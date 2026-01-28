দুর্নীতি-কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র, বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই প্রশংসা রাষ্ট্রপতির

দুর্নীতি-কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র, বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই প্রশংসা রাষ্ট্রপতির
সংসদীয় যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গও তুলে আনেন ৷ পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকারের উপরও জোর দেন রাষ্ট্রপতি।
Published : January 28, 2026 at 1:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 জানুয়ারি: সংসদের যৌথ অধিবেশনে বুধবার বক্তব্য পেশ করে বাজেট অধিবেশনের সূচনা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ আর 2026-27-এর বাজেট অধিবেশনের শুরুতে সংসদের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ উঠে এল দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কেন্দ্রের কড়া পদক্ষেপের কথা ৷
ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, "দেশের প্রায় 95 কোটি নাগরিকের কাছে এখন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে । সরকার দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি মোকাবিলায় একাধিক দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে ৷ সরকারি তহবিলের যথোপযুক্ত স্বচ্ছ ব্যবহারও নিশ্চিত করেছে সরকার ৷"
তিনি আরও বলেন, "ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, পরিষেবা ও উৎপাদন শিল্পকে আরও ত্বরান্বিত করবে ৷ যুবদের জন্য নয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে ।" 29 জানুয়ারি ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করা হবে ৷ এরপর 1 ফেব্রুয়ারি 2026-27 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন । প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে অর্থমন্ত্রক অর্থনৈতিক সমীক্ষা নথিতে 2025-26 (এপ্রিল-মার্চ) সালের অর্থনীতির অবস্থা এবং মূল সূচকগুলির অন্তর্দৃষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি আসন্ন আর্থিক বছরের জন্য একটি পূর্বাভাসও দেওয়া রয়েছে তাতে ।
এদিন সংসদীয় যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গও তুলে আনেন ৷ এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "অপারেশন সিঁদুর ভারতের বীরত্বকে প্রদর্শন করেছে ৷ সরকার এই বার্তা দিয়েছে, যে কোনও সন্ত্রাসী হামলার দৃঢ় ও নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।" রাষ্ট্রপতি আরও জানান, মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে যাওয়া ছিল একটি ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা । তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, "মহাকাশে যাওয়া এখন ভারতীয়দের নাগালের মধ্যে । শুভাংশু শুক্লার আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পৌঁছনো একটি ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা করেছে । আগামী বছরগুলিতে ভারত নিজস্ব স্পেস স্টেশন তৈরির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ।"
এদিন যৌথ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ লোকসভা ও রাজ্যসভার শাসক-বিরোধীদলের প্রায় সব সাংসদ ৷ রাষ্ট্রপতি বলেন, "দেশ গগনযান মিশনের জন্য উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছে ।" শুভাংশু শুক্লা গত বছরের জুন-জুলাই মাসে আইএসএস-এ 18 দিনের একটি মিশনে অংশ নেন ৷ তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এই কক্ষপথের গবেষণাগারটি পরিদর্শন করেছেন। এর আগে, 1984 সালে নভশ্চর রাকেশ শর্মা রাশিয়ান মহাকাশ স্টেশন স্যালুট-7-এ মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন ।
প্রসঙ্গত, বাজেট অধিবেশন 2 এপ্রিল শেষ হবে । এর মধ্যে অবশ্য উভয় কক্ষই 13 ফেব্রুয়ারি থেকে 8 মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি থাকবে ৷ স্থায়ী কমিটিগুলি বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের অনুদানের দাবিগুলি পর্যালোচনা করতে পারবে ৷ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধানত 2026-27 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কিত আর্থিক বিষয় এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হবে ৷ অন্যদিকে, মঙ্গলবারই সর্বদল বৈঠক করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ সেই সর্বদলীয় বৈঠকে বাজেট অধিবেশনে অন্যান্য আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা ৷ পরে রাজনাথ জানিয়েছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের মতামত দিয়েছেন ৷ একই সঙ্গে সংসদের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন বলে জানান রাজনাথ ।