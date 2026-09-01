চলন্ত গাড়িতে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, 6 ঘণ্টা বন্দির পর গ্রামের কাছে ফেলে পালাল 3 যুবক
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকাকে ফোন করে বাড়ি থেকে বেরতে বলে অভিযুক্তরা ৷ তাদের একজনের পরিচিত ছিল মেয়েটি ৷
Published : September 1, 2026 at 7:17 PM IST
ঔরঙ্গাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: রাজধানী দিল্লিতে কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনা গতকাল সামনে আসে ৷ এই ঘটনা উস্কে দেয় নির্ভয়া কাণ্ডকে ৷ চলন্ত স্লিপার বাসে কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনা সামনে আসার পর বিহারের ঔরঙ্গাবাদে ফের তার পুনরাবৃত্তি ! সোমবার দুপুরে চলন্ত গাড়ির ভিতরে বছর পনেরোর নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷ নির্যাতিতা কিশোরীর পরিচিত ছিল এক অভিযুক্ত ৷ পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে 2 জনকে ৷
গতকাল সন্ধ্যে নাগাদ বিষয়টি জানাজানি হতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ ৷ এসডিপিও আদিত্য কুমার বলেন, "অভিযুক্ত তিন জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ বাকি এক অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ৷ মামলার সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হচ্ছে ৷ নাবালিকার ঔরঙ্গাবাদের হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়েছে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বেলার দিকে 15 বছরের নাবালিকাকে ফোন করে অভিযুক্তরা ৷ সে প্রথমে বেরতে চায়নি, পরে বারবার অভিযুক্তরা ফোন করায় মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরোয় ৷ খানিক দূর যেতেই কুটুম্বা থানা এলাকায় তিন জন যুবক একটি গাড়িতে করে আসে ৷ গেট খুলে জোর করে নাবালিকাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায় ও চলন্ত গাড়িতে ধর্ষণ করে তিন যুবক ৷ এরপর প্রায় ছ'ঘণ্টা নির্যাতিতাকে একটি নির্জন জায়গায় ফাঁকা ঘরে আটকে রাখে ৷ তারপর গ্রামের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। মেয়েটি তারপর কোনওরকমে বাড়িতে ফিরে পরিবারের সকলকে ভয়ানক ঘটনার কথা জানায় ৷
পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, নাবালিকা মেয়েটি অভিযুক্তদের একজনের পরিচিত ছিল ৷ মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনার কথা জানতে পেরে মালি থানায় দ্বারস্থ হয় বাবা । তবে ঘটনাটি অন্য থানা এলাকায় ঘটেছে জানতে পেরে মেয়েটির পরিবার কুটুম্বা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করে ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পুলিশ অভিযুক্তদের মধ্যে 2 জনকে গ্রেফতার করে ৷ অন্যজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷
পুলিশ জানিয়েছে, দুই অভিযুক্ত মালি থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ তারা পরিকল্পিতভাবেই এই জঘন্য ঘটনাটি হয়েছে ৷ মেয়েটিকে প্রায় ছয় ঘণ্টা বন্দি করে রাখার পর গ্রামের কাছে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ নির্যাতিতার পরিবারকে সুষ্ঠু তদন্ত এবং কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।
উল্লেখ্য, চলন্ত বাসে গত 4 অগস্ট গ্রেটার নয়ডায় এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয় প্রায় 43 কিলোমিটার পথজুড়ে । খুনের ভয় দেখিয়ে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে বাসের চালক ও কনডাক্টর। পরে সুযোগ বুঝে দিল্লির কাশ্মীরি গেট রিং রোডের কাছে নির্যাতিতাকে বাস থেকে ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। গত 4 আগস্টের এই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে গত সোমবার ৷ আর সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মনে উসকে গিয়েছে 14 বছর আগে 2012 সালে নির্ভয়া কাণ্ডের কালো স্মৃতি ৷ তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে উত্তর দিল্লির তিমারপুরের পার্কিং জোন থেকে বাসচালক কুলদীপ (39) ও কনডাক্টর সন্দীপকে (26) গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷