ট্রেনের শৌচাগারে ধোয়া হচ্ছে রান্নার বাসন ! অভিযোগ পেতেই IRCTC-কে নোটিশ দিল FSSAI

ট্রেনের শৌচাগারে ধোয়া হচ্ছে রান্নার বাসন ! অভিযোগ পেতেই IRCTC-কে নোটিশ দিল FSSAI
অভিযোগকারীর ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ট্রেনের একটি কামরার শৌচাগারের ভেতরেই রান্নার বাসনপত্র ধোয়া হচ্ছে । তারপরই পদক্ষেপ নেয় এফএসএসএআই ৷
By PTI
Published : May 29, 2026 at 7:37 AM IST
নয়াদিল্লি, 29 মে: ট্রেনের শৌচাগারের ভিতরেই ধোয়া হচ্ছে রান্নার বাসনপত্র ! সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এমনই ভিডিয়ো ৷ তা দেখেই নড়েচড়ে বসেছে দেশের খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা FSSAI (ফুড সেফটি অ্যান্ট স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) ৷ বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা IRCTC-কে একটি নোটিশও জারি করেছে এফএসএসএআই ।
সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিয়োর উপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে এফএসএসএআই সূত্রের খবর ৷ জানা গিয়েছে, ওই ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ট্রেনের একটি কামরার শৌচাগারের ভেতরেই রান্নার বাসনপত্র ধোয়া হচ্ছে । এই ঘটনায় ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (FSSAI) জানিয়েছে, ভিডিয়োর ঘটনাটি যদি সত্যি হয়, তবে এই কাজ অত্যন্ত আপত্তিকর ৷ কারণ এর ফলে খাদ্যে দূষণ বা জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে ।
সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, FSSAI ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড (IRCTC)-কে ওই ভিডিয়োটির কথা উল্লেখ করে একটি নোটিশ পাঠিয়েছে । ভিডিয়োটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ট্রেনের শৌচাগারের মধ্যেই দেদার রান্নার বাসনপত্র ধোয়া হচ্ছে । একজন যাত্রীর তোলা ওই ভিডিয়ো অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ট্রেনটির নম্বর হল 12223—LTT ERS দুরন্ত এক্সপ্রেস ।
ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ক্যাটারিং কর্মী বা IRCTC-র নিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ কর্মীরাই ওই বাসনপত্রগুলি ধোয়ার কাজ করছিলেন । FSSAI এই বিষয়ে IRCTC-র কাছে অবিলম্বে ব্যাখ্যা এবং জবাব তলব করেছে বলে খবর ।
সূত্রের খবর, শৌচাগারের মতো স্থানে রান্নার বাসন ধোয়ার ফলে খাদ্যে জীবাণু সংক্রমণের মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয় ৷ খাদ্য সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অত্যন্ত আপত্তিকর একটি কাজ বলেও চিঠিতে এফএসএসএআই জানিয়েছে । 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস (লাইসেন্সিং অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ ফুড বিজনেসেস) রেগুলেশনস, 2011'-এর ফোর্থ সিডিউল (Schedule 4) অনুযায়ী, খাদ্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, ধোয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয় ৷ এর উদ্দেশ্য হল খাদ্যদ্রব্য এবং খাদ্যের সংস্পর্শে আসা বাসনপত্রে যেন কোনওভাবেই জীবাণু সংক্রমণ বা দূষণ না ঘটে, তা নিশ্চিত করা ।
সূত্রের খবর, চলতি মাসের শুরুর দিকেও FSSAI দ্রুত পণ্য সরবরাহকারী সংস্থা 'Blinkit'-এর কাছে একটি ব্যাখ্যা তলব করেছিল । তাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নমানের ডিম বিক্রি হচ্ছে—এ বিষয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই FSSAI ওই পদক্ষেপ নিয়েছিল । এমনকী সেই ঘটনার ক্ষেত্রেও, সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে গ্রাহকদের করা অভিযোগের উপর ভিত্তি করেই FSSAI স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছিল । এক্ষেত্রে কী হয় সেটাই দেখার ৷