'নাটক' ! মাসুদের মাথার দাম ঘোষণা পাকিস্তানের, ইসলামাবাদকে 'কড়া বার্তা' দিল্লির
Pakistan's announcement on Masood Azhar: জইশ প্রধানের সন্ধান দিলে 70 লক্ষ পাকিস্তানি রুপি পুরস্কার! 'লোকদেখানো ঘোষণা নয়, সন্ত্রাস দমনে বাস্তব পদক্ষেপ করুক পাকিস্তান' বার্তা ভারতের৷
Published : September 15, 2026 at 9:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 সেপ্টেম্বর: জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের মাথার দাম ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ! তাঁকে ধরিয়ে দিতে তথ্য দিলে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে 70 লক্ষ পাকিস্তানি রুপি । কিন্তু ইসলামাবাদের সেই ঘোষণাকেই মঙ্গলবার 'নাটক' বলে উড়িয়ে দিল নয়াদিল্লি । ভারতের বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানকে আর লোকদেখানো ঘোষণা নয়, করতে হবে 'বাস্তব এবং কার্যকর পদক্ষেপ' ।
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মঙ্গলবার বলেন, "এ ধরনের নাটক এবং মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা পাকিস্তানের নতুন নয় । অতীতেও আমরা একই ধরনের নাটক দেখেছি ।" তাঁর আরও বক্তব্য, "একটি রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক, তখন এই ধরনের ভুয়ো ঘোষণা কতটা ফাঁপা, তা আমরা সকলেই জানি । পাকিস্তানকে লোকদেখানো ঘোষণা না করে বাস্তব পদক্ষেপ করতে হবে । এই ঘোষণার কোনও গুরুত্ব নেই ।"
মাসুদ আজহার ভারতের কাছে নতুন নাম নয় । 2001 সালের সংসদে হামলা থেকে 2008 মুম্বই হামলা, 2016-র পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা থেকে 2019 পুলওয়ামা বিস্ফোরণ- একাধিক ভয়াবহ জঙ্গি হামলার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে । ভারত দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে, পাকিস্তান তাঁকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে । ফেডেরাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এফআইএ)-র 'রেড বুক'-এও মাসুদ আজহার এখনও মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি হিসেবে তালিকাভুক্ত ।
ইসলামাবাদের অবশ্য দাবি, মাসুদ পাকিস্তানে নেই । জইশ প্রধান আফগানিস্তানে পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকেই সংগঠন চালাচ্ছেন । কিন্তু সেই দাবি নিয়েই এ বার ইসলামাবাদের সঙ্গে তালিবান সরকারের প্রকাশ্য বিরোধ তৈরি হয়েছে । গত সপ্তাহে আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মাসুদ আজহার আফগানিস্তানে নেই । ফলে পাকিস্তানের পুরনো দাবির ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে ।
তার মধ্যেই মাসুদের সন্ধান দিতে নতুন করে পুরস্কার ঘোষণাকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলেও নজর পড়েছে ইসলামাবাদের দিকে । কারণ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগঠন ও তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চাপ রয়েছে । সামনে রয়েছে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF)-এর পরবর্তী পর্যালোচনা । জঙ্গি সংগঠনগুলির কার্যকলাপ রুখতে পাকিস্তান কতটা পদক্ষেপ করেছে, তা খতিয়ে দেখবে আন্তর্জাতিক এই নজরদারি সংস্থা ।
2018 থেকে 2022 পর্যন্ত FATF-এর 'গ্রে লিস্ট'-এ ছিল পাকিস্তান । অর্থপাচার রোধে দুর্বলতা এবং সন্ত্রাসে অর্থের জোগান বন্ধ করতে ব্যর্থতার অভিযোগ ছিল মূলত । বিশেষ করে জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তইবার মতো জঙ্গি সংগঠন এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ।
পাকিস্তানের ছক
গ্রে লিস্ট থেকে বেরোতে পাকিস্তানকে একাধিক পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল । জইশ ও লস্কর-সহ নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন এবং তাদের শাখা সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মামলা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের তালিকাভুক্ত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার মতো একাধিক শর্ত ছিল সেই তালিকায় । 2021 সালে মাসুদ আজহারকেও পাকিস্তানে অনুপস্থিত অবস্থায় সাজা দেওয়া হয়েছিল । তার আগেই, 2019 সালের মে মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ তাঁকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করে ।
2022 সালে গ্রে লিস্ট থেকে পাকিস্তানকে বাদ দেওয়া হলেও নজরদারি পুরোপুরি শেষ হয়নি । FATF-এর অনুরোধে এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (APG)-এর মাধ্যমে পাকিস্তানের কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি খতিয়ে দেখার কথা ছিল । তার মধ্যে মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও ছিল বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি ।
ভারতের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক চাপ কমে যাওয়ার পর পাকিস্তান ফের আগের অবস্থানে ফিরে যাচ্ছে । তাই এখন মাসুদের মাথার দাম ঘোষণা করলেও দিল্লির চোখে তা বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ নয় । দিল্লির বার্তা স্পষ্ট, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ঘোষণার রাজনীতি নয়, জঙ্গি নেতাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের ব্যবস্থা দেখতে চায় ভারত ।
মাসুদ আজহারকে ঘিরে পাকিস্তানের এই নতুন ঘোষণা তাই এক দিকে আন্তর্জাতিক চাপ সামলানোর চেষ্টা, অন্য দিকে পুরনো অভিযোগ থেকে নজর ঘোরানোর কৌশল কি না, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠছে ।