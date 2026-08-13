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যা পরিস্থিতি, বেঁচে থেকে লাভ নেই; দাবিতে অনড় ঝাড়খণ্ডের অনশনকারীরা

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ জেপিএসসি (JPSC) ও জেএসএসসি (JSSC) পরীক্ষা ঘিরে 400 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন ৷

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হাসপাতালে ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো (পিটিআই)
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By ANI

Published : August 13, 2026 at 10:20 AM IST

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রাঁচি, 13 অগস্ট : জেপিএসসি (JPSC) ও জেএসএসসি (JSSC) পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে টানা 11 দিন অনশনরত আন্দোলনকারী প্রেম নায়ক ঘোষণা করেছেন, শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন ৷ আন্দোলনের 20 তম দিনে জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে বিক্ষোভস্থল থেকে প্রেম বলেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এই দাবি আদায়ের জন্য নিজেদের জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত।

নায়ক বলেন, "পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। চিকিৎসকরা আমাকে অনশন প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন ৷ সরকার যেহেতু আমাদের দাবি মানছে না, তাই অনশনকারীসহ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলে প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা মনে করি, যা পরিস্থিতি, বেঁচে থাকার কোনও অর্থ নেই।"

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অনশনস্থলে প্রেম নায়ক (পিটিআই)

এদিকে, টানা 11 দিন অনশনরত ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো প্রতিবাদস্থলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছেন । গত 10 অগস্ট পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হওয়ার পর বর্তমানে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেবেন্দ্র আবেদনে লিখেছেন সহ-আন্দোলনকারীদের থেকে দূরে থাকা তাঁর শারীরিক অসুস্থতার চেয়েও বেশি মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সোশাল মিডিয়ায় তাঁর বার্তা- "হাসপাতালের বিছানায় আমার শরীরের চিকিৎসা চলছে ঠিকই, কিন্তু আত্মা পড়ে সেই সত্যাগ্রহস্থলে, যেখানে ছাত্র ও যুবসমাজ তাদের ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে । সদর হাসপাতালে আমার অনির্দিষ্টকালের অনশন কর্মসূচি অব্যাহত।"

এই ছাত্রনেতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দেন, বিক্ষোভে পুনরায় যোগ দেওয়ার অনুমতি পেলে তিনি চিকিৎসকদের নির্দেশ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলবেন।

সোমবার সন্ধ্যায় প্রশাসন জোর করে দেবেন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ তার আগে পুলিশ হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে বলপ্রয়োগ করেছিল। জেপিএসসি (JPSC) ও জেএসএসসি-কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল (CGL) পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে রাঁচিতে 'বিধানসভা ঘেরাও' কর্মসূচির সময় ভিড় সামাল দিতে ঝাড়খণ্ড পুলিশ লাঠিচার্জ ও জলকামান ব্যবহার করে। আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীরা জেএসএসসি-সিজিএল পরীক্ষা বাতিল, অনিয়মের বিষয়ে সিবিআই (CBI) তদন্ত এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার তাঁদের দাবি পুরোপুরি মেনে নেয়নি ৷

এদিকে, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় শেঠ বুধবার ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি জেপিএসসি (JPSC) ও জেএসএসসি (JSSC) পরীক্ষা ঘিরে 400 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তোলার পাশাপাশি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কণ্ঠরোধ করতে রাজ্য প্রশাসনের দমনমূলক কৌশল নিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন ৷

সঞ্জয় বলেন, "লাঠিচার্জ ও দমনমূলক পদক্ষেপের পাশাপাশি রাঁচির ডেপুটি কমিশনার এবং সিনিয়র এসপি শিক্ষার্থীদের ভয় দেখাতে প্রতিবাদস্থলে যান এবং তাদের উঠে যেতে বলেন ৷ ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এমনকি আজ সকালে শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের টাকায় জেনারেটরের ব্যবস্থা করে বিদ্যুৎ সচল করার চেষ্টা করেছিল, পুলিশ সেটাও সরিয়ে দেয়।"

আর্থিক তছরুপ প্রসঙ্গে মন্ত্রীর দাবি, "পুরো ঘটনাটি প্রায় 400 কোটি টাকার দুর্নীতি, যা টিডিপিএল (TDPL)-এর মাধ্যমে হয়েছে। এতে কারা অংশীদার ছিল বা কাদের কী ভূমিকা ছিল-শিক্ষার্থীরা মূলত সেই প্রশ্নেরই উত্তর চাইছে।"

মন্ত্রীর আরও অভিযোগ, হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার দলের নেতা ও রাজনৈতিক সহযোগীদের বাঁচাতে সিবিআই তদন্তে বাধা দিচ্ছে ৷ বলেন, "তারা কেন সিবিআই তদন্ত হতে দিচ্ছে না? কারণ মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ এবং কংগ্রেসের বড় নেতারা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ৷ এই মামলায় জেএমএম (JMM) ও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা জেলে যাবেন এবং সরকারের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।"

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