আবার দিল্লি ! গণধর্ষণের পর কিশোরীকে কুপিয়ে খুন, ধৃত 3 নাবালক-সহ 4

আবার দিল্লি ! গণধর্ষণের পর কিশোরীকে কুপিয়ে খুন, ধৃত 3 নাবালক-সহ 4
Delhi Teen Murder Case: অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে একজন 16 বছরের কিশোরীর বন্ধু ছিল ৷ পাশাপাশি, ওই চারজনের মধ্যে রয়েছে তিন নাবালক ৷
Published : September 18, 2026 at 4:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: ফের ধর্ষণের ঘটনায় শিরোনামে দিল্লি। 16 বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের পর ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে চারজন ৷ তার মধ্যে 3 জন নাবালক ৷ খুনের পর কিশোরীর দেহ একটি টেম্পো করে জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ দিল্লির স্বরূপনগর থানা এলাকার একটি জঙ্গল থেকে ওই নাবালিকার পচাগলা দেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ সেইসঙ্গে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মেয়েটির দেহ কুকুরে খুবলে খেয়েছে ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিন নাবালক-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
ডিসিপি শোভিত ডি সাক্সেনার মতে, "এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা মেয়েটিকে হত্যা করে তার দেহ জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। পুলিশের মতে, অপরাধের সময় অভিযুক্তরা মদ্যপ ছিল । পরবর্তী তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজনের বয়স 17 ও 16-র মধ্যে ৷ একজনের বয়স 19 ৷ মৃতদেহে এতটাই পচন ধরে যায় যে প্রাথমিকভাবে তাকে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কুকুরের কামড়াকামড়িতে আলাদা হয়ে যায় দেহের হাতও । ধৃতদের কাছ থেকে ঘটনায় ব্যবহৃত বলে সন্দেহে দু'টি ছুরি এবং অভিযুক্তদের পরনের পোশাক উদ্ধার হয়েছে।
প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল ওই কিশোরীর । ঘটনার দিন অভিযুক্তদের মধ্যে যে পরিচিত ছিল তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ওই নাবালিকা । এরপর বাকি তিনজনকে ফোন করে সেখানে ডেকে নেয় এক অভিযুক্ত ৷ তারপর মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে ছুরি দিয়ে খুন করে দেহটি ফাঁকা জায়গায় ফেলে দেয় অভিযুক্তরা । অভিযুক্তদের পরিচয় জানতে ওই এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তকারী দল । এরপর তদন্তে ঘটনাস্থলের আশপাশে একটি টেম্পোর গতিবিধি নজরে আসে ।
তবে ঘটনাটি ঠিক কোথায় এবং কীভাবে ঘটেছিল এবং ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, সবই খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। পুলিশ সূত্রে এও জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে মেয়েটির পরিবারের তরফে একটি নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল । এরইমধ্যে দিল্লির স্বরূপনগরের কাদিপুর জঙ্গল থেকে দেহ উদ্ধার হয় কিশোরীর ৷ খুনের উদ্দেশ্য, অপরাধে প্রত্যেক অভিযুক্তের ভূমিকা, ব্যবহৃত অস্ত্র এবং অন্যান্য প্রমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ অভিযুক্তদের আরও জেরা করছে । পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ-সহ ফরেনসিক প্রমাণও খতিয়ে দেখছে । এই ঘটনায় খুন, ধর্ষণ এবং প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে ।