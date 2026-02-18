ETV Bharat / bharat

'কবে ভারতে ফিরব, বলতে পারব না'; আদালতে সাফ জানালেন পলাতক বিজয় মালিয়া

2016 সালের মার্চে ভারত থেকে লন্ডনে পালিয়ে যান কয়েক হাজার কোটির আর্থিক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত বিজয় মালিয়া ৷ তিনি কি ফিরবেন ভারতে ?

Vijay Mallya
পলাতক অপরাধী বিজয় মালিয়া (ছবি: RKC)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 18, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
মুম্বই, 18 ফেব্রুয়ারি: তিনি কবে ভারতে ফিরবেন, তা জানেন না বিপুল আর্থিক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত বিজয় মালিয়া ৷ বুধবার বম্বে হাইকোর্টকে এই কথা জানিয়েছেন লন্ডনে পালিয়ে যাওয়া এই ভারতীয় ব্যবসায়ী ৷ ব্রিটেন ছেড়ে ভারতে ফেরায় আইনি বাধা আছে, আদালতে জানান তাঁর আইনজীবী অমিত দেশাই ৷

70 বছর বয়সি বিজয় মালিয়ার তরফে আইনজীবী অমিত দেশাই আদালতে একটি বিবৃতিতে জানান, বিজয় মালিয়ার কাছে ভারতে ফেরার পাসপোর্ট নেই ৷ পাসপোর্টটি বাতিল হয়ে যায় ৷ তাই তিনি ঠিক কবে ভারতে ফিরতে পারবেন, নির্দিষ্ট করে সেই দিনক্ষণ জানাতে পারছেন না ৷

2016 সালের মার্চে তিনি লন্ডনে পালিয়ে যান এবং এখনও সেখানেই বাস করছেন বিজয় মালিয়া ৷ 2019 সালের জানুয়ারিতে আর্থিক প্রতারণা প্রতিরোধী আইনে (পিএমএলএ) বিজয় মালিয়াকে ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেনডার অর্থাৎ 'পলাতক আর্থিক প্রতারণা অপরাধী' হিসাবে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

ভারত সরকারের তরফে তাঁকে পলাতক ঘোষণা করায় তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন ৷ বম্বে হাইকোর্টে দু'টি মামলা দায়ের করেন তিনি ৷ প্রথমত, তাঁকে পলাতক আর্থিক প্রতারণার অপরাধী হিসাবে ঘোষণার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় ৷ দ্বিতীয়ত, ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেনডার্স অ্যাক্ট (Fugitive Economic Offenders Act)-এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা দায়ের হয় আদালতে ৷

গত সপ্তাহে এই দুই মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখর এবং বিচারপতি গৌতম অখণ্ড স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিজয় মালিয়া যতদিন না পর্যন্ত দেশে ফিরছেন, ততদিন পর্যন্ত এই মামলার শুনানি শুনবেন না তাঁরা ৷ বিজয় মালিয়া আদৌ ভারতে ভারতে আসছেন কি না, বিষয়টি পরিষ্কার জানাতে বলে আদালত ৷ এই মামলার শুনানিতে এদিন অভিযুক্ত ব্যবসায়ী আইনজীবী মারফত জানিয়েছেন, যে তিনি কবে ভারতে ফিরবেন, তা তিনি বলতে পারবেন না ৷

কয়েক হাজার কোটি টাকার ঋণ শোধ না-করে দেশ ছেড়ে লন্ডনে গিয়ে রয়েছেন বিজয় মালিয়া ৷ একাধিক আর্থিক প্রতারণায় তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ৷ এদিন হাইকোর্টে মালিয়া বিবৃতিতে জানান, তিনি নির্দিষ্ট করে কোনও দিনক্ষণ জানাতে পারবেন না ৷ তাঁর কাছে ভারতে ফেরার পাসপোর্ট নেই ৷ 2016 সালে সেই পাসপোর্ট বাতিল হয়েছে ৷ এছাড়া ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস-এর কয়েকটি আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তিনি ব্রিটেন ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না ৷

তাঁর আইনজীবী অমিত দেশাই বলেন, "যাই হোক না কেন, আবেদনকারী ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না ৷ বা তিনি কোথাও যাওয়ার আবেদনও জানাতে পারবেন না ৷ তাঁর কাছে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের কোনও নথিও নেই ৷" প্রবীণ আইনজীবী আদালতে জানান, আদালতে এই মামলার শুনানির জন্য বিজয় মালিয়াকে সশরীরে দেশে থাকতে হবে, এমন কোনও কথা নেই ৷

আইনজীবী বলেন, "তিনি (মালিয়া) যদি ভারতে আসতে পারেন, তাহলে তো এই মামলাগুলিই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে ৷ অভিযুক্ত একবার সংশ্লিষ্ট আদালতে এসে এই নির্দেশগুলি বাতিল হয়ে যাবে ৷" শেষ পর্যন্ত বেঞ্চ বিজয় মালিয়ার বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব দিতে নির্দেশ দেয় ৷ মার্চে ফের এই মামলার শুনানি ৷

