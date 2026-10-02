গান্ধি জয়ন্তীতে রাজঘাটে শ্রদ্ধা মোদি-মুর্মু-রাধাকৃষ্ণনের ! দিলেন 'অশান্ত বিশ্বে অহিংসার বার্তা'

গান্ধি জয়ন্তীতে রাজঘাটে শ্রদ্ধা মোদি-মুর্মু-রাধাকৃষ্ণনের ! দিলেন 'অশান্ত বিশ্বে অহিংসার বার্তা'
Pay tribute at Rajghat on Gandhi Jayanti: 1869 সালের 2 অক্টোবর গুজরাতের পোরবন্দরে জন্ম মহাত্মা গান্ধির । ভারতে দিনটি গান্ধি জয়ন্তী হিসেবে পালিত হয় ।
Published : October 2, 2026 at 12:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 অক্টোবর: মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । শুক্রবার সকালে দিল্লির রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনকের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন তাঁরা । পরে সেখানে আয়োজিত সর্বধর্ম প্রার্থনাতেও অংশ নেন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ।
মহাত্মা গান্ধির 157তম জন্মবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, "বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ ও সংঘাতের আবহে গান্ধির শান্তি ও অহিংসার বার্তা এখন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক । সমাজের সকলের কল্যাণ এবং উন্নয়নের যে আদর্শ গান্ধি তুলে ধরেছিলেন, তা সামনে রেখেই 2047 সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তিনি ।"
On behalf of all citizens, I pay my respectful tribute to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi on his 157th birth anniversary celebrated as Gandhi Jayanti. pic.twitter.com/dCZc36PnMU— President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2026
গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে সমাজমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, "বিশ্বজুড়ে গান্ধির জীবন ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে বহু দেশ যুদ্ধ ও সংঘাতের প্রভাবের মুখে পড়েছে । এমন সময়ে শান্তি ও অহিংসার পথে চলার গান্ধিবাদী আদর্শের গুরুত্ব আরও বেড়েছে ।"
মুর্মু আরও বলেন, "সহমর্মিতা ও সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত 2047 সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ।" তাঁর মতে, সকলের কল্যাণের যে ভাবনা গান্ধি 'সর্বোদয়'-এর মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন, তার সঙ্গেই এই লক্ষ্যটির মিল রয়েছে । নৈতিক আচরণ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শক্তিশালী, উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার অঙ্গীকার করার আহ্বান জানান তিনি ।
पूज्य बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा का ऐसा प्रकाशस्तंभ है, जो हर युग में मानवता का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा।— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥ pic.twitter.com/P6AcuWyVfu
উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণনও শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "মহাত্মা গান্ধির জীবন ও বাণী শান্তি, সহমর্মিতা, নিঃস্বার্থতা এবং সেবার পথ দেখায় ।" তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে ন্যায়সঙ্গত, সম্প্রীতিপূর্ণ এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলা সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করার বার্তা দেন উপরাষ্ট্রপতি ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও গান্ধি জয়ন্তীতে রাজঘাটে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান । পরে সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, "সত্য, অহিংসা, সহমর্মিতা এবং সেবার যে আদর্শ গান্ধি তাঁর জীবন দিয়ে তুলে ধরেছিলেন, তা সব যুগেই মানবসমাজকে পথ দেখাবে ।" গান্ধির চিন্তা আরও উন্নত সমাজ এবং 'বিকশিত ভারত' গঠনের পথে দিশা দেখাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
May Bapu’s timeless message keep guiding us towards a better society and a Viksit Bharat. #GandhiJayanti pic.twitter.com/nEISzsM37X— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
গান্ধি জয়ন্তীর তাৎপর্য তুলে ধরে একটি ভিডিয়ো বার্তাও প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী । সেখানে তিনি বলেন, "2 অক্টোবর প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ।" রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে থেকেও কী ভাবে গান্ধির চিন্তা গোটা বিশ্বের মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছিল, সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি ।
স্বদেশি ও খাদির উপর গান্ধির জোর দেওয়ার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন মোদি । 2 অক্টোবর অন্তত একটি খাদির সামগ্রী কেনার আহ্বান জানান তিনি । গান্ধির আদর্শকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার বার্তাও দেন প্রধানমন্ত্রী ।
Homage to Lal Bahadur Shastri Ji, whose simplicity and dedication to the nation remain deeply inspiring. pic.twitter.com/edMiRdsf0v— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
একই দিনে দেশের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মবার্ষিকীতেও শ্রদ্ধা জানানো হয় । বিজয়ঘাটে গিয়ে শাস্ত্রীর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন । প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'জয় জওয়ান, জয় কিষান' স্লোগানের কথা স্মরণ করে দেশের কৃষক ও জওয়ানদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা তুলে ধরেন । সরল জীবনযাপন এবং দেশের প্রতি নিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রীর অবদানের কথাও স্মরণ করেন তিনি ।
রাজঘাটে গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত, উপরাজ্যপাল তরণজিৎ সিংহ সান্ধু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা-সহ বিশিষ্টরা । দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয় গান্ধি জয়ন্তী ।
ওড়িশার পুরীতে সুদর্শন পট্টনায়কের স্যান্ড আর্ট ইনস্টিটিউটের পড়ুয়ারা বালির মাধ্যমে গান্ধিকে নিয়ে বিশেষ অ্যানিমেশন তৈরি করেন । রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা গান্ধি ও শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানান । দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা শ্রমদানে অংশ নেন । হরিয়ানার গুরুগ্রামে স্বচ্ছতা অভিযানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিংহ সাইনি । অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়াতেও 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'স্বচ্ছাথন 2026'-এর আয়োজন করা হয় ।
1869 সালের 2 অক্টোবর গুজরাতের পোরবন্দরে জন্ম মহাত্মা গান্ধির । ভারতে দিনটি গান্ধি জয়ন্তী হিসেবে পালিত হয় । অহিংসার প্রতি তাঁর অবদানের স্বীকৃতিতে রাষ্ট্রপুঞ্জও 2 অক্টোবর দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস' হিসেবে পালন করে । অন্যদিকে, 1904 সালের 2 অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের মুঘলসরাইয়ে জন্ম লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর । 1964 থেকে 1966 সাল পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি ।
Paid tributes to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi Ji, at Rajghat on his birth anniversary.— Vice-President of India (@VPIndia) October 2, 2026
His unwavering faith in truth and non-violence, steadfast commitment to justice, and profound belief in the dignity of every individual continue to inspire humanity.
Mahatma… pic.twitter.com/E5QN230Rlh
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মহাসমারোহে গঙ্গা তীরবর্তী ব্যারাকপুর গান্ধি ঘাটে পালিত হল 157 তম গান্ধি জয়ন্তী । এদিন রাজ্যপাল আর এন রবি গান্ধিঘাটে উপস্থিত হয়ে স্মরণ সভায় অংশ নেন । এরপর রাজ্যপাল গান্ধিজীর স্মৃতিসৌধতে ফুল অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান । সেই সঙ্গে স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন ।
উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল, দমকলমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রী ডক্টর কল্যাণ চক্রবর্তী , শ্রম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, উত্তর 24 পরগনা জেলাশাসক শিল্পা গৌরীশ্বরিয়া সহ অন্য আধিকারিকেরা।