির প্রশিক্ষণ ও দায়িত্ব থাকলেও কর্মী-ঘাটতির সময় 'officiating' ব্যবস্থা করা হয় । অর্থাৎ, কোনও উচ্চতর শ্রেণির চালকের ঘাটতি দেখা দিলে নির্দিষ্ট শর্ত মেনে নিচের শ্রেণির চালককে সাময়িক ভাবে সেই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন যথাযথ অনুমোদন, প্রশিক্ষণ, স্ক্রিনিং এবং সার্টিফিকেশন ।
রেলের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও LP (Goods)-কে শুধু লোকো পাইলটের অভাব রয়েছে বলে নিয়মিত ভাবে Mail/Express-এর দায়িত্বে বসিয়ে দেওয়া যায় না । প্রয়োজনে 'A' গ্রেডের যোগ্য LP (Goods)-দের প্যানেল তৈরি করতে হবে । ট্র্যাকশন ও সেফটি অফিসারদের মাধ্যমে তাঁদের স্ক্রিনিংয়ের পরে তবেই প্রয়োজন অনুযায়ী দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে । অর্থাৎ 'চালক নেই', এটা নিজে থেকে অন্য শ্রেণির চালককে দায়িত্ব দেওয়ার লাইসেন্স নয় ।
আসল সমস্যা কোথায় ?
রেলকর্মীদের সংগঠনের বক্তব্য, সমস্যাটা শুধু একটি ট্রেন বা একটি ডিভিশনের নয় । বহু দিন ধরেই রেলের বিভিন্ন অপারেশনাল বিভাগে কর্মী-ঘাটতি রয়েছে । অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি রামশরণের দাবি, LP (Goods) এবং LP (Passenger)- দুই শ্রেণিতেই কর্মী-ঘাটতি রয়েছে । সেই ঘাটতি সামলাতে গিয়ে এক শ্রেণির চালককে অন্য শ্রেণির দায়িত্ব দেওয়া হয় ।
তাঁর বক্তব্য, LP (Passenger)-এর ঘাটতি থাকলে নিয়ম মেনে LP (Goods)-কে 'officiating' দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব । কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীকে উচ্চতর শ্রেণির নির্ধারিত আর্থিক সুবিধাও দিতে হয় । সমস্যা আরও তীব্র হচ্ছে Mail ও Express ট্রেনের চালকদের উপর অতিরিক্ত চাপের কারণে ।
রামশরণের অভিযোগ, এমনও হচ্ছে যে এক জন চালককে 12টি, এমনকি 13টি পর্যন্ত ট্রেনের ডিউটি দেওয়া হচ্ছে । তিনি বলেন, কোনও Mail/Express চালক যদি ইতিমধ্যেই 130 কিলোমিটার গতিতে চলা ট্রেন চালিয়ে থাকেন, তা হলে তাঁকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয় । কিন্তু কর্মী-ঘাটতির কারণে বাস্তবে সেই চাপ তৈরি হচ্ছে ।
'নির্দেশ দিলেই হবে ?', উঠছে প্রশ্ন
রেলের আর এক কর্মী সূরজ কৌশিকের বক্তব্য, রেল বোর্ড বিভিন্ন সময়ে নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক নির্দেশ জারি করে । কিন্তু বাস্তবে সেই নির্দেশ সব সময় একই ভাবে কার্যকর হয় কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে । তাঁর অভিযোগ, উপরমহলের নির্দেশ এবং বাস্তবে ট্রেন চালানোর সময় নেওয়া সিদ্ধান্তের মধ্যে অনেক সময় ফারাক দেখা যায় । ফলে শুধু নির্দেশ জারি নয়, তা বাস্তবে কতটা মানা হচ্ছে, তার উপর নজরদারিও জরুরি ।
রেল বোর্ড তাই Crew Management System বা CMS-এ Train Operating Duties বা TOD কী ভাবে বুক করা হচ্ছে, তা পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে । সংশ্লিষ্ট ক্রু লবিকে আগাম তথ্য দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে । উদ্দেশ্য, কোন ট্রেনের জন্য কোন শ্রেণির চালক প্রয়োজন, তা আগে থেকেই নিশ্চিত করা ।
'ট্রেন বন্ধ রাখা যাবে না', বলছেন অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক
অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র রেল আধিকারিক বি সি শর্মার মতে, চালকের অভাব থাকলেও ট্রেন পরিষেবা পুরোপুরি থামিয়ে রাখা সম্ভব নয় । বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা কোনও চালককে অন্য পরিষেবায় ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে । তবে সেই ব্যবস্থার সঙ্গে নিরাপত্তার শর্ত জড়িয়ে রয়েছে বলেই মনে করছেন তিনি । আর এখানেই SPAD-এর মতো ঘটনার গুরুত্ব ।
রেল থেকে অবসর নেওয়া সুপারিনটেনডেন্ট সোমনাথ মালিকের মতে, সিগন্যাল অতিক্রমের ঘটনায় শুধু চালককে শাস্তি দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না । কারণ, ঝুঁকিতে পড়েন যাত্রীরা, বিপন্ন হয় ট্রেন এবং গোটা রেল পরিষেবা । তাঁর মতে, দীর্ঘমেয়াদি সমাধান কর্মী-ঘাটতি মেটানো ।
দেড় লক্ষ শূন্যপদ, কত দিন চলবে 'জোড়াতালি' ?
সোমনাথের দাবি, গত পাঁচ-ছয় বছরে রেলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল বিভাগে প্রায় দেড় লক্ষ পদ খালি রয়েছে । লোকো পাইলট, গার্ড, ট্রেন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে শূন্যপদ রয়েছে বলে তাঁর দাবি । তাঁর বক্তব্য, প্রতি বছর হাজার হাজার পদ খালি হচ্ছে । সেই পদগুলিতে নিয়মিত নিয়োগ না হলে কর্মরত কর্মীদের উপর চাপ বাড়তেই থাকবে । আর সেই চাপের শেষ প্রভাব গিয়ে পড়বে ট্রেনের নিরাপত্তায় । এই জায়গাতেই রেল বোর্ডের নতুন নির্দেশের তাৎপর্য ।
এক দিকে দ্রুতগতির প্রিমিয়াম ট্রেন চালু রাখা, অন্য দিকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত চালকের অভাব । মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাত্রীর নিরাপত্তা । সীতারামপুরের SPAD যেন সেই পুরনো প্রশ্নটাই আবার সামনে এনে দিয়েছে, ট্রেনের গতি বাড়ছে, পরিষেবা বাড়ছে, নতুন নতুন ট্রেন ছুটছে । কিন্তু সেই ট্রেন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মী কি বাড়ছে একই গতিতে ?
রেল বোর্ড আপাতত রাজধানী, শতাব্দী ও দুরন্তের ক্ষেত্রে উত্তরটা স্পষ্ট করে দিয়েছে, চালক-ঘাটতি থাকলেও নিরাপত্তার নির্দিষ্ট মানদণ্ড ভাঙা যাবে না । কিন্তু রেলের কর্মী-ঘাটতির দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান না হলে, শুধু নির্দেশ জারি করে কত দিন এই ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব, কর্মীদের মধ্যে থেকেই উঠছে সেই প্রশ্ন ৷
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