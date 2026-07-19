'ওয়াংচুক অনশন শেষ করবেন, যদি নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে আশ্বাস দেন': গীতাঞ্জলি

'ওয়াংচুক অনশন শেষ করবেন, যদি নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে আশ্বাস দেন': গীতাঞ্জলি
হাইকোর্ট সোনম ওয়াংচুককে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি ৷ এরপর সন্ধ্যায় তাঁর বার্তা বিক্ষোভকারীদের জানালেন স্ত্রী গীতাঞ্জলি ৷
By PTI
Published : July 19, 2026 at 9:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 জুলাই: অনশন তুলে নিতে পারেন সোনম ওয়াংচুক ৷ শর্ত দু'টি, প্রথমত রাজনৈতিক নেতারা সফদরজং হাসপাতালে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ৷ দ্বিতীয়ত, তাঁকে আশ্বাস দেবেন যে আগামিকাল থেকে শুরু হওয়া বাদল অধিবেশনে নিট-ইউজি-সহ শিক্ষা দুর্নীতির বিষয়ে জবাবদিহি করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ রবিবার সন্ধ্যায় যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে এমনটাই ঘোষণা করলেন সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো ৷
তিনি জানান, সোনম তাঁকে এমনটাই জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি আগামিকাল সংসদের উদ্দেশে যে অভিযান হওয়ার কথা রয়েছে, তা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়, স্ত্রীর মাধ্যমে বিক্ষোভকারীদের বার্তা দিয়েছেন ওয়াংচুক ৷ তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে স্ত্রী গীতাঞ্জলি বলেন, "তাঁর প্রতিবাদ যেন বৃথা না যায় ৷ সংসদের দিকে মিছিল শান্তিপূর্ণ পথে করতে বলেছেন সোনম ওয়াংচুক ৷ তাঁর শরীর ভালো আছে ৷ যদিও আমি তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্য হাইকোর্টে গিয়েছিলাম ৷ কিন্তু পারলাম না ৷"
এদিকে 20 জুলাই সংসদের উদ্দেশে সিজেপি'র মিছিলের আগে সমগ্র নয়াদিল্লিতে বিএনএস-এর 163 ধারা জারি করেছে প্রশাসন ৷ এই প্রসঙ্গে নয়াদিল্লির ডিসিপি সচিন শর্মা বলেন, "20 জুলাই সিজেপি সংসদের উদ্দেশে মিছিল করতে পারে ৷ দিল্লি পুলিশের কাছে এই মিছিলের জন্য অনুমতি চেয়ে কোনও আবেদন করা হয়নি বা দিল্লি পুলিশও এমন কোনও মিছিলেনর আবেদন দেয়নি ৷ সমগ্র নয়াদিল্লি জেলায় বিএনএসএস-এর 163 ধারা লাগু করা হয়েছে ৷ ফলে পাঁচজন বা তার বেশি সংখ্য়ক মানুষের জমায়েত, বিক্ষোভ, মিছিল, অবস্থা করা যাবে না ৷ শুধুমাত্র যন্তর মন্তর ছাড়া, তাও অনুমতি সাপেক্ষ ৷ কাল থেকে সংসদীয় অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৷ তাই জনসাধারণের কথা ভেবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ৷ যে কেউ 163 নম্বর ধারার লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷"
পুলিশ আধিকারিক দিল্লির নাগরিকদের কাছে আইনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে আর্জি জানিয়েছেন ৷
নিট-ইউজিতে প্রশ্ন ফাঁসের দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি করে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল ককরোচ জনতা পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকে এবং তাঁর সমর্থকরা ৷ গত 28 জুন ওই মঞ্চে যোগ দেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক এবং অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেন ৷ গতকাল অনশনের 20তম দিনে সকাল 7টা 40 মিনিট নাগাদ যন্তর মন্তর থেকে জবরদস্তি সোনমকে তুলে নিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করে দিল্লি পুলিশ ৷ তবে সেখানেও তিনি কোনও ইন্ট্রাভেনাস বা ওরাল ওষুধ, বা চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করেন ৷
এদিন দুপুরে সোনমের স্ত্রী দিল্লি হাইকোর্টে তাঁর স্বামী সোনমকে সফদরজং হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানান ৷ কিন্তু, আদালত তা খারিজ করে দেয় ৷ এরপর সন্ধ্যায় সোনমের অনশন তুলে নেওয়ার বার্তা জানান তিনি ৷