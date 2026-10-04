লিঙ্গ সমতার জন্য পুরুষ ও মহিলাদের সমান অংশীদারিত্ব প্রয়োজন: মার্গদর্শীর এমডি শৈলজা কিরণ
Gender Equality Equal Partnership: হায়দরাবাদের কাকা'স বিআর আম্বেদকর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস আয়োজিত 'উইমেন ইন লিডারশিপ: ব্রেকিং ব্যারিয়ার্স, বিল্ডিং লিগ্যাসিজ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন শৈলজা কিরণ।
Published : October 4, 2026 at 10:37 AM IST
হায়দরাবাদ, 4 অক্টোবর: লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এমনটাই জানিয়েছেন মার্গদর্শী চিটফান্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ ৷ তিনি ব্যক্তির ক্ষমতায়নে শিক্ষার গুরুত্বের উপরও বিশেষ জোর দিয়েছেন ৷ শিক্ষার্থী ও মহিলাদের নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি ৷ একই সঙ্গে সতর্ক করেন, প্রযুক্তি যেন শিক্ষকের বিকল্প হিসেবে বিবেচিত না হয়।
শনিবার হায়দরাবাদের বাগ লিঙ্গামপল্লিতে কাকা'স বিআর আম্বেদকর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস আয়োজিত 'উইমেন ইন লিডারশিপ: ব্রেকিং ব্যারিয়ার্স, বিল্ডিং লিগ্যাসিজ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন শৈলজা কিরণ। সেখানেই তিনি বলেন, "নেতৃত্বে থাকা মহিলাদের প্রায়শই পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয় ৷" তাই তিনি তাঁদের সামনে আসা সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন, মাত্র 27 বছর বয়সে তিনি মার্গদর্শীর নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।
তাঁর কথায়, "জীবনে যত বাধাই আসুক না কেন, লক্ষ্য থেকে সরে আসবেন না।" মহিলাদের নিজেদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়াতে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন শৈলজা কিরণ। তিনি বলেন, "লিঙ্গ সমতাকে কেবল নারীদের বিষয় হিসেবে দেখা উচিত নয়। লিঙ্গ সমতা কেবল নারীদের বিষয় নয়, নারী ও পুরুষ উভয়েই যদি এটি চান; তবেই তা অর্জন করা সম্ভব।"
শিক্ষকদের ভূমিকার উপর আলোকপাত করে শৈলজা জানান, বাইরের জগতের আগেই শিক্ষকরা একজন শিক্ষার্থীর ভিতরের প্রতিভা চিনতে পারেন। তিনি বলেন, "শিক্ষকতা একটি সম্মানজনক পেশা, যেখানে শিক্ষকরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি জীবনের নানা শিক্ষাও প্রদান করেন।" তিনি বলেন, "বাবাসাহেব আম্বেদকর শিক্ষাকে কেবল একটি যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে দেখেননি, ক্ষমতায়ন, মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন।"
বক্তব্য রাখার সময় আম্বেদকরের একটি উক্তিও উল্লেখ করেন শৈলজা: "মনের বিকাশ বা চিন্তাশক্তির চর্চাই হওয়া উচিত মানব অস্তিত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য।" তিনি উল্লেখ করেন, অনেক পেশায় কাজের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে দেখা গেলেও, শিক্ষকদের অনেক সময় তাঁদের প্রচেষ্টার ফল দেখার জন্য দশকের পর দশক অপেক্ষা করতে হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সরোজা বিবেক এবং অধ্যাপক লিম্বাদ্রি ছাড়াও শিক্ষক ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।