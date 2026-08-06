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গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু 'মাফিয়া' আতিক আহমেদের ছোট ছেলে

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মাফিয়া তথা প্রাক্তন রাজনৈতিক নেতা আতিক আহমেদের ছোট ছেলের ৷

Road Accident
দুর্ঘটনায় মৃত্যু আতিক আহমেদের ছোট ছেলে আবান আহমেদের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 3:57 PM IST

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ঝাঁসি, 6 অগস্ট: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মাফিয়া-রাজনৈতিক নেতা আতিক আহমেদের ছোট ছেলে অবান আহমেদের ৷ পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি জেলার ঝাঁসি-কানপুর রাষ্ট্রীয় জাতীয় সড়কে তাঁর গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু অবান আহমেদ ও তাঁর বন্ধুর ৷ এছাড়া ওই গাড়িতে থাকা আরও তিন যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷

ঝাঁসির এসএসপি বিবিজিটিএস মূর্তি সাংবাদিকদের জানান, সকাল 10.30 মিনিট নাগাদ তাঁরা একটি দুর্ঘটনার খবর পান ৷ জানতে পারেন, এসইউভি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ মৃতরা প্রয়াগরাজের বাসিন্দা অবান আহমেদ এবং সোনু ৷

গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু 'মাফিয়া' আতিক আহমেদের ছেলের (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে খবর, অবান ঝাঁসির জেলে বন্দি তাঁর দুই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে ৷ প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী গাড়িটি খুব দ্রুত গতিতে চালানো হচ্ছিল ৷ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "এক আহত যুবক জানান, খুব জোরে গাড়ি চালানো হচ্ছিল ৷ পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় ৷"

এসপি (গ্রামীণ) অরবিন্দ কুমার জানান, সকাল 10.30টা নাগাদ পুঞ্চ থানা এলাকার কানপুর-ঝাঁসি রোডে ঘটেছে ৷ এসইউভিতে থাকা অবান আহমেদের বন্ধু জখম মহম্মদ উমর সাংবাদিকদের জানান, ঝাঁসি জেলে অবানের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন তাঁরা ৷ স্ট্রেচারে শুয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "গাড়িটি খুব জোরে যাচ্ছিল এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ৷"

এসএসপি মূর্তি জানান, আতিক আহমেদের পরিবারকে এই খবর পাঠানো হয়েছে ৷ মৃত মাফিয়া তথা রাজনৈতিক নেতা আতিক আহমেদের পাঁচ ছেলের মধ্যে অবান ও আহজম দু'জন যমজ ভাই ৷ সন্তানের মধ্যে উমর ও আলি এখন উত্তরপ্রদেশের দু'টি পৃথক জেলে কারাবাসে রয়েছে ৷

আরেক ছেলে আসাদ আহমেদ উমেশ পাল খুনের মামলায় ওয়ান্টেড ছিল ৷ 2023 সালের এপ্রিলে ঝাঁসির কাছে পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয় ৷ 2005 সালে বিএসপি বিধায়ক রাজু পাল খুনের মামলায় অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন উমেশ পাল ৷ এদিকে এই খুনের ঘটনায় আতিক আহমেদ অভিযুক্ত ছিল ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, আতিক আহমেদর স্ত্রী শাইস্তা প্রবীণ একটি হাই-প্রোফাইল খুনের মামলায় অভিযুক্ত এবং পলাতক ৷

2023 সালেরই 15 এপ্রিল, মাফিয়া থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা আতিক আহমেদ এবং তার ভাই আশরাফ আহমেদকে প্রয়াগরাজে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয় ৷

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