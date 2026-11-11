গণধর্ষণের মামলা তুলতে অস্বীকার ! ছাদ থেকে ছুড়ে দেওয়া হল নির্যাতিতাকে

গণধর্ষণের মামলা তুলতে অস্বীকার ! ছাদ থেকে ছুড়ে দেওয়া হল নির্যাতিতাকে
Begusarai Gang rape: গণধর্ষণের শিকার ওই মহিলার যৌনাঙ্গের ভিতর থেকে কাঠের একটি টুকরো ও কিছু নুড়ি,পাথর পাওয়া গিয়েছিল ।
Published : November 11, 2026 at 2:18 PM IST
বেগুসরাই (বিহার), 11 নভেম্বর: মামলা তুলে নিতে অস্বীকার করায় গণধর্ষণের শিকার মহিলাকে ছাদ থেকে নীচে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের বেগুসরাইতে চাকিয়া থানা এলাকায় । 15 ফুট উচ্চতা থেকে পড়ে গিয়ে ওই নির্যাতিতা গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ বর্তমানে স্থানীয় সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।
পুরো ঘটনাটি কী?
ঘটনাটি ঘটেছিল 5 মাস আগে 11 জুন রাতে । অভিযোগ, পাঁচজন ব্যক্তি মিলে এক মহিলাকে গণধর্ষণ করে । এই ঘটনার সময় অপরাধীরা নিষ্ঠুরতার সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল । তারা ওই মহিলাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যায়, তাঁর কাপড় দিয়েইহাত-পা বেঁধে ফেলে এবং এরপর সবাই মিলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ।
নির্ভয়াকাণ্ডের মতোই নৃশংসতা
11 জুন রাতে ওই মহিলার পরিবার নির্যাতিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করায় । চিকিৎসার পর 12 জুন তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু পাঁচ দিন পর তিনি যৌনাঙ্গে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন । আল্ট্রাসাউন্ড করানোর জন্য পুনরায় হাসপাতালে গেলে তাঁর যৌনাঙ্গের ভিতর থেকে কাঠের একটি টুকরো ও কিছু নুড়ি, পাথর পাওয়া যায় । নির্যাতিতা এরপর বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ।
নির্যাতিতার অভিযোগ, গণধর্ষণের ব্যাপারে তাঁর পরিবারের সদস্যরা যখন থানায় জানাতে যান, ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (এসএইচও) তাঁদের বকাঝকা করে তাড়িয়ে দেন । আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় গুরুতর পরিস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া গেলে তারপর সিভিল সার্জন পুলিশকে বিষয়টি জানান । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নির্যাতিতার জবানবন্দি নেওয়ার পর মামলা দায়ের করে । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ডিআইজি-র নেতৃত্বে একটি তদন্ত দল গঠন করা হয় ৷ এছাড়া দায়িত্বে অবহেলার কারণে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককেও বরখাস্ত করা হয়েছে ।
মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ
মামলা দায়েরের পর পুলিশ পাঁচজন অভিযুক্তের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করে ৷ তবে পঞ্চম অভিযুক্ত পলাতক । নির্যাতিতার স্বামীর অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা ও তাদের সহযোগীরা মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য নির্যাতিতার পরিবারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে এবং ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দিচ্ছে ।
আর্থিক সহায়তা হস্তগত করার চেষ্টা
নির্যাতিতা জানিয়েছেন, সরকারি আর্থিক সহায়তা হিসেবে তিনি যে তিন লাখ টাকা পেয়েছিলেন, তা ফেরত দেওয়ার জন্যও তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল । অভিযুক্তরা দাবি করে নির্যাতিতার কাছে 35 লাখ টাকা রয়েছে ৷ সেই অর্থ তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায় অভিযুক্তরা ৷ নির্যাতিতার কথায়, তিনি সরকারি সহায়তা হিসেবে কেবল তিন লাখ টাকাই পেয়েছিলেন ।
অভিযোগ, ইতিমধ্যে ঘটনাটির প্রায় 5 মাস পর 9 নভেম্বর অর্থাৎ সোমবার রাতে দুষ্কৃতীরা হঠাৎ নির্যাতিতার বাড়িতে এসে হাজির হয় । তারা প্রথমে কাছে থাকা নির্যাতিতার ভাইয়ের বাড়ির দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় এবং পাশেই লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে । কিছুক্ষণ পর ভাইয়ের স্ত্রী নির্যাতিতাকে ডেকে দরজা খুলে দিতে বলেন ৷ তখন নির্যাতিতা মহিলা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ।
সেসময় দুই দুষ্কৃতী নির্যাতিতাকে ধরে ছাদে নিয়ে যায় এবং প্রায় 15 ফুট উঁচু থেকে নিচে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ । এতে নির্যাতিতার মাথা-সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত লাগে । ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হতে শুরু করলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় । পরে পুলিশ এসে আহত নির্যাতিতাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় ।
পুলিশের বক্তব্য
বেগুসরাই সদর ডিএসপি নিখিল কুমার বলেন, "নির্যাতিতার বক্তব্যের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পুলিশ অভিযুক্তদের মধ্যে একজন ভোগাল কুমারকে গ্রেফতার করেছে ৷ তাকে জেরা করার পাশাপাশি ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অন্য অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চলছে ।"