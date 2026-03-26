‘ছেরি ব্যাঙ্ক’ থেকে ঋণ হিসেবে পাবেন ছাগল, কিস্তি হিসেবে দিতে হবে কী ?
Published : March 26, 2026 at 5:33 PM IST
সুরগুজা (ছত্তিশগড়), 26 মার্চ: সুরগুজা জেলা বরাবরই নারী ক্ষমতায়নের একটি মডেল। 2014 সালে, এক মহিলা কালেক্টর জেলার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নারীদের হাতে তুলে দিয়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন ৷ সেই সময় থেকে, নারীদের ক্যান্টিন, পার্কিং পরিচালনা এবং এমনকী অটো-রিকশা চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷ নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সুরগুজায় বরাবর নয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে ৷ জেলা প্রশাসন সুরগুজায় চালু করেছে 'ছেরি ব্যাঙ্ক' ৷
কী এই ছেরি ব্যাঙ্ক ?
সুরগুজায় ছাগলকে 'ছেরি' বলা হয় ৷ এই ব্যাঙ্কটি সম্পূর্ণভাবে ছাগলকে কেন্দ্র করেই তৈরি। জেলা পঞ্চায়েতের জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে কর্মরত নারী গোষ্ঠীগুলি লখনপুর উন্নয়ন ব্লকের কুনওয়ারপুর গ্রামে এই ব্যাঙ্কটি চালু করেছে ৷ আর এই ব্যাঙ্কে টাকা নয়, পরিবর্তে ছাগলের মাধ্যমেই যাবতীয় লেনদেন করা হয়।
কীভাবে কাজ করবে এই ছেরি ব্যাঙ্ক ? সুরগুজা ছেড়ি ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনা সদস্য অনিতা ব্যাখ্যা করেন, "আমরা 3000 টাকা সদস্য ফি নিয়ে একজন গরিব মহিলাকে চারটি ছাগল দেবে ৷ এই টাকা দিয়ে আমাদের পশুসখী তাঁর চারটি ছাগলের পুরো 40 মাসের টিকা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ওষুধের খরচ বহন করবে ৷ ধরে নেওয়া হয়, 40 মাসে চারটি ছাগল 32টি বাচ্চা দেবে। ব্যাঙ্ক কিস্তিতে 16টি বাচ্চা ফেরত নেবে এবং বাকি 16টির মালিক হবেন সুবিধাভোগী। ছাগল ও ছাগলের গড় অনুপাত বজায় রাখতে, ব্যাঙ্ক 16টি থেকে 12টি ছাগল এবং চারটি বাচ্চা ফেরত নেবে। বিহানের মহিলারাও এর সঙ্গে জড়িত ৷ তারাও লাখপতি দিদি হতে চান ৷ তাই, একটি ভালো কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য আমরা ভবিষ্যতে অন্যান্য জাতের ছাগলও সরবরাহ করব।"
ব্যাঙ্ক থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত সুমিত্রা সিং বলেন, "আমি চারটি ছাগল নিচ্ছি ৷ পশুসখী ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে এদের সম্পূর্ণ যত্ন নেওয়া হবে ৷ আমরা 16টি ছাগলছানা তাকে কিস্তিতে ফেরত দেব ৷ একটি ছাগল প্রায় 8,000 থেকে 10,000 টাকায় বিক্রি হয় ৷ অনুমান করা হচ্ছে যে এর থেকে 1,00,000 টাকারও বেশি আয় হবে।"
এই উদ্যোগটি কালেক্টরের নির্দেশনায় এবং জেলা পঞ্চায়েত সিইও'র তত্ত্বাবধানে শুরু করা হচ্ছে ৷ ছেরি ব্যাঙ্কের পরিচালক অনিতা বলেন, "লখনপুর জেলার কুঁয়ারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি ছেরি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হচ্ছে ৷ আমাদের বেঙ্গল জাতের ছাগলগুলোকে সেখানে রাখা হচ্ছে। এই কেন্দ্রে কিছু ছাগল-সহ মোট 35টি ছাগল রাখা হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধাভোগীদের অর্থনৈতিকভাবে সফল হতে সক্ষম করে তোলা।"
ছেরি ব্যাঙ্ক নিয়ে জেলা প্রশাসনও যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত ৷ জেলা পঞ্চায়েতের সিইও বিনয় আগরওয়াল বলেন, "ওড়িশার একটি ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সুরগুজা জেলায় ছেরি ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা বিদেশ থেকে উন্নত জাতের ছাগল আমদানিরও ব্যবস্থা করেছি। ছাগলগুলি আনা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের গুমলা এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে। আমরা এই অর্থ গোষ্ঠীর বোনদের ঋণ হিসেবে দেব। প্রত্যেকে একবারে চারটি ছাগল ঋণ হিসেবে নিতে পারবেন ৷"