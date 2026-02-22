'কুড়কুড়ে দেব', স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে 4 বছরের শিশুকে ধর্ষণ

'কুড়কুড়ে দেব', স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে 4 বছরের শিশুকে ধর্ষণ
বাবা, মায়ের সঙ্গে স্টেশনে ঘুমোচ্ছিল 4 বছরের কন্যাসন্তানটি ৷ টয়লেট যাবে বলে বাবার ঘুম ভাঙতেই দেখেন তাঁদের পাশে মেয়ে নেই ৷ পড়ে যায় হইচই ৷
Published : February 22, 2026 at 9:02 PM IST
পুনে, 22 ফেব্রুয়ারি: কুড়কুড়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে 4 বছরের শিশুটিকে তুলে নিয়ে যায় অভিযুক্ত ৷ গত 17 তারিখ পুনে প্ল্যাটফর্মে চার সন্তানকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিল এক দম্পতি ৷ পরবর্তী ট্রেনের সময় বেশ কিছুক্ষণ পরে হওয়ায় মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারটি পুনে স্টেশনে বিশ্রাম নিচ্ছিল ৷
পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, ট্রেন থেকে নামার সময় অভিযুক্ত শ্রমিকের ব্যাগপত্র নামিয়ে সাহায্যও করে ৷ তারপরই রাত বাড়তে সুযোগ নেয় ৷ বাবা, মা ঘুমিয়ে পড়তেই 4 বছরের কন্যাসন্তানটিকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত ৷ পুলিশ ইতিমধ্যেই তাকে গ্রেফতার করেছে ৷
রেলওয়ে সুপারিনটেনডেন্ট প্রমোদ খোপিকার জানিয়েছেন, মেয়েটির বাবা ও মা মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছিল ৷ তাঁদের সঙ্গে 4 সন্তান ছিল ৷ সকলেরই বয়স 5 বছরের মধ্যে ৷ অন্য ট্রেন ধরবে বলে পুনে স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল ৷ রাতে, যখন মেয়েটির বাবা টয়লেটে যাওয়ার জন্য ঘুম থেকে ওঠেন, তখন তিনি 4 বছরের মেয়েকে দেখতে না-পেয়ে রেলপুলিশকে জানান। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও, রেলপুলিশও দিশেহারা হয়ে ওঠে ৷ এর পরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখতেই অভিযুক্তের সন্ধান মেলে ৷ সিসিটিভিতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি মেয়েটির হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অভিযুক্তকে তার আগে স্টেশনে দেখা গিয়েছে ৷ ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার যখন ট্রেন থেকে নামে তখন সেই এগিয়ে গিয়ে তাদের লাগেজ নামাতে সাহায্য করেছিল। পুলিশ রেলওয়ে চত্বরে তল্লাশি চালিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে ও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ৷ চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে মেয়েটি পুলিশকে ধীরে ধীরে বলে, ঘুম থেকে ডেকে তোলে ওই লোকটি, তারপর তাকে কুড়কুড়ে দেবে বলে জানায় ৷
পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মেয়েটির জামায় রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে ও নির্যাতিতা পেটে ব্যথা হচ্ছে বলে জানিয়েেছ ৷ এদিকে, পুলিশ অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে 5 দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে পেয়েছে ৷ অভিযুক্ত প্রথমে পরিবারের অচেনা-অজানা জায়গায় আসায় পরিস্থিতির সুযোগ নেয় ৷ পরে ব্যগপত্র বয়ে দিয়ে দম্পতির বিশ্বাস অর্জন করে ৷ নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য নাটক করে মেয়েটিকে খাবারের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ করে ৷ পুলিশের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷ এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"