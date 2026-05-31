ভারতের নয়া সিডিএস জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি

জেনারেল অনিল চৌহানের মেয়াদ শেষ হয়েছে ৷ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন জেনারেল সুব্রমনি ৷ স্থল, জল ও বায়ু- তিন সেনার শীর্ষকর্তা দেশের নতুন সিডিএস ।

Lt Gen NS Raja Subramani speaks to the media during a ceremony marking his assumption of charge as the new Chief of Defence Staff (CDS), in New Delhi, Sunday, May 31, 2026
ভারতের নতুন সিডিএস (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 2:41 PM IST

নয়াদিল্লি, 31 মে: দেশের নতুন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস)-এর দায়িত্ব নিলেন জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি ৷ ভারতের দুই প্রতিবেশী পাকিস্তান ও চিন নিয়ে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷

গত শনিবার জেনারেল অনিল চৌহানের মেয়াদ শেষ হয় ৷ আজ, রবিবার তিন সেনার শীর্ষতম স্থানে আসীন হন জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি ৷ দেশের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ের (এনএসসিএস) সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছিলেন জেনারেল সুব্রমণি ৷ গত বছর 31 জুলাই ভাইস চিফ অফ আর্মি স্টাফ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি ৷

এদিন দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি জানান, সেনাবাহিনীর রূপান্তর এবং তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক সংস্কারই তাঁর মূল লক্ষ ৷ সিডিএস এনএস রাজা সুব্রমণি বলেন, "আমাদের সেনাবাহিনীতে দেশে তৈরি অস্ত্রের উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তি এবং একত্রীকরণে গতি আনব ৷ দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আমাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনী অবিরাম পেশাদারিত্ব ও অভিযানের সময় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে ৷ আমরা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷" সিডিএস-এর সংযোজন, "আমি ভারতের নাগিরকদের আশ্বস্ত করছি, তিন বাহিনী নিষ্ঠা, সাহস, মর্যাদা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দেশের সেবা করে যাবে ৷"

