ভারতের নয়া সিডিএস জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি

ভারতের নয়া সিডিএস জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি
জেনারেল অনিল চৌহানের মেয়াদ শেষ হয়েছে ৷ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন জেনারেল সুব্রমনি ৷ স্থল, জল ও বায়ু- তিন সেনার শীর্ষকর্তা দেশের নতুন সিডিএস ।
Published : May 31, 2026 at 2:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 মে: দেশের নতুন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস)-এর দায়িত্ব নিলেন জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি ৷ ভারতের দুই প্রতিবেশী পাকিস্তান ও চিন নিয়ে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷
গত শনিবার জেনারেল অনিল চৌহানের মেয়াদ শেষ হয় ৷ আজ, রবিবার তিন সেনার শীর্ষতম স্থানে আসীন হন জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি ৷ দেশের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ের (এনএসসিএস) সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছিলেন জেনারেল সুব্রমণি ৷ গত বছর 31 জুলাই ভাইস চিফ অফ আর্মি স্টাফ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি ৷
VIDEO | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, " atma nirbharta is a central pillar of our national security. we will accelerate the development, induction and integration of indigenous weapons in our armed forces. innovation in thought and action will drive… pic.twitter.com/6t6NkAIHWV— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2026
এদিন দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি জানান, সেনাবাহিনীর রূপান্তর এবং তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক সংস্কারই তাঁর মূল লক্ষ ৷ সিডিএস এনএস রাজা সুব্রমণি বলেন, "আমাদের সেনাবাহিনীতে দেশে তৈরি অস্ত্রের উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তি এবং একত্রীকরণে গতি আনব ৷ দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আমাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনী অবিরাম পেশাদারিত্ব ও অভিযানের সময় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে ৷ আমরা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷" সিডিএস-এর সংযোজন, "আমি ভারতের নাগিরকদের আশ্বস্ত করছি, তিন বাহিনী নিষ্ঠা, সাহস, মর্যাদা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দেশের সেবা করে যাবে ৷"