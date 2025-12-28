ETV Bharat / bharat

বিহারে লাইনচ্যুত ট্রেন, নদীতে পড়ল একাধিক বগি; ঘুরপথে হাওড়া-দিল্লিগামী এক্সপ্রেস

জামুইয়ে রেল দুর্ঘটনা ! লাইনচ্যুত 16টি বগি ৷ সেতু থেকে ছিটকে নদীতে পড়ল তিনটি ৷ ব্যাহত বাংলাগামী ট্রেন পরিষেবা ৷

BIHAR RAIL ACCIDENT
বিহারে লাইনচ্যুত ট্রেনের একাধিক বগি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 28, 2025 at 11:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জামুই, 28 ডিসেম্বর: রাত তখন সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটা ৷ শনিবার বিহারের জামুই জেলায় লাইনচ্যুত হয় সিমেন্ট বোঝাই একটি মালগাড়ি ৷ যার ফলে প্রায় 16টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয় । দুর্ঘটনা এতটাই তীব্র ছিল যে বেশ ক'য়েকটি ওয়াগন সেতু থেকে নীচে নদীতে পড়ে যায় ৷ মালবাহী ট্রেনটি জসিডি থেকে ঝাঁঝার দিকে যাওয়ার পথে আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে ।

জানা গিয়েছে, তেলওয়া বাজার হাল্টের কাছে বাধুয়া নদীর উপর 676 নম্বর সেতু থেকে মালগাড়ির বগিগুলি নদী থেকে নীচে পড়ে যায় ৷ আপাতত এই রুটে রেল চলাচল ব্যাহত রয়েছে ৷

এই বিষয়ে প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক সরস্বতী চন্দ্র জানিয়েছেন যে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান শুরু করেছেন রেল আধিকারিকরা । প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে এটি কারিগরি ত্রুটি অথবা ট্র্যাকের ত্রুটি । মেরামত সম্পন্ন হওয়ার পরেই ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হবে । যাত্রীদের ধৈর্য ধরে থাকার জন্য আবেদন করেছে রেলওয়ে ।

TAGGED:

TRAIN ACCIDENT IN JAMUI
BIHAR TRAIN ACCIDENT
ট্রেন দুর্ঘটনা
জামুইয়ে নদীতে পড়ল ট্রেন
BIHAR RAIL ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.