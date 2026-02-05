'কোরিয়ান সংস্কৃতি ভালোবাসি, ভারতীয়কে বিয়ে করতে পারব না'; গাজিয়াবাদকাণ্ডে ডায়েরি রহস্য

'কোরিয়ান সংস্কৃতি ভালোবাসি, ভারতীয়কে বিয়ে করতে পারব না'; গাজিয়াবাদকাণ্ডে ডায়েরি রহস্য
বুধবার সন্ধ্যায় তিন সন্তানের শেষকৃত্য করেছেন বাবা ৷ কোন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত, তিন বোনের লেখা ডায়েরি পড়ে বুঝতে চেষ্টা করছেন তদন্তকারী ৷
By PTI
Published : February 5, 2026 at 2:57 PM IST
গাজিয়াবাদ, 5 ফেব্রুয়ারি: অনলাইন গেমের নেশায় নিজেদের শেষ করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিন বোন - এ কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না প্রতিবেশীরা ৷ এরইমধ্যে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি থেকে একটি 9 পাতার ডায়েরি উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ এই ডায়েরি তদন্তের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে বলে অনুমান তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি তিন বোন অনলাইনে কী কী দেখত সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তাদের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে পারিবারের পরিবেশের কোনও প্রভাব ছিল কিনা সেটারও তদন্ত চলছে । বাড়ির কিছু অংশ সিল করে দিয়েছে পুলিশ ।
ডায়েরির বিবরণ
তিন বোনের ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া পকেট ডায়েরিতে কোরিয়ান সংস্কৃতির প্রতি তাদের গভীর অনুরাগের কথা বারবার উল্লেখ রয়েছে ৷ বিদেশি এই সংস্কৃতি তাদের মননের চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছিল । ডায়েরির একটি পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "আমরা কোরিয়ানদের ভালোবাসি । ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি ৷" অন্যদিকে, পৃথক একটি লাইনে পাঠকদের অনুরোধ করা হয়েছে, "এই ডায়েরিতে লেখা সবকিছু পড়ুন, সবকিছু এখানে আছে ৷" তারপর রয়েছে একটি কান্নার ইমোজি ।
ডায়েরিতে অভিযোগ করা হয়েছে, বাবা-মা তাদের আগ্রহ এবং ভবিষ্যতের পছন্দ, এমনকি বিয়ের ব্যাপারেও বিরোধিতা করতেন । ডায়েরিতে লেখা আছে, "তোমরা আমাদের কোরিয়ান সংস্কৃতি থেকে দূরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে । কিন্তু কোরিয়ার সংস্কৃতিই ছিল আমাদের জীবন ৷ তোমরা চেয়েছিলে আমাদের বিয়ে কোনও ভারতীয়ের সঙ্গে হোক, যা কখনওই সম্ভব নয় ।"
ডায়েরিতে শারীরিক শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ৷ বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে লেখা হয়েছে, "তোমার মারধরের চেয়ে আমাদের জন্য মৃত্যুই শ্রেয় । তাই আমরা আত্মহত্যা করছি... দুঃখিত বাবা । সত্যিই খুব দুঃখিত ৷"
তদন্তকারীদের বক্তব্য, ডায়েরিতে তিনজন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে ৷ তা থেকে বোঝা যায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । কিছু অংশ পড়ে এটাও মনে হয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং ভবিষ্যতের পছন্দগুলি পরিবারের সদস্যরা মেনে নিতে পারেননি । তাদের জীবনধারা এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মতবিরোধের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে লেখায় । এখান থেকেই তিন বোন মানসিক বিচ্ছিন্নতা এবং যন্ত্রণা অনুভব করত।
এক তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, ডায়েরিটির প্রতিটি বিষয় ভালো করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ৷ ঘটনার পূর্ববর্তী পরিস্থিতি বোঝার জন্য কিশোরীদের ডিজিটাল কার্যকলাপ এবং পরিবারের বিবৃতির সঙ্গে ক্রস-চেক করা হচ্ছে ।
পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, লেখার কথাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে তিনজনই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল । তারা প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে স্কুল যেত না ৷ বেশিরভাগ সময় বাড়ির ভিতরেই থাকত ৷
তদন্তকারীদের মতে, বুধবার গভীর রাতে ঘটনার সময় পরিবারের সদস্যরা ঘুমাচ্ছিলেন ৷ প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে যে, তিন বোন বারান্দার দিকে বেরিয়ে এসেছিল । তাদের মধ্যে দুই বোন হাত ধরে একসঙ্গে লাফিয়েছিল ৷ তৃতীয়জন ফ্ল্যাটের অন্যদিকে ঠাকুর ঘরের কাছে জানালা থেকে লাফ দিয়েছিল ৷
বিষয়টি দেখতে পেয়ে আবাসিক কমপ্লেক্সের একজন প্রত্যক্ষদর্শী নিরাপত্তা কর্মীদের খবর দেন ৷ তিনজনকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে করে লোনির একটি নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তবে, ডাক্তাররা পৌঁছানোর পর তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন । বাবা চেতন কুমার পেশায় ব্যবসায়ী তাঁর দুই স্ত্রী ৷ তাঁরা সম্পর্কে দুই বোন ৷ তাদের মোট পাঁচ সন্তান ৷ যার মধ্যে চারটি মেয়ে এবং এক ছেলে । তাঁরা সবাই একই অ্যাপার্টমেন্টে একসঙ্গে থাকত ।
পুলিশের বিবৃতি
ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ নিমিশ পাতিল নিশ্চিত করেছেন যে ডায়েরিটি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । তিনি বলেন, "কোন পরিস্থিতিতে ডায়েরিটি লেখা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত দিক পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ লেখা থেকে কোরিয়ান সংস্কৃতির প্রভাবের ইঙ্গিত মিলেছে ৷ তবে কোনও নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের উল্লেখ করা হয়নি ।"
প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, তিনটি মেয়ে একটি অনলাইন টাস্ক-ভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ গেম নিয়মিত খেলত । সহকারী পুলিশ কমিশনার অতুল কুমার সিংয়ের কথায়, "বাবা-মা সম্প্রতি তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ৷ তাতে তারা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল ৷ আমরা সমস্ত দিক থেকে তদন্ত করছি ।" উত্তরপ্রদেশের পুলিশের ডিজি রাজীব কৃষ্ণ জানিয়েছেন, বিস্তারিত তদন্ত চলছে ৷ পরিবারগুলির মধ্যে সাইবার সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে হবে ।
দিল্লিতে তিন বোনের শেষকৃত্য
ময়নাতদন্তের পর, তিন বোনের দেহ শেষকৃত্যের জন্য হিন্ডন মর্গ থেকে নিগমবোধ ঘাটে আনা হয় । পরিবারের সদস্য এবং নিকটাত্মীয়দের উপস্থিতিতে বুধবার সন্ধ্যায় রীতি মেনে তিন মেয়ের দাহ কার্য করেন বাবা ।
হতবাক প্রতিবেশীরা
ঘটনাটি হাউজিং সোসাইটির বাসিন্দাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে । প্রতিবেশীরা ঘটনাটিকে অকল্পনীয় বলে বর্ণনা করেছেন ৷ বাচ্চাদের অনলাইন ব্যবহার এবং মানসিক সুস্থতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । পুলিশ সকল দিক থেকে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে কোন পরিস্থিতিতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল ।