বিশ্বের আস্থা বাড়ছে ভারতের উপর ! মোদির 'মন কি বাত'
প্রধানমন্ত্রী বলেন,মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা- সর্বত্র ভারতীয় তরুণ প্রজন্ম নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে ৷
By PTI
Published : July 26, 2026 at 1:17 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 1:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: কার্গিল যুদ্ধের বীর শহিদদের স্মরণ দিয়ে শুরু । তারপর একে একে দেশের প্রতিরক্ষা শিল্প, ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা এবং বিজ্ঞানচর্চায় সাম্প্রতিক সাফল্যের খতিয়ান । রবিবারের রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করলেন, ভারত শুধু সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 'ভরসাযোগ্য প্রতিরক্ষা সহযোগী' (Trusted Global Defence Partner) হিসেবে দ্রুত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে ।
একই সঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন এবং রফতানির ক্ষেত্রে ভারত ধারাবাহিকভাবে নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে । দেশীয় প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা যেমন বাড়ছে, তেমনই ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির প্রতি বিদেশি রাষ্ট্রগুলির আস্থাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
কার্গিলের বীরদের শ্রদ্ধা
রবিবারের সম্প্রচার শুরুতেই কার্গিল বিজয় দিবসের প্রসঙ্গ তোলেন প্রধানমন্ত্রী। 1999 সালের কার্গিল যুদ্ধের স্মৃতি তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রতিকূল আবহাওয়া, দুর্গম পাহাড় এবং শত্রুপক্ষের লাগাতার হামলার মধ্যেও ভারতীয় সেনাবাহিনী যে সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিল, তা দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ।
মোদির কথায়, "কার্গিল বিজয় দিবস আমাদের গর্বিত করে । এই দিনটি আমাদের সেই অসাধারণ সাহস, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেমের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা ভারতীয় জওয়ানরা কার্গিলে দেখিয়েছিলেন ।" তিনি বলেন, "দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর অবদান কখনও ভোলার নয় । তাঁদের ত্যাগই ভারতের আত্মবিশ্বাসের অন্যতম ভিত্তি ।"
'বিশ্বের ভরসাযোগ্য প্রতিরক্ষা সহযোগী'
কার্গিলের প্রসঙ্গের পরই বর্তমান ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর দাবি, গত কয়েক বছরে দেশ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে । শুধু সেনাবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরিই নয়, বিদেশেও ভারতীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের চাহিদা বাড়ছে ।
মোদির কথায়, "আজ প্রতিরক্ষা উৎপাদন হোক কিংবা প্রতিরক্ষা রফতানি, ভারত ধারাবাহিকভাবে নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে । বিশ্বমঞ্চে ভারত একটি ভরসাযোগ্য প্রতিরক্ষা সহযোগী হিসেবে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে । একই সঙ্গে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হচ্ছে ।"
ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ব্রহ্মোস ও অস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে চুক্তির উল্লেখ
সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া সফরের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন মোদি । তিনি জানান, সফরকালে ব্রহ্মোস এবং অস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হয়েছে । প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রমাণ করছে, ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির উপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আস্থা ক্রমশ বাড়ছে । দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্র এখন শুধু ভারতের নিরাপত্তার জন্য নয়, আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বাজারেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ।
ডিআরডিও-র একের পর এক সাফল্যের প্রশংসা
দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO)-এর সাম্প্রতিক সাফল্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেন, চলতি মাসেই সফলভাবে পিনাকা লং রেঞ্জ গাইডেড রকেট-এর পরীক্ষা হয়েছে । তার কয়েক দিনের মধ্যেই 'কুশা' ক্ষেপণাস্ত্রেরও সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হয়েছে ।
মোদির কথায়, "এই প্রতিটি সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে আমাদের বিজ্ঞানী, গবেষক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের অক্লান্ত পরিশ্রম । তাঁদের নিষ্ঠা ও মেধার ফলেই ভারত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করছে ।"
মহাকাশ গবেষণাতেও নতুন অধ্যায়
শুধু প্রতিরক্ষা নয়, ভারতের মহাকাশ গবেষণার সাম্প্রতিক সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী । গত রবিবার বিক্রম-1 রকেটের সফল উৎক্ষেপণকে তিনি দেশের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন । মোদি বলেন, "এটি ভারতের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি রকেট । আমাদের তরুণ উদ্ভাবকরা এমন একটি সাফল্য অর্জন করেছেন, যা এক সময় অনেকের কাছেই কল্পনার বিষয় ছিল । তাঁদের দক্ষতা, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং ধৈর্য গোটা দেশকে গর্বিত করেছে ।" তাঁর মতে, বেসরকারি সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ ভারতের মহাকাশ গবেষণাকে আরও গতিশীল করবে ৷ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে ।
বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডেও ভারতের সাফল্য
'মন কি বাত'-এ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেন, মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা- সর্বত্র ভারতীয় তরুণ প্রজন্ম নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিক সাফল্য আগামীর ভারতের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা বহন করছে ।
আত্মনির্ভর ভারতের বার্তা
রবিবারের 'মন কি বাত'-এর বড় অংশ জুড়েই ছিল আত্মনির্ভর ভারতের অগ্রগতির কথা । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ, মহাকাশ গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী কার্যত এই বার্তাই দিতে চাইলেন, ভারত এখন শুধু নিজের নিরাপত্তা জোরদার করছে না ৷ বিশ্বমঞ্চেও প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে দ্রুত আত্মপ্রকাশ করছে ।
সবমিলিয়ে কার্গিলের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হওয়া বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত পৌঁছল ভবিষ্যতের ভারতের রূপরেখায় ৷ এই ভারত এমন এক দেশ যা প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রশ্নে বিশ্বের অন্য দেশে আস্থা ও মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠছে ।