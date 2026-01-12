প্রাক্তন নৌসেনা প্রধানকে নোটিশ নির্বাচন কমিশনের; বিতর্কের মুখে মিলল ব্যাখ্যাও
1971 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভূমিকার জন্য বীর চক্র পাওয়া প্রাক্তন নৌসেনা প্রধানকে এমন নোটিশ দেওয়ায় অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।
By PTI
Published : January 12, 2026 at 5:19 PM IST
পানাজি, 12 জানুয়ারি: নির্বাচন কমিশন সোমবার গোয়ায় চলা বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রাক্তন নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল অরুণ প্রকাশকে (অবসরপ্রাপ্ত) জারি করা নোটিশ সম্পর্কে একটি স্পষ্টীকরণ জারি করেছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অরুণ প্রকাশের ভোটার তালিকাভুক্তি ফর্মে আগের SIR সম্পর্কিত বাধ্যতামূলক তথ্য ছিল না।
নির্বাচনী তালিকার চলা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের অংশ হিসেবে নিজের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য অবসর গ্রহণের পর থেকে গোয়ায় বসবাসকারী অরুণ প্রকাশকে একটি বৈঠকে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। 1971 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভূমিকার জন্য বীর চক্র খেতাব পাওয়া অরুণ প্রকাশকে এমন নোটিশ দেওয়ায় সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি-সহ অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।
সোমবার জারি করা এক স্পষ্টীকরণে নির্বাচনী নিবন্ধন কর্তা ডঃ মেডোরা এরমোমিলা ডি'কোস্টা বলেছেন, "বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (SIR) সময় জারি করা নোটিশ সম্পর্কিত গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এসআইআর চলাকালীন করতালিম বিধানসভা কেন্দ্রের 43 নম্বর অংশের বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) শ্রী অরুণ প্রকাশের সম্পর্কিত গণনা ফর্মটি সংগ্রহ করেছিলেন। দেখা গিয়েছে যে, ওই গণনা ফর্মে পূর্ববর্তী এসআইআর সম্পর্কিত বাধ্যতামূলক বিবরণগুলি ছিল না, যার মধ্যে ভোটারের নাম, এপিক নম্বর, আত্মীয়ের নাম, বিধানসভা কেন্দ্রের নাম ও নম্বর, পার্ট নম্বর এবং ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর অন্তর্ভুক্ত।"
ডঃ মেডোরা এরমোমিলা ডি'কোস্টা জানান, এই অপরিহার্য তথ্যের অভাবে, বিএলওর জমা দেওয়া গণনা ফর্ম এবং বর্তমান ভোটার তালিকার তথ্যের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় সংযোগ তৈরি করতে পারেনি। নির্বাচন কমিশনের তরফে জারি করা ওই স্পষ্টীকরণে বলা হয়েছে, যেহেতু পূর্ববর্তী এসআইআর-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যের জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছিল, তাই সিস্টেম এই গণনা ফর্মটিকে 'অসংযুক্ত' (unmapped) বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করে দেয়।
ডঃ ডি'কোস্টা বলেন, "বিএলও অ্যাপ্লিকেশনটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, নির্ধারিত শনাক্তকরণ বিবরণী সঠিকভাবে পূরণ করা হলেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা ফর্মগুলি ম্যাপ করে, যা বর্তমান ভোটার তালিকার সঙ্গে যাচাইকরণ প্রক্রিয়াকে সম্ভব করে তোলে। যে ক্ষেত্রে গণনা ফর্মগুলি ম্যাপ হয় না, সেখানে এসআইআর প্রক্রিয়া একটি শুনানির ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও তথ্য যাচাইকরণের নির্দেশ দেয়।"
ডি'কোস্টা আরও জানান, মানসম্মত, সিস্টেম-চালিত পদ্ধতি অনুযায়ী, এক্ষেত্রেও ভোটারের বিবরণ যাচাই করার জন্য এবং যোগ্যতার নিশ্চিতকরণের যথাযথ সুযোগ নিশ্চিত করতে একটি শুনানির নোটিশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি ও জারি করা হয়েছিল।