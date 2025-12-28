বিহারে লাইনচ্যুত ট্রেন, নদীতে পড়ল একাধিক বগি; ঘুরপথে হাওড়া-দিল্লিগামী এক্সপ্রেস
জামুইয়ে রেল দুর্ঘটনা ! লাইনচ্যুত 16টি বগি ৷ সেতু থেকে ছিটকে নদীতে পড়ল তিনটি ৷ ব্যাহত বাংলাগামী ট্রেন পরিষেবা ৷
Published : December 28, 2025 at 11:38 AM IST
জামুই, 28 ডিসেম্বর: রাত তখন সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটা ৷ শনিবার বিহারের জামুই জেলায় লাইনচ্যুত হয় সিমেন্ট বোঝাই একটি মালগাড়ি ৷ যার ফলে প্রায় 16টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয় । দুর্ঘটনা এতটাই তীব্র ছিল যে বেশ ক'য়েকটি ওয়াগন সেতু থেকে নীচে নদীতে পড়ে যায় ৷ মালবাহী ট্রেনটি জসিডি থেকে ঝাঁঝার দিকে যাওয়ার পথে আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
জানা গিয়েছে, তেলওয়া বাজার হাল্টের কাছে বাধুয়া নদীর উপর 676 নম্বর সেতু থেকে মালগাড়ির বগিগুলি নদী থেকে নীচে পড়ে যায় ৷ আপাতত এই রুটে রেল চলাচল ব্যাহত রয়েছে ৷
এই বিষয়ে প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক সরস্বতী চন্দ্র জানিয়েছেন যে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান শুরু করেছেন রেল আধিকারিকরা । প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে এটি কারিগরি ত্রুটি অথবা ট্র্যাকের ত্রুটি । মেরামত সম্পন্ন হওয়ার পরেই ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হবে । যাত্রীদের ধৈর্য ধরে থাকার জন্য আবেদন করেছে রেলওয়ে ।