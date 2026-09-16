কোমা থেকে নতুন জীবনে কিশোরী, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিরল অস্ত্রোপচার
Rare Surgery: পাঁচ ঘণ্টা লাগে কিশোরীর অস্ত্রোপচারে ৷ এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে কথাও বলতে পারছে ।
Published : September 16, 2026 at 1:58 PM IST
মঙ্গলগিরি(অন্ধ্রপ্রদেশ), 16 সেপ্টেম্বর: অসুস্থ হয়ে কোমায় চলে যায় কিশোরী ৷ সেখান থেকে বিরল অস্ত্রোপচার করে তাকে নতুন জীবন দিলেন চিকিৎসকরা ৷ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হয়েছে তার ওই অস্ত্রোপচার ৷
ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার চিনাকাকানিতে অবস্থিত এনআরআই হাসপাতালে ৷ সেখানকার চিকিৎসকরা এক বিরল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ওই কিশোরীকে নতুন জীবন দিয়েছেন ৷ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, রোগীর নাম কস্তুরী ৷ তার বয়স 13 বছর ৷ সে নবম শ্রেণির ছাত্রী ৷ কৃষ্ণা জেলার অবনিগড্ডার বাসিন্দা ক্রিস্টোফার ও রাজকুমারীর মেয়ে ।
সে বেশ কিছুদিন ধরে পেটের ব্যথায় ভুগছিল এবং এরপর 13 জুলাই কোমায় চলে যায় । বাবা-মা তাকে এনআরআই হাসপাতালে ভর্তি করায় ৷ তারপর চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাস' সংক্রমণ শনাক্ত করেন । পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন যে, রোগীর যকৃৎ ও পাকস্থলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
এরপর তাঁরা যকৃতের একটি অংশ ও সম্পূর্ণ পাকস্থলী অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন ৷ তার জন্য ওই হাসপাতালে পাঁচ ঘণ্টার একটি অস্ত্রোপচার করা হয় ৷ রোগীর শরীরে একটি ফিডিং টিউব স্থাপন করা হয় এবং আইসিইউ-তে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয় রোগীকে । 45 দিন পর্যবেক্ষণের পর চিকিৎসকরা জানান যে, কস্তুরী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং এখন কথা বলতে সক্ষম ।
আর এই বিরল অস্ত্রোপচারের জন্য সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছিল প্রায় 25 লক্ষ টাকা ৷ তবে রোগীর বাবা-মায়ের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় ৷ সেই কথা জানার পর এনআরআই কর্তৃপক্ষ কস্তুরীর বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে । এনআরআই কর্তৃপক্ষ অস্ত্রোপচারের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক দলের বিশেষভাবে প্রশংসা করে ৷ এই চিকিৎসক দলে ছিলেন সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডা. জয়পাল রেড্ডি, শিশু বিভাগের প্রধান বিজয়ালক্ষ্মী, এন্ডোক্রিনোলজিস্ট কল্যাণী, রেডিওলজিস্ট আঙ্কামারাও এবং নেফ্রোলজিস্ট ভারাপ্রসাদ । রোগী সুস্থ হয়ে ওঠায় খুশি তার পরিবারও ৷ আর অন্ধ্রপ্রদেশের এই ঘটনা আবারও চিকিৎসামহলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ৷