তিরুপতি মন্দিরে 121 কেজি সোনা দান চেন্নাইয়ের জৈন দম্পতির ! নেপথ্যে 10 বছরের মানত পূরণের কাহিনী
Gold offerings worth Rs 206 crore: 106 কেজি সোনার তৈরি 46টি অলঙ্কার, বাকি 15 কেজি সোনা দিয়ে তৈরি হবে তিরুচানুরের শ্রী পদ্মাবতী দেবীর বিশেষ স্বর্ণবস্ত্র।
Published : November 27, 2026 at 1:47 PM IST
তিরুমালা, 27 নভেম্বর: ভক্তির নজির গড়ল চেন্নাইয়ের এক জৈন পরিবার । তিরুমালার শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে 121 কেজি সোনার অলঙ্কার দান করলেন শিল্পপতি বর্ধমান জৈন ও তাঁর স্ত্রী রাধিকা জৈন । সোনা এবং অলঙ্কার তৈরির খরচ মিলিয়ে এই উপহারের আনুমানিক মূল্য 206 কোটি টাকা ।
বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুর উপস্থিতিতে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমসের (টিটিডি) আধিকারিকদের হাতে 106 কেজি সোনার তৈরি 46টি অলঙ্কার তুলে দেন তাঁরা । বাকি 15 কেজি সোনা দিয়ে তৈরি হবে তিরুচানুরের শ্রী পদ্মাবতী দেবীর জন্য একটি বিশেষ স্বর্ণবস্ত্র । টিটিডি ট্রাস্ট বোর্ড গঠনের পর একক কোনও ভক্তের তরফে এত বিপুল পরিমাণ সোনা দানের ঘটনা এই প্রথম বলে জানানো হয়েছে ।
বৃহস্পতিবার স্ত্রী ভুবনেশ্বরীকে নিয়ে তিরুমালা মন্দিরে পুজো দিতে যান মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু । সেখানে বর্ধমান জৈন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে 46টি অলঙ্কার ঘুরে দেখেন তিনি । রঙ্গনায়কুল মণ্ডপে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল 33 ধরনের এই অলঙ্কার । পরে দাতার পরিবারের সদস্যরা মাথায় করে অলঙ্কারভর্তি থালা নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন । তার পর গর্ভগৃহে গিয়ে ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের চরণে সেগুলি নিবেদন করা হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিটিডি চেয়ারম্যান, কার্যনির্বাহী আধিকারিক মুদ্দাদা রবিচন্দ্র, অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক ভেঙ্কাইয়া চৌধুরী-সহ মন্দিরের একাধিক পদস্থ কর্তা । ছিলেন জেলার প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকেরাও ।
হিরে বসানো 12 কেজির মুকুট
দান করা অলঙ্কারগুলির মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ প্রায় 12 কেজি ওজনের একটি সোনার মুকুট । তাতে বসানো হয়েছে 238.2 ক্যারেটের হিরে । এছাড়াও রয়েছে দেবীর প্রতীক শ্রীবৎস অলঙ্কার । সেটি সাজানো হয়েছে 84.2 ক্যারেটের রুবি, 2247.7 ক্যারেটের নীলকান্তমণি এবং 91.6 ক্যারেটের হলুদ নীলা দিয়ে । মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি, এই অলঙ্কারে ব্যবহৃত নীলকান্তমণিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান ।
46টি অলঙ্কারের মধ্যে রয়েছে সোনার শঙ্খ ও চক্র, কৌস্তুভমণি, তুলসীপাতার নকশার হার, 108টি মুদ্রা বসানো হার, নাগাভরণ, বাহুবন্ধ, কঙ্কণ, কোমরবন্ধ এবং শালগ্রাম পাথরের মালা । সব মিলিয়ে অলঙ্কারগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে 106 কেজি সোনা । বাকি 15 কেজি সোনা দিয়ে পদ্মাবতী দেবীর জন্য নতুন সোনার শাড়ি তৈরি করা হবে । দাতার পরিবার জানিয়েছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে সেই স্বর্ণবস্ত্র মন্দিরে নিবেদন করা হবে ।
এমন দান আগে দেখিনি: মুখ্যমন্ত্রী
অনুষ্ঠানে 'ওম নমো বেঙ্কটেশায়' মন্ত্র উচ্চারণ করে বক্তব্য শুরু করেন চন্দ্রবাবু নায়ডু । তাঁর কথায়, তিরুমালার ইতিহাসে এটি অত্যন্ত পবিত্র ও স্মরণীয় দিন । 106 কেজি সোনা দিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য যে 46টি অলঙ্কার তৈরি করা হয়েছে, তা অসাধারণ নিষ্ঠা ও ভক্তির পরিচয় বহন করছে । শুক্রবার বিশেষ পুজোর পর ভগবানকে এই অলঙ্কার পরানো হবে । সেই সময় উপস্থিত থাকবেন দাতা বর্ধমান জৈন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ের সময় থেকে শুরু করে আজকের জৈন দম্পতি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভগবানের প্রতি ভক্তদের শ্রদ্ধা ও নিবেদন বেড়েই চলেছে । তিরুমালার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উদ্দেশে এত বড় অঙ্কের দান তিনি আগে দেখেননি বলেও মন্তব্য করেন চন্দ্রবাবু ।
তাঁর দাবি, অযোধ্যার রামমন্দিরে 2024 সালে 101 কেজি সোনা দান করা হয়েছিল, যার মূল্য ছিল প্রায় 65 কোটি টাকা । সেই দানের পরিমাণকেও ছাপিয়ে গিয়েছে জৈন পরিবারের 121 কেজি সোনার উপহার ! টিটিডির আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতারও প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, ভক্তদের কাছ থেকে পাওয়া অনুদান মন্দিরের পরিষেবা ও তাঁদের সুবিধার জন্যই খরচ করা হয় ।
দশ বছরের মানত পূরণ
কী ভাবে এমন বিপুল পরিমাণ সোনা দানের সিদ্ধান্ত নিলেন বর্ধমান জৈন ? নিজের বক্তব্যে সেই কাহিনি জানিয়েছেন তিনি । তাঁর কথায়, ভাই অনুরাগ জৈনের সঙ্গে মিলে একটি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিপিও সংস্থা তৈরি করেছিলেন তিনি । প্রায় দশ বছর আগে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উদ্দেশে 121 কেজি সোনা দানের মানত করেন । সেই মানতের কথা কাউকে জানাননি । বর্ধমান জানান, একদিন টিটিডির অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক ভেঙ্কাইয়া চৌধুরীর কাছ থেকে জানতে পারেন, প্রতিদিন ভগবানকে প্রায় 120 কেজি সোনার অলঙ্কারে সাজানো হয় । তখন তাঁর মনে হয়, 121 কেজি সোনা দানের সিদ্ধান্তের মধ্যে যেন এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে ।
গত বছর নিউ ইয়র্কের একটি প্রাইভেট ইক্যুইটি সংস্থার কাছে নিজেদের ব্যবসা বিক্রি করেন দুই ভাই । সেই অর্থের একটি অংশ দিয়ে মানত পূরণের সিদ্ধান্ত নেন বর্ধমান । বিষয়টি নিয়ে ভেঙ্কাইয়া চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি । পরে তাঁর মাধ্যমেই মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুর সঙ্গে দেখা হয় । বর্ধমানের কথায়, পাঁচ মিনিটের জন্য নির্ধারিত সেই বৈঠক প্রায় এক ঘণ্টা চলে । মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানতে চান, কেন 121 কেজি সোনা দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি । তাঁর পরামর্শেই সোনা দিয়ে ভগবানের জন্য অলঙ্কার তৈরির পরিকল্পনা করা হয় ।
বর্ধমানের কথায়, "আমি ভগবানের কাছে দানের সংকল্প করেছিলাম । তিনিই নিজের পছন্দের মানুষের মাধ্যমে সেই সংকল্প পূরণ করিয়েছেন ।" এই দানের কাজে যুক্ত টিটিডির আধিকারিক ও কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি ।
15 কেজি সোনা দিয়ে নতুন শাড়ি
বাকি 15 কেজি সোনা দিয়ে পদ্মাবতী দেবীর জন্য নতুন স্বর্ণবস্ত্র তৈরির সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছেন বর্ধমান । তাঁর দাবি, তিরুচানুর মন্দিরে দেবীর গায়ে থাকা সোনার শাড়িটি প্রায় 30 বছরের পুরনো । টিটিডির কার্যনির্বাহী আধিকারিক রবিচন্দ্রের পরামর্শে নতুন স্বর্ণবস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে । আগামী তিন মাসের মধ্যে সেটি মন্দিরে নিবেদন করা হবে ।
এ দিকে তিরুমালার পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও কথা বলেছেন চন্দ্রবাবু । তাঁর আশঙ্কা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং এল নিনোর প্রভাবে ভবিষ্যতে তিরুমালায় জলসঙ্কট দেখা দিতে পারে । সেই পরিস্থিতি এড়াতে হন্দ্রি-নীভা প্রকল্পের জল কল্যাণী বাঁধে এবং সোমশিলা প্রকল্পের জল নতুন করে তৈরি হতে চলা বালাজি জলাধারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি ।
পাশাপাশি তিরুমালায় ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়ানো এবং এলাকাটিকে সবুজ শক্তিনির্ভর করে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে । তিরুপতিতে 50 একর জমির উপর একটি বিশেষ আবাসন প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, যেখানে একসঙ্গে 32 হাজার পুণ্যার্থী থাকতে পারবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
চন্দ্রবাবুর বক্তব্য, ব্যবসা বা পরিবারের জন্য সম্পদ সঞ্চয়ের পাশাপাশি সেই সম্পদের কিছু অংশ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কাজে ব্যয় করলেই প্রকৃত তৃপ্তি পাওয়া যায় । তাঁর মতে, মানুষের সেবা করাই ঈশ্বরের সেবা। অন্নদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা এবং গো-সংরক্ষণের মতো কাজে যাঁরা অবদান রাখবেন, তাঁদের জন্য বিশেষ দর্শনের ব্যবস্থা করার কথাও বলেছেন তিনি ।
শেষে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, প্রযুক্তি, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটাতে পারলে 2047 সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারে । আর সেই লক্ষ্যেই ধর্মীয় ও সামাজিক কাজের পাশাপাশি স্বচ্ছ প্রশাসনের উপর জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি ।