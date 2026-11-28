জলপাইগুড়ির বিসলেরিতে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া, মামলার ছাড়পত্র কেন্দ্রের
Jalpaiguri Bisleri Water Bacteria: গোয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ ৷ ফের কাঠগড়ায় বিসলেরি ৷ জলপাইগুড়িতে একটি প্ল্যান্ট থেকে সংগৃহীত জলের নমুনায় মিলল ব্যাকটেরিয়া ৷
By PTI
Published : November 28, 2026 at 8:13 AM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: আবারও সুরক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ বিসলেরি ৷ সূত্রের খবর, সংস্থার পশ্চিমবঙ্গের একটি প্ল্যান্ট থেকে সংগ্রহ করা জলের নমুনা এই পরীক্ষায় পাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় বিসলেরির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার অনুমোদন দিয়েছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ৷
ওই প্ল্যান্টটি জলপাইগুড়ির তেলিপাড়া এলাকায় অবস্থিত বলে জানা গিয়েছে ৷ সেখান থেকে সংগৃহীত বিসলেরির জলের নমুনা ল্যাবটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ৷ প্রাথমিক এবং তারপর আরও একবার পরীক্ষায় জলের নমুনায় 'কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার' উপস্থিতি মিলেছে ৷
আর সেই কারণেই বিসলেরির জলের বোতল আর নিরাপদ নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ ৷ এর আগে গত রবিবার বিসলেরির গোয়ায় অবস্থিত একটি প্ল্যান্ট থেকে সংগৃহীত জলের নমুনাও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয় ৷ তারও আগে গত 12 অগস্ট ফাসাই বিসলেরির একটি ব্যাচের জল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ৷
পরপর এমন ঘটনা ঘটায় খাদ্য নিরাপত্তার নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে ফাসাই এবার বিসলেরি ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার ছাড়পত্র দিয়েছে ৷ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, "নমুনার মধ্যে যে ব্রোম্যাট পাওয়া গিয়েছে, তা নির্ধারিত মানের তুলনায় বেশি এবং এই কারণে এই জলকে 2006 সালের এফএসএস আইন অনুযায়ী অসুরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হচ্ছে ৷"
প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে আসার পর পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদনকারী সংস্থাটি ওই নমুনাটি একটি অন্য ল্যাবে পাঠানোর প্রস্তাব দেয় ৷ বিসলেরির প্রস্তাবিত ল্যাবেও জলের নমুনা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সংস্থাটি খাদ্য আইন লঙ্ঘন করেছে ৷ এরপরই 2006 সালের খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী বিসলেরি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার ছাড়পত্র দেয় ফাসাই ৷ খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরীক্ষায় ওই জলে অতিরিক্ত পরিমাণে ব্রোম্যাটের পাশাপাশি পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনস (PAHs) পাওয়া গিয়েছে ৷
এই প্রথম নয় গত বেশ কয়েক মাস ধরে এফএসএসএআই খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং ই-কমার্স কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি এনার্জি ড্রিঙ্ক ও অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ এবার কাঠগড়ায় বিসলেরি । এদিকে, গত সোমবার, বিসলেরি দাবি করেছে, তাদের জল শরীরের জন্য নিরাপদ এবং এখন যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তালপ নিরসনের জন্য তারা ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা করবে ।