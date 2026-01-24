ডোনাল্ড ট্রাম্পের নোবেল-দাবী থেকে করুণার শক্তি- একান্ত সাক্ষাৎকারে অকপট কৈলাশ সত্যার্থী
নিজের লেখা নতুন বই থেকে শুরু করে করুণার শক্তি-একাধিক বিষয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে মনোজ্ঞর আলোচনায় নোবেলজয়ী কৈলাশ সত্যার্থী ৷
Published : January 24, 2026 at 9:37 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 10:02 PM IST
বদলে যাওয়া পৃথিবীতে তুলনায় দুর্বলকে চুপ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছে অর্থনীতি ৷ আধুনিক বিশ্বে আর্থিক উন্নতি যেন এক নিদারুণ অস্ত্র ! এখানেই প্রশ্ন, দারিদ্র-মানবপাচার-আবহাওয়ার পরিবর্তনের মতো বিষয়ের সঙ্গে লড়াই করে শিশুদের কল্যাণ কি কোনও একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে করা সম্ভব ? শান্তিতে নোবেলজয়ী কৈলাশ সত্যার্থীর থেকে ভালো এই প্রশ্নের উত্তর আর কেউ দিতে পারবেন না ৷
ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে নিজের লেখা সাম্প্রতিক বই নিয়ে সবিস্তারে চর্চা করলেন তিনি ৷ জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে প্রকাশিত এই বইটির নাম 'দ্য পাওয়ার অফ কমপেশন' ৷ করুণাকে এক নয়া সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন ৷ সাম্প্রতিক অতীতে বিশ্ব কোন কোন সমস্যার মুখোমুখি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ফাঁকে তিনি জানালেন, সমস্যার সমাধান করতে নতুন পথের সন্ধান করতে হবে ৷
নিসার ধর্মা: আপনি কম্পেশন কোশেন্ট বা সি-কিউ-র কথা আপনার বইতে লিখেছেন ৷ এই বিষয়টা কী ?
কৈলাশ সত্যার্থী: আমার এক জটিল সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ৷ এখন আমাদের কাছে সম্পদ থেকে শুরু করে জ্ঞান এবং শক্তি সবই আছে ৷ তারপরও মানুষ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারছেন না ৷ সমাজের কষ্ট লাঘব হচ্ছে না ৷ বসুন্ধরাও ব্যর্থ প্রতিবন্ধকতাকে পরাজিত করতে ৷ এই সমস্ত সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব ? হাল আমলে দেখা গিয়েছে কোনও একটি সমাধান আবার অনেক অনেক নতুন সমস্যার কারণ ৷
এখন অনেকে বলে সমাজে গরিবের সংখ্যা কমিয়ে আনতে জিডিপি বাড়ানো দরকার ৷ সরকারের নীতিও সে কথা মেনেই তৈরি হয় ৷ জিডিপি বাড়া মানে উপভোক্তার সংখ্যা বাড়া ৷ উৎপাদন বাড়া ৷ আরও বেশি করে শিল্প স্থাপন হওয়া ৷ আর সেটা হওয়া মানে পৃথিবীর জল ও খনিজ সম্পদের আরও বেশি করে খরচ হওয়া ৷
আমার মনে হয়েছে, এই সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধান করুণা ৷ আমার কাছে করুণার মানে অন্যদের থেকে আলাদা ৷ করুণা মানে কাউকে দয়া করা নয় ৷ কারও প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কোনও কাজ করা আমার বিচারে করুণা হতে পারে না ৷ এই শব্দটা শুনলে মানুষ এরকম কয়েকটি ব্যাখ্যা নিজের মতো করে ধরে নেয় ৷ কিন্তু আদতে করুণা আবেগ বা মূল্যবোধের প্রকাশও নয় ৷ অন্যকে কষ্ট পেতে দেখে সহমর্মিতা থেকে যে অনুভূতির জন্ম হয় তাকেই আমি করুণা বলে মনে করি ৷ করুণা মানে অন্যের যন্ত্রণাকে নিজের বলে ভাবা ৷
করুণা মানে বুদ্ধি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৷ বুদ্ধি দিয়ে অন্য কারও কষ্ট লাঘব করতে চাওয়াই করুণা ৷ আমরা সকলে এই বিশেষ বোধটি নিয়েই জন্মেছি ৷ করুণা আর সচেতনা ঈশ্বরের দেওয়া এক অমূল্য উপহার ৷ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই দুটিকে কাজে লাগাতে আমাদের নানা ধরনের সমস্যা হয় ৷ আর্থ-সামজিক বাতাবরণের পাশাপাশি রাজনৈতিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বিবিধতার জন্য করুণা থেকে যে শক্তির জন্ম হয়ে থাকে তা আমরা সেভাবে কাজে লাগতে পারি না ৷
করুণা সবার মধ্যে আছে ৷ আর সেটা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতেই একটি এককের প্রয়োজন ৷ সেটাই হল সি-কিউ ৷ IQ এবং EQ ভীষণভাবে ব্যক্তিগত কিন্তু করুণার একক সেটা নয় ৷ CQ -কে অনুধাবন করার চারটি আলাদা আলাদা মানদণ্ড আছে ৷ প্রথমেই আসবে অন্য কারও সমস্যা জানা এবং তাঁর সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করা ৷ এরপরের দরকারি বিষয় হল- সংযোগ স্থাপন করা বা দুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকা ৷ সেটা করা হয়ে গেলে আসে তৃতীয় ধাপ ৷ এটা মূলত অনুভূতির সঙ্গে জড়িত ৷ অন্য কারও সমস্য়ার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া এবং সেই গভীরতা নিয়েই সেটির সমাধানে ব্রতী হওয়া দরকার ৷ এই তিনটির যোগফোল হল চতুর্থ ধাপ ৷ সেখানে এই তিনটি আলাদা আলাদা বিষয় একত্রিত হয়ে এক শক্তির জন্ম দেয় ৷ সেই শক্তি সমস্য়ার সমাধান করতে সক্ষম ৷ করুণা একাধারে অনুভূতি ও কাজ করিয়ে নেওয়ার শক্তি ৷ আমাদের চারপাশে যা যা খারাপ হচ্ছে তার দিকে আঙুল তোলার মাধ্যম এই CQ ৷ এটা নতুন বিষয় ৷ কিন্তু আমি মনে করি বা বলা ভালো বিশ্বাস করি আমাদের জীবনের সমস্ত বাঁকে এই CQ-কে গ্রহণ করা সম্ভব ৷
নিসার: আপনার লেখা নতুন বইটির সঙ্গে আত্মজীবনী কোন দিক থেকে আলাদা ?
কৈলাশ: আমার আত্মজীবনী দেশলাই-তে জীবনের নানা ঘটনা স্থান পেয়েছে ৷ সেখানে জায়গা পেয়েছে আমার সংগ্রামের কথা, সাফল্য-ব্যর্থতার কথা ৷ আরও আছে, সেই সমস্ত উপলব্ধির কথা যা আমি করুণার সাহায্যে অর্জন করেছি ৷ জীবনের লড়াই থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, আমার মতো আরও বহু মানুষ আছেন যাঁরা ন্যায় ও সাম্যের জন্য লড়াই করছেন ৷ সংগ্রাম করছেন এক স্থিতিশীল সমাজ তৈরি করতে ৷ তাঁদেরও এগিয়ে দিয়েছে করুণার শক্তি ৷ আমি আরও বিশ্বাস করি- দুনিয়ার সমস্ত ধর্মেরও জন্ম এই করুণা থেকে ৷ ধার্মিক নেতারা মানুষের যন্ত্রণার কথা ভালোভাবে বুঝেছেন ৷ আর সেটা অনুধাবন করে তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি ৷ হাল ছেড়ে দেননি ৷ তাঁরা সচেতনভাবে মানুষের দাবি নিয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷
একইভাবে সমাজ পরিবর্তন এবং বিপ্লবও করুণা ছাড়া হয়নি ৷ এ সব দেখে আমার মনে হয়েছে আজ আমাদের সমাজের সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন তা হল করুণা ৷ এই বিবেচনাবোধ থেকেই আমি নিজের এবং অন্য কয়েকজনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছি আমার এই নতুন বইতে ৷ আমি আবারও বলছি, মানুষ যদি করুণাকে তার আগের সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করে তাহলে করুণার মানে হবে দয়া ৷ যেটা শুধুই একটা ভালো মানুষ হওয়ার লক্ষ্মণ ৷
সমাজের গভীরে থাকা জটিল সমস্ত সমস্যার সমাধান একমাত্র করুণার মাধ্যমেই হতে পারে ৷ অবিচারের পাশাপাশি বর্ণ বা লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা, দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া ঘৃণা এবং হিংসাকে রুখে দেওয়ার শক্তি আর কারও মধ্যে নেই ৷ আমাদের করুণাকে শক্তির আধার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে ৷ এই বইতে সে কথাই লেখা আছে ৷ আমি এখানে আত্ম-করুণার কথাও বলেছি ৷ এখন 6 জনের মধ্যে একজন হতাশার শিকার ৷ সেখানে আত্ম-করুণা আমাদের অন্তরে থাকা মানুষটার সবচেয়ে ভালো বন্ধু হয়ে উঠতে পারে ৷ এই বন্ধু আমাদের শিখিয়ে দিতে পারে কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে ৷ এখানে আসে এমন এক করুণার প্রসঙ্গ যা প্রয়োজন আমাদের নিকট আত্মীয়দের জন্য ৷ সেটা থাকলে পরিবারের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে ৷ সেটা এই কঠিন সময়ে খুব বেশি করে প্রয়োজন ৷ পরিবারের মূল্যবোধকে ধরে রাখার দিক থেকে এটাই সবচেয়ে ভালো উপায় ৷
নিসার: আপনি করুণার কথা বলছেন ৷ করুণার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সমাজের কথা বলছেন ৷ কিন্তু এখন দুনিয়া প্রতিদিন দেখছে, শক্তিশালী দেশ তার থেকে দুর্বল শক্তিকে আক্রমণ করছে ৷ আগামী প্রজন্মের কাছে অশুভ উদাহরণ রেখে যাচ্ছে ৷ আপনার কি মনে হয় এসব দেখে শিশুদের মন করুণার ধারণা বুঝতে পারবে না ?
কৈলাশ: বিশ্বে ভালো নেতার সংখ্যা কম হতে পারে তবে আছে ৷ তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে জীবনের নানা ক্ষেত্রের উপর আস্থা রাখেন ৷ তবে তাঁরা সংখ্যায় কম বলে তাঁদের কথা তেমন একটা শোনা যায় না ৷ আমরা জানি, শয়তান দৌড়ে সবার আগে থাকে আর তাঁর গলাও সবথেকে জোরে শোনা যায় ৷ কিন্তু আমাদের ভালো নেতাদের সন্ধান করতে হবে ৷
আপনি শিশদের ব্যাপারে যা বলেছেন তা যথার্থ ৷ এখন 473 মিলিয়ন বা কমবেশি 47 কোটি শিশু এমন এলাকায় বসবাস করছে যেখানে হয় যুদ্ধ হচ্ছে নয়তো কোনও না কোনও সংঘাতের জন্ম হয়েছে ৷ তারা যুদ্ধের কারণ নয় ৷ কিন্তু তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে এই যুদ্ধই ৷ গাজায় এত শিশুর প্রাণ গিয়েছে ৷ কিন্তু তাদের কোনও অন্যায় নেই ৷ যুদ্ধের কারণে কখনও কখনও শিশুরা আহত হয় ৷ তাদের কাছে ওষুধ পৌঁছতে পারে না ৷ প্রায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণ যায় তাদের ৷ কখনও আবার অনাহারের কারণে মৃত্যু হয় শিশুদের ৷ দেখা গিয়েছে, খাবার ছিল ৷ কিন্তু খাদ্য সামগ্রীর ট্রাক তাদের কাছে পৌঁছতেই পারেনি ৷
বড়রা যা করছে তার মাশুল শিশুদের দেওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ বড়দের উচিত সংঘাত এড়িয়ে আলোচনার পথ নেওয়া ৷ এখন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা 14 কোটি ৷ এটা দাসপ্রথার আধুনিক রূপ ৷ কখনও কখনও তাদের এমন দামে বেচাকেনা হয় যা পশুদের দামের থেকেও সস্তা ৷ এটা কার দোষ ? উত্তর আমাদের ৷ ওরা সবাই আমার-আপনার সন্তান ৷
অন্তর থেকে অনুভূতির জন্ম না হলে কোনও আইন করে, কোনও প্রকল্প তৈরি করেই শিশুদের রক্ষা করা সম্ভব নয় ৷ আমার বলতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি ৷ আর তাই করুণাকে করতে হবে বিশ্বজনীন ৷ আমাদের কাছে আছে বিশ্বের বাজার, আছে অর্থনীতির সমস্ত তথ্য ৷ চরমপন্থা বা সাম্প্রদায়িকতাও এখন দেশের মানচিত্র মানে না ৷ এখন এমন এক সময় এসে পৌঁছেছে যেখানে আমাদের করুণাকে বিশ্বজনীন করার সময় এসে গিয়েছে ৷ ভারত এবং ভারতীয়দের সম্পদ ইতিহাস ৷ এই সম্পদের উপর ভিত্তি করে আমরা যদি করুণাকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার কথা না ভাবি তাহলে আর কে ভাববে !
নিসার: আপনি করুণাকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে এক আন্দোলন শুরু করেছেন ৷ এই আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলবেন ?
কৈলাশ: আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত ৷ আমি যা যা করেছি এবং তা থেকে যা শিখেছি সেটাই আমার আন্দোলনের মূল বিষয় ৷ আমি বুঝেছি, আমাদের যে কোনও সমস্যার এমন সমাধান দরকার যা দীর্ঘমেয়াদি ৷ পাশাপাশি এটাও বুঝেছি শিশুদের সমস্যার আলাদা করে সমাধান করা অসম্ভব ৷
এখন কোনও কারণ ছাড়াই একজন অন্যজনের প্রাণ কেড়ে নিতে মুখিয়ে আছে ৷ সমস্ত সংঘাতের মাশুল দিতে হচ্ছে শিশুদের ৷ সেখানে শিশুদের সমস্যা মুক্ত করতে আরও বড় মনের পরিচয় দিতে হবে ৷ সেটা করতে গেলে একটা বিশ্বজনীন আন্দোলন করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই ৷ গত এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে এই আন্দোলনের জন্য আমরা প্রবল সাড়া পাচ্ছি ৷ অনেক নোবেলজয়ীও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ৷ আমি নিশ্চিত, দুনিয়া নানা কঠিন সমস্যার বিকল্প সমাধান খুঁজতে শুরু করেছে ৷
আমি সবসময় মনে করি তরুণদের মধ্যে আবেগ আর করুণা বেশি থাকে ৷ সে সবকে কাজে লাগাতে পারলে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় ৷ আমার করুণার ব্যাখ্যা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের ভালো লাগে ৷ করুণা এক ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় ৷ ধর্মীয় নেতারা মনে করেন, করুণার কথা বলে তাঁরা যা করাতে চাইছেন তা করানো সম্ভব হবে ৷ কিন্তু সেই করুণাকে কাজে লাগাতে না পারলে বা বাস্তব রূপ দিতে না পারলে তা অর্থহীন ৷ করুণা কোনও ধর্মীয় শিক্ষা নয় ৷ জীবনের পথ চলার উপায় ৷ আমি মনে করি, সকলের মধ্যে করুণার শক্তি আছে ৷ শুধু তার প্রকাশ ঘটার অপেক্ষা ৷
নিসার: সম্প্রতি সুনীতা কৃষ্ণণের সঙ্গে কথা বলেছিলাম ৷ তিনি মনে করেন প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে শিশু পাচার আটকানো আরও কঠিন হয়ে গিয়েছে ৷ আদতে শিশু পাচার এখন এমন এক অপরাধে পরিণত হয়েছে যার কোনও মুখ নেই ৷ আপনি কি তাঁর সঙ্গে একমত ?
কৈলাশ: সুনীতা আমার বোনের মতো ৷ আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি ৷ মানুষকে দাস করে রাখা এবং তাঁদের পাচার করার বিরুদ্ধে যাঁরা অসীম সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছেন তাঁদেরই একজন সুনীতা ৷ আমি ওঁর সঙ্গে একমত ৷ পাচার এখন এক সংগঠিত অপরাধের রূপ নিয়েছে ৷ মানবপাচার দুনিয়ার অন্যতম আকর্ষণীয়তম অবৈধ ব্যবসা ৷ এখন সন্ত্রাসের মতো এটাও একাধিক দেশের মধ্যে সম্পৃক্ত বিষয় হয়ে উঠেছে ৷ প্রযুক্তি মানবপাচারকে সুলভ করে তুলেছে ৷ পাচারকারী হয়েছে অদৃশ্য ৷ আর সেই অদৃশ্য হাত শিশুদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে ৷
ভারতে মানবপাচার রুখতে এবং এই ধরনের কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনেক কাজ করা বাকি ৷ আর সে সব করতে প্রযুক্তিকেই ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হবে ৷ প্রযুক্তিকে শুধু হাতিয়ার ভাবলে ভুল হবে ৷ ভাবতে হবে সম্পদ ৷ যাঁরা নিজেরা স্বাধীনতার ধারনায় বিশ্বাস করেন, আত্মসম্মান রক্ষা করতে চান এবং অন্যকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হন তাঁদের হাতে প্রযুক্তি গেলে সমাজের উপকার হবে ৷
নিসার: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিকবার নোবেল চেয়েছেন ৷ নোবেলজয়ী হিসেবে কীভাবে দেখেন বিষয়টি ?
কৈলাশ: এটা এক মজার বিষয় ৷ আমি আপনাকে বলি, গত কয়েক সুপ্তাহের মধ্যে অনেকে আমাকে নতুন করে চিনতে শুরু করেছেন ৷ তাঁরা মনে করছেন নোবেল জয় করা খুব বড় কোনও ব্যাপার ৷ সেটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের থেকেও বড় ৷ এটা অন্য যাঁরা নোবেল পেয়েছেন তাঁদের জন্য অবশ্যই ভালো ৷
সকলেরই ভালো কাজ করে নোবেল পাওয়ার অধিকার আছে ৷ আমি যখন নোবেল পেয়েছিলাম তখন অনেকের মনে হয়েছিল আমি বোধহয় তারকা হয়ে গেলাম ৷ কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয় ৷ এটা আমার জীবনের একটা পর্ব মাত্র ৷ নোবেল পেয়েছি বলে আমি আম আদমি থেকে খাস আদমি হয়ে যাব না ৷ আমি নিজের দাবির পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি ৷ আমি আশা করি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একদিন নোবেল পাবেন ৷ তবে তাঁর জন্য আলাদা মানসিকতা প্রয়োজন ৷ আমি তাঁর সাফল্য কামনা করি ৷
নিসার: আপনার সাভেদ দেভলির কথা মনে আছে ? তাঁর পরিবারের তৃতীয় জন্ম হিসেবে তাঁকেও দাসত্ব সহ্য করতে হয়েছে ৷
কৈলাশ: রাজস্থানের স্থানীয় উচ্চারণে সে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, আমি কেন আগে তার কাছে পৌঁছতে পারিনি ৷ তার এই কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম মানুষ হিসেবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি ৷ একটা শিশুও বিপদে থাকলে নিজেদের সভ্য বলে দাবি করতে পারি না ৷ একটি কন্য়াও যদি দাসত্বের নাগপাশের আওতায় থেকে যায় তাহলে নিজেদের আমরা স্বাধীন বলে দাবি করতে পারি না ৷ আর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি কোন যুক্তিতে ! হরিয়ানা থেকে একটি খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় ৷ জানতে পারি কোনও একটি প্রভাবশালী পরিবার তাদের পাথর খাদানে বেশ কয়েকজন দাস করে রেখেছে ৷ ওই পরিবারটির রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব এতটাই বেশি যে তাদের বাড়ি গিয়ে বন্দিদের উদ্ধারের চেষ্টা করছেন না প্রশাসনের কোনও আধিকারিক ৷ এরপর আমরা আমাদের মতো করে অনুসন্ধানের কাজ করি ৷ বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখি ৷ ভোরের দিকে বন্দিদের উদ্ধার করব বলে স্থির করি ৷
আরও জানতে পারি পাথর খাদানে একটি শিশুর জন্ম হয়েছে ৷ তার বাবা ও মায়ের বিয়েও হয়েছে ওই খাদানেই ৷ দাদু-দিদাকে রাজস্থান থেকে পাচার করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ তিনটি প্রজন্মকে এভাবে একসঙ্গে উদ্ধার করা খুবই কঠিন একটা ব্যাপার ৷ কিন্তু যেখনে প্রাণের ঝুঁকি আছে সেসব অপারেশন আমার ভালো লাগে ৷ বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে পরিকল্পনা ঠিক করলাম ৷ খাদানের বাইরে বন্দুক হাতে এক ব্যক্তি পাহারা দেয় সেটা আমি জানতাম ৷ এটাও জানতাম ভোরের দিকে ওই ব্যক্তি নিজের জায়গায় থাকবে না ৷ আশপাশের কোনও একটি গ্রামে যাবে কিছু কাজ সারতে ৷ ঠিক সে সময় আমরা খাদানে যাই ৷ ওখান থেকে ফেরার সময় শিশুদের নিজের গাড়িতে বসিয়েছিলাম ৷ সেদিন আমরা সবমিলিয়ে 50টি শিশুকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলাম ৷ 6-7 এবং 8 বছর বয়সি কয়েকজন শিশু আমার গাড়িতে উঠেছিল ৷ সেদিন খুব জোরে গাড়ি চালিয়েছিলাম আমি ৷ কারণ, ওই প্রভাবশালী পরিবারের সদস্যরা একবার বুঝতে পারলে আর কোনও উপায় থাকত না পালাবার ৷ গুলি চলার আশঙ্কাও ছিল ৷ আর গুলি চললে প্রাণে বাঁচার কোনও সম্ভাবনাও ছিল ৷ মনে আছে শিশুদের নিয়ে চলে আসার সময় ওদের দেখে মনে হয়েছিল ওরা অনেকক্ষণ কোনও খাবার খায়নি ৷ গাড়ির পিছনের সিটে কয়েকটা কলা রাখা ছিল ৷ শিশুদের বলেছিলাম সেই কলা খেতে ৷ কিন্তু তারা জানত না, কে তাদের নিয়ে যাচ্ছে ৷
শুধু তাই নয়, সেদিন বুঝেছিলাম-কলা কী জিনিস তা তারা জানে না ৷ একটা শিশু প্রথম কলা হাতে নেয় ৷ কিন্তু খায়নি ৷ সেটা অন্য শিশুর কাছে কলাটা পাঠিয়ে দেয় ৷ সে বলে ওঠে- এ আবার কোন ধরনের আলু ! আমি তাদের কলাটা খেতে বলি ৷ কেউ কেউ খোসা সমেত কলাটা খাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু মুখ থেকে ফেলে দেয় ৷ বাকি কেউ কেউ খোসা ছাড়িয়ে কলা মুখে দেয় ৷ ওই প্রথম তারা মিষ্টি কিছু খেল ! আর ঠিক সেই সময় আমার মনে হল- এই বাচ্চাগুলোর সামান্য কলা খাওয়ার সৌভাগ্যও হয়নি অথচ এই হাত-ই প্রতিদিন পাথর ভাঙে ৷ এদেরই একজন বছর আটের সাভেদ দেভলি ৷
ওর চোখের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো আবেগ দেখতে পেয়েছিলাম ৷ মুখে একাত্মবোধের পাশাপাশি গভীর বেদনা এবং চাওয়া-পাওয়ার খেলা দেখেছিলাম ৷ সেভাবেই সে জানতে চেয়েছিল, আমি কেন তার কাছে আগে আসিনি ৷ এই মেয়েটার চোখের সামনে তার বাবাকে বিড়ির আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ৷ কারণ তিনি তাঁর স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ৷ সে আমায় আরও জানায় ছোট বোন তার কোলে থাকা অবস্থতাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল ৷ কারণ অসুস্থ মেয়েটাকে দেওয়ার মতো কোনও ওষুধ ঘরে ছিল না ৷ এরপর তার কাছে আগে আসিনি কেন প্রশ্নটা শুনে আমি আর চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি ৷ সে আমায় কোনও প্রশ্নই করেনি আদতে আমাদের সবাইকে চ্যালেঞ্জ করেছিল ৷ এটা সেই সমস্ত মানুষের কাছে চ্যালেঞ্জ যাঁরা কোনও একটি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করেন অথবা পবিত্র গ্রন্থের প্রতি আস্থাশীল ৷ আসলে এভাবে মানবতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷
নিসার: আপনার কাজ অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে ৷ আগামিদিনে সমাজকর্মীদের আপনি কি পরামর্শ দেবেন ?
কৈলাশ: আমার একটাই পরামর্শ-সকলের মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা দরকার ৷ শুরুটা বাবা-মা-ভাইবোন এবং প্রতিবেশীদের দিয়েই করা যেতে পারে ৷ তাছাড়া যারা আমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করেন অথবা জামা সেলাই করেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা দরকার ৷ এখান থেকেই নৈতিক দায়িত্ববোধের জন্ম হয়ে থাকে ৷ কোনও একজন যদি তাঁর চারপাশ থেকে মানুষের ভালো করতে উদ্যোগ নেন তাহলে তিনি দারুণ কার্যকরী সমাজকর্মী হয়ে উঠতে পারেন ৷ বিশেষ করে যাঁরা সমাজসেবাকে হাতিয়ার করে রাজনীতির ময়দানে পা রাখার বাসনা রাখেন তাঁদের থেকে অনেক ভালো সমাজকর্মী হওয়া সম্ভব নিজের চারপাশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকলে ৷
নিসার: কখনও রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কথা ভেবেছেন ?
কৈলাশ: আমার কেউ রাজনীতি থেকে মুক্ত নই ৷ কেউ হয়তো সক্রিয় রাজনীতি করে ৷ কারও রাজনীতি নেপথ্যের ৷ আমি সক্রিয় রাজনীতি করি ৷ তবে আমার রাজনীতি নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসার জন্য় নয় ৷ আমার রাজনীতি আগামী প্রজন্মের জন্য ৷ আগামিদিনে আরও যে সমস্ত প্রজন্ম আসবে
তাদের জন্য ৷ রাজনীতির মানে এখন পাল্টে গিয়েছে ৷ এখন রাজনীতি ক্ষমতা দখলের মাধ্যম ৷ আর আমার রাজনীতি শিশুদের নিয়ে তাদের জন্য কাজ করায় ৷ তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ৷ এসব করা একটাই কারণে, আমরা যখন এ পৃথিবী ছেড়ে যাব তখন অন্তত নিজেদের বলে যেতে পারব-এই দুনিয়াটাকে আরও একটু ভালো থাকার জায়গা করে রেখে যেতে পেরেছি ৷
নিসার: মানুষ কৈলাশ সত্যার্থী যা যা চেয়েছেন সেসব পেয়েছেন কি ?
কৈলাশ: এখনও না ৷ আমি কোনওদিন নিজের জন্য কিছু চায়নি ৷ চেয়েছি অন্যদের জন্য ৷ আমার চাওয়া-পাওয়া তাদের ভালোয় ৷ আর সেটা পাওয়া হয়নি ৷ এটা আসলে এক নিরন্তর সংগ্রাম ৷ কেউ সমর্থন করবে ৷ আবার কেউ বিরোধিতা করবে ৷ কিন্তু লড়াই থামবে না ৷ আমার লড়াইম শুরু হয়েছে স্কুলের প্রথম দিন থেকে ৷ সেদিন স্কুলের বাইরে এক মুচির ছেলেকে বসে থাকতে দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ৷ আমি শিক্ষক থেকে শুরু করে মা-বাবার কাছে এ ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম ৷ তাঁরা আমায় বোঝাবার চেষ্টা করেন- গরিব পরিবারের ছেলমেয়েদের মধ্যে এ জিনিস অস্বাভাবিক নয় ৷ আমি রোজ ওই ছেলেটাকে কাজ করতে দেখতাম ৷ কখনও খোলা আকাশের নীচে একা, কখনও আবার বারার সঙ্গে ৷
একদিন তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সাহস আমার হল ৷ ছেলেটির বাবা আমায় জানালেন, তিনিও তাঁর বাবার সঙ্গে সেই ছোটবেলা থেকে মুচির কাজ করছেন ৷ এখন ছেলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে ৷ তিনি আমায় বলেছিলেন, "বাবুজি, আপনাদের জন্ম হয়েছে স্কুলে যেতে ৷ আমাদের জন্ম হয়েছে কাজ করতে ৷" ওই একটা কথা আমি সারাজীবনে কখনও ভুলতে পারিনি ৷ বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের সমাজে কিছু সমস্যা আছে ৷ কারণ, ঈশ্বর কখনও এমন অন্যায় করতে পারেন না ৷ এমন বিভাজন আমরা নিজেরা করেছি ৷ সেদিন থেকে কিছু একটা করার তাগিদ আমায় তাড়া করে ৷ সেই তাগিদ অনুভব করি আজও ৷