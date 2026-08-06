'গোবর্ধন' প্রকল্পে অনুমোদন কেন্দ্রের, লক্ষ্য কম্প্রেসড বায়োগ্যাস উৎপাদন 10 গুণ বৃদ্ধি

'গোবর্ধন' প্রকল্পে অনুমোদন কেন্দ্রের, লক্ষ্য কম্প্রেসড বায়োগ্যাস উৎপাদন 10 গুণ বৃদ্ধি
কেন্দ্রীয় সরকার 23,731 কোটি টাকার বাজেট-সহ 'গোবর্ধন' প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যার লক্ষ্য দেশীয় সংকুচিত বায়োগ্যাস (সিবিজি) উৎপাদন দশগুণ বৃদ্ধি করা ৷
Published : August 6, 2026 at 9:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: কেন্দ্রীয় সরকার বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য গোবর্ধন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। মন্ত্রিসভা 23,731 কোটি টাকার বাজেটে ভারতের সংকুচিত বায়োগ্যাসের জন্য জাতীয় একীভূত প্রকল্প ‘গোবর্ধন’ অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের ফলে দেশে সিবিজি উৎপাদন প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে।
মনে করা হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার 10 অগস্ট, বিশ্ব জৈবজ্বালানি দিবসে 'সম্পূর্ণ গোবর্ধন যোজনা' চালু করতে পারে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল সংকুচিত বায়োগ্যাসের (সিবিজি) জন্য উন্নত ও উচ্চতর ক্রয়মূল্য এবং নতুন প্রকল্পগুলির জন্য অধিক মূলধনী ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে সিবিজি উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা।
GOBARdhan: India’s National Unified Scheme for Compressed Biogas— PIB India (@PIB_India) August 6, 2026
💠 #Cabinet approves GOBARdhan, the National Circular Bioenergy Scheme
👉 Total Financial outlay: ₹ 23,731 crore
💠 The Scheme will be implemented from FY 2026-27 to FY 2035-36 and will establish Compressed… pic.twitter.com/tKiKKxsFRc
গোবর্ধন প্রকল্প কী?
গোবর্ধন (জৈব ও কৃষি সম্পদের সদ্ব্যবহার) প্রকল্পটি ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ , যা 2018 সালে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর অধীনে চালু করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গোবর, কৃষি বর্জ্য এবং জৈব বর্জ্যকে বায়োগ্যাস, সংকুচিত বায়োগ্যাস (সিবিজি) এবং জৈব সারে রূপান্তরিত করা হয়, যার উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি করা, পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রসার ঘটানো এবং গ্রামে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গোবর্ধন ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি দেশের কৃষি বর্জ্য, পশুর গোবর, প্রেস মাড, পৌর জৈব বর্জ্য এবং অন্যান্য জৈব সম্পদের বিশাল ভান্ডারকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, জৈব সার, গ্রামীণ আয় এবং জাতীয় অর্থনৈতিক মূল্যে রূপান্তরিত করবে। এই প্রকল্পটি 2026-27 অর্থবর্ষ থেকে 2035-36 অর্থবর্ষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে এবং সংকুচিত বায়োগ্যাসকে ভারতের ভবিষ্যৎ জ্বালানি মিশ্রণের একটি প্রধান স্তম্ভে পরিণত করবে।
এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী?
সরকারের মতে, দৃঢ় চাহিদা, ভালো ও স্থিতিশীল মূল্য, মূলধন সহায়তা, পাইপলাইন পরিকাঠামো, ঋণ সহায়তা এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে গোবর্ধন ভারতের সিবিজি খাতকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য কাঠামো তৈরি করবে।
এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল দেশে অভ্যন্তরীণ সংকুচিত বায়োগ্যাস (সিবিজি) উৎপাদন প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি করা, বৃহৎ আকারের বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং দেশজুড়ে একটি শক্তিশালী চক্রাকার জৈব-অর্থনীতি গড়ে তোলা।
ভারতে পরিবহণ, গৃহস্থালি, শিল্প এবং বাণিজ্যিক খাত থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। সিবিজি দেশীয় নবায়নযোগ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মেটাতে পারে, যার ফলে জ্বালানি ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী হবে এবং আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমবে।
ভবিষ্যতে বায়োগ্যাসকে সিএনজির সঙ্গে মিশ্রিত করা হবে এবং এটি হবে সিবিজি বা সংকুচিত বায়োগ্যাস। এর জন্য প্রচুর পরিমাণে বায়োগ্যাসের প্রয়োজন হবে এবং এই চাহিদা মেটাতে দেশজুড়ে 600 থেকে 700টি নতুন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে।