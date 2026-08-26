2 হাজার বছরের পুরনো 'সোনা মোতি' গম ! প্রতি কুইন্টাল 12000 টাকায় বেচলেন তরুণ কৃষক

2 হাজার বছরের পুরনো 'সোনা মোতি' গম ! প্রতি কুইন্টাল 12000 টাকায় বেচলেন তরুণ কৃষক
মনে করা হয়, ভারতে প্রায় 2,000 বছর ধরে এই গম চাষ হয়ে আসছে । কোনও কোনও বিক্রেতা একে ‘সুগার-ফ্রি’ বা শর্করা-মুক্ত গম হিসেবে বাজারজাত করেন।
Published : August 26, 2026 at 7:31 PM IST
ভোপাল, 26 অগস্ট: ‘সোনা মোতি’ গম ভারতের সাধারণ ‘মান্ডি’ বা পাইকারি বাজারে দেখলেই বোঝা যায় যে, এটি সাধারণ গমের মতো নয় । এর দানাগুলো আকারে ছোট, গোলাকার এবং সোনালি রঙের - এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই এই দেশি জাতটির নাম হয়েছে ‘সোনা মোতি’, যার অর্থ ‘সোনার মুক্তা’। তবে এর আসল বিশেষত্ব লুকিয়ে আছে এর উচ্চমূল্য এবং একে ঘিরে গড়ে ওঠা বিশেষ বাজারের মধ্যে ।
সাধারণ গম যেখানে সাধারণত মান্ডির প্রচলিত দরে বিক্রি হয়, সেখানে সোনা মোতি গম কুইন্টাল প্রতি 12,000 টাকা বা কেজি প্রতি প্রায় 120 টাকা দামে পাচ্ছেন ক্রেতারা । আর মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার বাসিন্দা অর্জুন প্রধান হলেন সেই লাভবান কৃষক যিনি 20 বিঘা জমিতে এই শস্যের চাষ করছেন ।
মনে করা হয়, ভারতে প্রায় 2,000 বছর ধরে এই জাতের গম চাষ হয়ে আসছে । কোনও কোনও বিক্রেতা একে ‘সুগার-ফ্রি’ বা শর্করা-মুক্ত গম হিসেবে বাজারজাত করেন । তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই বর্ণনাটি আক্ষরিক অর্থে সঠিক নয়, কারণ গমে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা থাকে যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে প্রভাবিত করে । সোনা মোতির গ্লাইসেমিক প্রভাব কম - এমন দাবি বা এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অধিক উপযোগী - এসব দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য জোরালো পুষ্টিগত পরীক্ষা ও ক্লিনিক্যাল প্রমাণের প্রয়োজন ।
তবে অর্জুনের কাছে এই শস্যটি কেবল একটি স্বাস্থ্যকর খাবারই নয়, বরং এটি একটি কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোগের ভিত্তিপ্রস্তর ৷ যে উদ্যোগটি গড়ে উঠেছে একটি প্রাচীন বীজের জাতকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং প্রচলিত মান্ডি ব্যবস্থার বাইরে একটি নতুন বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে । সম্রাট বিক্রমাদিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে বিএসসি অধ্যয়নরত অর্জুন ভোপালে আয়োজিত এক কৃষক সম্মেলনে তাঁর এই উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন । তিনি দুই বছর আগে মাত্র এক বিঘা জমিতে সোনা মোতি চাষ শুরু করেছিলেন । অর্জুন বলেন, "প্রাথমিক পর্যায়ে এই ঐতিহ্যবাহী জাতটি সংরক্ষণ করা এবং চাষ সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন করা বেশ কঠিন ছিল । তবে চাহিদা ও অর্ডারের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ধীরে ধীরে আরও বেশি জমিতে এই ফসলের চাষ শুরু করি ।" বর্তমানে প্রায় 20 বিঘা জমিতে সোনা মোতি চাষ হচ্ছে এবং এর দানা ও বীজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রেতাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে ।
অর্জুনের মতে, এই ফসলের আকর্ষণ এর উৎপাদনের পরিমাণের চেয়ে এর সঙ্গে যুক্ত বিশেষ মূল্যের মধ্যেই বেশি নিহিত । তিনি ব্যাখ্যা করেন, "সাধারণ গম বড় পরিসরে চাষ করা হয় এবং মূলত মান্ডির মাধ্যমেই বিক্রি হয় । কিন্তু সোনা মোতি সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায় - বিশেষ করে তাঁদের কাছে যাঁরা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে আগ্রহী এবং যাঁরা বিরল বা ঐতিহ্যবাহী শস্য খুঁজছেন ।" অর্জুন প্রতি কুইন্টাল প্রায় 12,000 টাকা দরে এই গম ও এর বীজ সরবরাহ করেন । প্যাকেটজাত ও ব্র্যান্ডিংয়ের পর, খুচরা বাজারে এই একই জাতের গমের দাম অনেক বেশি হতে পারে । একজন অনলাইন বিক্রেতা দু'কেজির প্যাকেটের দাম 399 টাকা এবং 10 কেজির প্যাকেটের দাম 1,949 টাকা রাখছেন; অর্থাৎ প্রতি কেজির খুচরো মূল্য দাঁড়াচ্ছে প্রায় 195–200 টাকা ।
এই বিশেষ জাতের গমের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ার কারণ হল, এর দুষ্প্রাপ্যতা এবং এর পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি । সাধারণ জাতের গমের তুলনায় ‘সোনা মোতি’তে শর্করা (সুগার) ও গ্লুটেনের পরিমাণ কম এবং প্রোটিন, খনিজ উপাদান ও ফোলেটের পরিমাণ বেশি - এমনটাই লোকে বলে থাকে ৷
প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ করা কৃষকদের মধ্যে এর চাষাবাদকে উৎসাহিত করেছে ‘আর্ট অফ লিভিং’ ৷ তারা জানিয়েছে যে গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণ জাতের ‘এইচডি 2967’ (HD 2967)-এর তুলনায় ‘সোনা মোতি’তে খনিজ ও প্রোটিনের পরিমাণ বেশি । এছাড়া এই গম কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স-যুক্ত বলেও উল্লেখ করা হয় । তবে এই দাবিগুলোকে এমন প্রমাণ হিসেবে দেখা উচিত নয় যে, এই গম ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিরাময় করতে পারে । ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উচিত নিয়মিত খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করার আগে চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া ।
মুদি ব্যবসায়ী বিবেক আগরওয়ালের মতে, কৃষকরা কেবল ফসল বিক্রির চেয়েও বড় কিছু করছেন । আগরওয়াল বলেন, “‘সোনা মোতি’ একেবারে আলাদা, কারণ এখানে কৃষকরা পুরোপুরি ‘মান্ডি’ বা পাইকারি বাজারের দরের ওপর নির্ভর না করে একটি স্বতন্ত্র বাজার তৈরি করছেন । এখানে ক্রেতাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গমের জাত, চাষ পদ্ধতি, এর দুষ্প্রাপ্যতা এবং এর সঙ্গে জড়িত পুষ্টিগুণ ।”
এক বিঘা থেকে 20 বিঘা জমিতে চাষের এই বিস্তার ভারতীয় কৃষিখাতের এক বৃহত্তর পরিবর্তনেরই প্রতিফলন । কেবল অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় নামার পরিবর্তে, কিছু কৃষক ভালো মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে প্রায় হারিয়ে যাওয়া শস্যের চাষ, সরাসরি বিক্রয় এবং সতর্ক ব্র্যান্ডিংয়ের মতো নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন এবং তাঁরা সফলও হচ্ছেন ৷ যেমন অর্জুন, যার কাছে এই ছোট সোনালি দানা এমন এক বাজারের দরজা খুলে দিয়েছে, যেখানে প্রাচীন বীজের জন্যও আধুনিক ও উচ্চমূল্য পাওয়া সম্ভব ।