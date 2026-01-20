হোটেলে নিয়ে গিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্মান্তকরণে জোর প্রেমিকের

হোটেলে নিয়ে গিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্মান্তকরণে জোর প্রেমিকের
সোনুর সঙ্গে কর্মস্থলে পরিচয় 19 বছরের কিশোরীর ৷ হোটেলে যেতেই মেয়েটি প্রেমিকের নাম জানতে পারে শাহনওয়াজ ৷ এরপরই ধর্মান্তকরণ-ধর্ষণের চেষ্টা করে যুবক বলে অভিযোগ ৷
Published : January 20, 2026 at 2:47 PM IST
খাতিমা (উত্তরাখণ্ড), 20 জানুয়ারি: কর্মস্থলে পরিচয় ৷ একইসঙ্গে এক বছরের কাজ করত দু'জনে ৷ পরে প্রেমের সম্পর্ক হয়ে ওঠে ৷ গত রবিবার উত্তরাখণ্ডের উধম সিং নগর জেলার খাতিমার এক হোটেলে 19 বছরের কিশোরীকে নিয়ে যায় প্রেমিক সোনু ৷ সকাল 10টা নাগাদ হোটেলে প্রবেশের সময় সোনু নাম উল্লেখ করেই রুমে প্রবেশ করে ৷ পরে ছেলেটির পকেট থেকে আধার কার্ড দেখে চোখ কপালে ওঠে কিশোরীর ৷ আধার কার্ডে লেখা সোনুর নাম শাহনওয়াজ ৷ অভিযোগ, এরপরই মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করে 28 বছরের ওই যুবক, এমনকী তাঁকে ধর্মান্তকরণের জন্য জোর করা হয় ৷
পুলিশ আধিকারিক বিজেন্দ্র শাহ বলেন, "অভিযুক্ত শাহনওয়াজ ইসলাম নগরের বাসিন্দা ৷ গত তিন বছর ধরে খাতিমায় কাজ করছে । প্রায় এক বছর আগে সেখানেই তার মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় ৷ গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক ৷ কিশোরীর অভিযোগের ভিত্তিতে, খাতিমা পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 62, 64 এবং 318(4) ধারায় মামলা দায়ের করেছে ৷ পাশাপাশি, তদন্তকারী আধিকারিকরা ধারা 64-এর অধীনে নির্যাতিতার বক্তব্যও রেকর্ড করছেন ৷ তদন্তের পর কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ যদিও সে ঘটনার পর পলাতক ছিল ৷ পরে তাকে পুলিশ খুঁজে পায় ৷"
পুলিশি তদন্তে উঠে আসে, ছেলেটির পরচিয় জানার পর ও ধর্ষণের চেষ্টার পর মেয়েটি চিৎকার করতে থাকে ৷ তারপরই ছেলেটি পালিয়ে যায় ৷ মেয়েটি সেদিন থেকে হোটেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি পৌঁছন ৷ ছেলেটির পরিচয় নিয়ে ওঠা অভিযোগ থেকে সে অন্য কোনও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷
মেয়েটি যে সোনুকে ভালোবাসত তাও জানিয়েছেন ৷ যুবকের পকেটে থাকা আধার কার্ড দেখেই তিনি চমকে যান ৷ পুলিশের কাছে মেয়েটি জানিয়েছেন, বন্ধুতের থেকে প্রেমের সম্পর্কের অভিনয়, তারপর হোটেলে নিয়ে গিয়ে জোর করে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা ৷ এখানেই থেমে থাকেনি অভিযুক্ত যুবক ৷ কাউকে বললে মেয়েটিকে প্রাণে মারারও হুমকি দেয় ৷ তারপর ধর্ষণের চেষ্টা করে ওই যুবক ৷
পরিচয় গোপন রেখে ছেলেটি তাঁকে ঠকিয়েছে ছেলেটি, তাতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন ৷ নির্যাতিতার সঙ্গে এমনটা হওয়ার পর বজরং দলের কর্মীরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছন ৷ তাঁরাই খাতিমা থানায় কিশোরীকে নিয়ে যান ৷ খাতিমা পুলিশের কাছে কিশোরীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, সোনুর কাছে অপরাধমূলক জিনিসপত্র ছিল ৷ তাঁর চিৎকারের পর ছেলেটি পালিয়ে যায় ৷ তাই নির্যাতিতা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ৷ তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন।