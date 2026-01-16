মহারাষ্ট্রের পুর ভোটে জয় গৌরী লঙ্কেশ খুনে অভিযুক্তর

মহারাষ্ট্রের পুর ভোটে জয় গৌরী লঙ্কেশ খুনে অভিযুক্তর
নির্দল প্রার্থী হিসেবে জিতেছেন শ্রীকান্ত পাঙ্গারকর ৷ নিকটতম বিজেপি প্রার্থীকে 2 হাজার 621 ভোটে হারিয়ে দেন তিনি ৷
Published : January 16, 2026 at 10:31 PM IST
জালনা (মহারাষ্ট্র), 16 জানুয়ারি: সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ খুনে অভিযুক্ত বড় জয় পেলেন জালনা পুরসভার নির্বাচনে ৷ মুম্বই, জালনা-সহ মহারাষ্ট্রের 29টি পুরসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয় শুক্রবার ৷ ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায় জালনা পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জিতেছেন শ্রীকান্ত পাঙ্গারকর ৷ নিকটতম বিজেপি প্রার্থীকে 2 হাজার 621 ভোটে হারিয়ে দেন তিনি ৷
2017 সালের 5 সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে নিজের বাড়ির বাইরে খুন হন প্রবীণ সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ ৷ ঘটনার তদন্তে উঠে আসে কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে কলম ধরার মাশুল দিতে হয়েছিল গৌরীকে ৷ এই ঘটনায় অন্য কয়েকজনের সঙ্গে নাম জড়ায় শ্রীকান্তের ৷ মহারাষ্ট্র এটিএসের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয় তাঁকে ৷
শেষমেশ 2024 সালের 4 সেপ্টেম্বর জামিন পান পাঙ্গারকর ৷ এরপর নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে জিতলেন তিনি ৷ এর আগে 2001 থেকে 2006 সাল পর্যন্ত অবিভক্ত শিবসেনার প্রার্থী হিসেবে জালনা পুরসভার সদস্য ছিলেন তিনি ৷ 2011 সালে টিকিট না পেয়ে একটি কট্টর হিন্দু সংগঠনে নাম লেখান শ্রীকান্ত ৷
প্রায় এক দশক আগে খুন হন গৌরী লঙ্কেশ । সাংবাদিক হিসেবে বরাবরই কট্টর হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন । 2003 সালে প্রথমবার প্রকাশ্যে আরএসএসের বিরোধিতায় সরব হন । 2012 সালে তাঁর একটি বক্তব্য ঘিরে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় । তিনি দাবি করেছিলেন, হিন্দুত্ব কোনও ধর্ম নয় । সমাজে আধিপত্য বিস্তারের একটি উপায় বা ব্যবস্থা মাত্র । এরপর 2017 সালের 5 সেপ্টেম্বর রাতে বেঙ্গালুরুর রাজেশ্বরী নগরে বাড়ির সামনে তিনি খুন হন । দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে । শ্রীকান্ত-সহ একে একে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ।
তবে তাতে যে বির্তক থেমে গিয়েছে তেমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই । 2024 সালের অক্টোবর মাসে ঘটনায় ধৃত পরশুরাম ওয়াগমারে ও মনোহর যাদভেকে জামিন দিয়েছিল বেঙ্গালুরুর একটি বিশেষ আদালত ৷ তাঁদের মালা ও উত্তরীয় দিয়ে 'বীরের সম্মান' জানিয়ে বরণ করেন কট্টোর হিন্দু সংগঠনের নেতারা ৷ সেই ঘটনায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয় । 6 বছর ধরে জেলে ছিলেন পরশুরাম ও মনোহর ৷ এবার এই মামলার আরেক অভিযুক্ত নির্বাচনে জয়ী হলেন ।
এদিকে, দু'দশক বাদে মুম্বই পুরনিগমের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালেন উদ্ধব ঠাকরেরা ৷ পাশাপাশি আরও একটি নির্বাচনে দারুণ ফল করে বিরোধীদের বটেই ক্ষেত্রবিশেষে শরিকদের ছাপিয়ে রাজ্য রাজনীতির অবিসংবাদিত ফার্স্ট বয়ের আসন দখলের দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল বিজেপি ৷ বিধানসভা নির্বচন থেকে মারাঠাভূমে গেরুয়া পতাকা পতপত করে উড়তে শুরু করেছিল ৷ মুম্বই-সহ 29 পুরসভা নির্বাচনেও নিজেদের দাপট ধরে রাখল গেরুয়া শিবির ৷