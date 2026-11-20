বিয়ের মরশুমে কমেই চলেছে সোনার দাম ! কলকাতায় কত ?
Gold Price: মার্কিন ডলার এবং ডিসেম্বরে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনায় আন্তর্জাতিক বাজারেও সেপ্টেম্বর 2025-এর পর সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে সোনার দর ।
Published : November 20, 2026 at 1:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 নভেম্বর: বিয়ের মরসুমে সোনার দাম কমায় কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন ক্রেতারা । তবে বাজারের সাম্প্রতিক গতিবিধি বলছে, আপাতত হলুদ ধাতুর উপর চাপ অব্যাহত । মার্কিন ডলারের শক্তিবৃদ্ধি এবং সুদের হার বাড়ার সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার আকর্ষণ কমিয়েছে । তার উপর শেয়ার বাজারে অস্থিরতার জেরে বিনিয়োগকারীদের একাংশ অন্য সম্পদে ক্ষতি সামলাতে সোনা বিক্রি করছেন । সব মিলিয়ে একাধিক কারণে নিম্নমুখী সোনার বাজার ।
কলকাতায় 24 ক্যারেট সোনার দাম কত ?
20 নভেম্বরের প্রকাশিত শহরভিত্তিক দর অনুযায়ী, কলকাতায় 24 ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে 13 হাজার 68 টাকা । 22 ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে 11 হাজার 979 টাকা । অন্যদিকে, 18 ক্যারেট সোনার দর প্রতি গ্রামে 9 হাজার 801 টাকা । দেশের অন্যান্য শহরের মধ্যে দিল্লিতে 24 ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে 13 হাজার 83 টাকা । মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, কেরল এবং পুনেতে 24 ক্যারেট সোনার দর 13 হাজার 68 টাকা প্রতি গ্রাম । ভদোদরা ও আমদাবাদে এই দাম 13 হাজার 73 টাকা ।
টানা আট দিন পতন
সোনার দামে পতনের প্রবণতা অবশ্য এক দিনের নয় । 19 নভেম্বরও দিল্লির বাজারে 99.9 শতাংশ বিশুদ্ধতার সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে 1300 টাকা কমে দাঁড়িয়েছিল 1 লক্ষ 34 হাজার 500 টাকায় । 9 নভেম্বরে দাম ছিল 1 লক্ষ 46 হাজার 900 টাকা । অর্থাৎ তার পরের আটটি বাণিজ্যিক সেশনে দাম কমেছে 12 হাজার 400 টাকা ।
20 নভেম্বরের প্রকাশিত বাজার-তথ্যেও 24 ক্যারেট সোনার দামে এক দিনের হিসাবে প্রায় 4.98 শতাংশ পতনের ইঙ্গিত রয়েছে । 22 ক্যারেট সোনার ক্ষেত্রেও একই হারে দর কমেছে । অর্থাৎ সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সোনার বাজারে উল্লেখযোগ্য সংশোধন দেখা যাচ্ছে ।
শহরভিত্তিক সোনার দর (প্রতি গ্রাম):
শহর 24 ক্যারেট 22 ক্যারেট 18 ক্যারেট
কলকাতা 13,068 11,979 9801
চেন্নাই 13,068 11,979 9804
ভদোদরা 13,073 11984 9806
ভদোদরার মতো একই দাম আমেদাবাদে। অন্যদিকে মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে এবং কেরল সোনার দাম কলকাতার দরেই ।
টানা আট দিনের পতন
সোনার দামে পতনের প্রবণতা অবশ্য এক দিনের নয় । 19 নভেম্বরও দিল্লির বাজারে 99.9 শতাংশ বিশুদ্ধতার সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে 1300 টাকা কমে দাঁড়িয়েছিল 1 লক্ষ 34 হাজার 500 টাকায় । 9 নভেম্বরের 1 লক্ষ 46 হাজার 900 টাকার তুলনায় আটটি বাণিজ্যিক সেশনে দাম কমেছে 12 হাজার 400 টাকা ।
20 নভেম্বরের প্রকাশিত বাজার-তথ্যেও 24 ক্যারেট সোনার দামে এক দিনের হিসাবে প্রায় 4.98 শতাংশ পতনের ইঙ্গিত রয়েছে । 22 ক্যারেট সোনার ক্ষেত্রেও একই হারে দর কমেছে । অর্থাৎ সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সোনার বাজারে উল্লেখযোগ্য সংশোধন দেখা যাচ্ছে ।
কেন পড়ছে সোনার দাম ?
আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামের উপর সবচেয়ে বড় চাপ তৈরি করেছে মার্কিন ডলারের শক্তিবৃদ্ধি । পাশাপাশি, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভ ডিসেম্বর মাসে সুদের হার বাড়াতে পারে, এমন প্রত্যাশাও বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলছে । ফেডের একাধিক কর্তা মূল্যবৃদ্ধির হার 2 শতাংশের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি আনতে সুদের হার বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন । ফেডের গভর্নর ক্রিস্টোফারের মন্তব্যে ডিসেম্বরে 50 বেসিস পয়েন্ট সুদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা বেড়েছে ।
সুদের হার বাড়লে সোনার মতো এমন সম্পদ ধরে রাখার সুযোগমূল্য বেড়ে যায়, যেখান থেকে নিয়মিত সুদ বা আয় পাওয়া যায় না । ফলে বিনিয়োগকারীদের একাংশ সোনা থেকে সরে গিয়ে সুদ-নির্ভর সম্পদের দিকে ঝুঁকতে পারেন । তাতেও সোনার দামের উপর চাপ তৈরি হয় ।
শেয়ার বাজারের অস্থিরতাও দায়ী
সোনার দামের পতনের পিছনে আরও একটি কারণ হিসেবে উঠে এসেছে বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর সংস্থার শেয়ারে বিক্রির চাপ । এআই-কেন্দ্রিক শেয়ার বাজারে অস্থিরতার কারণে কিছু বিনিয়োগকারী অন্য বাজারে ক্ষতি সামলাতে সোনার মতো সম্পদ বিক্রি করছেন । বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের নগদের প্রয়োজন থেকেও সোনার উপর বিক্রির চাপ তৈরি হয়েছে ।
এ দিকে ভারতীয় মুদ্রার শক্তিবৃদ্ধিও দেশীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে প্রভাব ফেলেছে । আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম এবং ডলারের তুলনায় টাকার বিনিময়মূল্য- দুইয়ের উপর নির্ভর করে দেশের বাজারে মূল্য নির্ধারিত হয় । ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার পাশাপাশি টাকা শক্তিশালী হলে দেশীয় বাজারে সোনার দর আরও নীচে নামতে পারে ।
আবার কবে দাম বাড়ার সম্ভাবনা?
স্বল্পমেয়াদে সোনার বাজারে চাপ থাকলেও দীর্ঘমেয়াদে সম্ভাবনা নিয়ে পুরোপুরি হতাশ নয় আন্তর্জাতিক বাজারের একাংশ । ইউবিএসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, 2027 সালের জুনের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম 4600 ডলারে পৌঁছতে পারে । একই বছরের ডিসেম্বর নাগাদ তা 5000 ডলারে ওঠার সম্ভাবনাও রয়েছে ।
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সোনা কেনা, চিনের বাজারে চাহিদা, গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন দেশের সরকারি ঋণ বৃদ্ধির উদ্বেগ- এই বিষয়গুলিকে ভবিষ্যতে সোনার দাম বৃদ্ধির সম্ভাব্য চালিকাশক্তি হিসেবে দেখছে ইউবিএস। অর্থাৎ আপাতত সোনার বাজারে নিম্নমুখী প্রবণতা থাকলেও দীর্ঘমেয়াদে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশ্লেষকেরা ।