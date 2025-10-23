ETV Bharat / bharat

একসময়ে মাওবাদীদের 'আদালত'-এ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আজ তিনি বিহারে পরিবর্তনের আশায়

বিহার বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে ৷ তার আগে গয়ার ধনগাই গ্রামে ইটিভি ভারত ৷ উঠে এল সেখানকার মেজাজ, চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তনের চিত্র ৷

ETV BHARAT
বিহারের বারাচাট্টিতে ইটিভি ভারত (নিজস্ব চিত্র)
author img

By Bilal Bhat

Published : October 23, 2025 at 4:06 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

(সহকারী প্রতিবেদক দেব রাজ ও ব্রিজম পাণ্ডে)

ধনগাই (বারাচট্টি, গয়া), 23 অক্টোবর: ধনগাইতে এমন কোনও বাড়ি নেই যারা মাওবাদীদের খাওয়ায়নি । বছরের পর বছর ধরে, মধ্য বিহারের গয়া জেলার গভীর জঙ্গলে অবস্থিত এই গ্রামের বাসিন্দাদের লাল বিদ্রোহীদের খাবার এবং আশ্রয় দিতে বাধ্য করা হত এবং তাঁদের 'জন আদালত', মাওবাদীদের সালিশি আদালতে উপস্থিত হতে হত, যা সেই সময় বেশ সাধারণ বিষয় ছিল ।

ছোট এবং বৃদ্ধ উভয় গ্রামবাসীরাই সেই দিনের কথা স্মরণ করে বলেন যে, মাওবাদীরা দলে দলে আসত ৷ যে ঘেরা পাহাড় ধনগাইকে ঝাড়খণ্ড থেকে আলাদা করে, সেটি বেয়ে নেমে আসত মাওবাদীরা ।

ETV BHARAT
সাদা কুর্তা-পায়জামা পরা শ্যাম বিহারী । (নিজস্ব চিত্র)

সরু রাস্তাটি গ্রামে এসে শেষ হয়, এবং সেখানেই শেষ হয় উন্নয়নও । একটি কাঁচা রাস্তা রাজ্যের রাজধানী পাটনা থেকে প্রায় 150 কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এই ছোট্ট গ্রামটিকে ঘিরে থাকা পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায় ।

তারা খাবার খুঁজত - প্রতি পরিবারে একজন মাওবাদী - তাদের 'জন আদালত'-এ আদেশ জারি করত এবং স্কুল দখল করে কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করত ৷ তারা এটাই বার্তা দিত যে, মাওবাদীদের বন্দুকই এই গ্রাম শাসন করছে ।

এখন পরিস্থিতি ভিন্ন । কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার 2026 সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতকে মাওবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে, তাই ধনগাই তার নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে । রাজ্যে নির্বাচনের আর কিছুদিনই বাকি ৷ এই অবস্থায় বাসিন্দারা, কঠিন অতীত নিয়ে কথা বলার সাহস সঞ্চয় করার পাশাপাশি, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা প্রকাশও করছেন এবং তাঁদের মুখে নিন্দার কথাও শোনা যাচ্ছে ৷ বারাচট্টি নির্বাচনী এলাকার অংশ ধনগাই 11 নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে চলেছে ।

ETV BHARAT
রাস্তাটি বিহারের গয়া জেলার বারাচাট্টি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধনগাই গ্রামে শেষ হয়েছে। (নিজস্ব চিত্র)

এই গ্রামে সরকারের কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে বাসিন্দারা সারাদিন মাঠে পরিশ্রম করার পর একত্রিত হন ।

এই স্কুল প্রাঙ্গণ এখানে অসংখ্যবার অনুষ্ঠিত মাওবাদী সালিশি আদালতের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে । গ্রামবাসীরা স্মরণ করছিলেন, মাওবাদীদের নির্দেশ অমান্য করলেই 'জন আদালতে' নির্যাতিত হওয়ার ভয় ছিল ৷ আর সেই ভয়েই গ্রামবাসীরা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা থেকে দূরে রেখেছিলেন ।

গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তি সিপিআইএমএল নেতা শ্যাম বিহারী সিং দাবি করেন যে, মাওবাদীরা তাঁকে এই ধরনের বেশ কয়েকটি 'আদালত'-এর সভাপতিত্ব করতে বাধ্য করেছিল ।

ইটিভি ভারতের সফররত টিমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শ্যাম বলেন, "আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কতগুলি 'জন আদালত' পরিচালনা করেছিলাম তা ভুলেই গিয়েছি । 'অভিযুক্তদের' মৃত্যুদণ্ড-সহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া হত । আমি এই প্রথার বিরোধিতা করেছিলাম এবং গ্রামবাসীদের কথা বলতে উৎসাহিত করেছিলাম, কিন্তু বিপুল অস্ত্রধারী মাওবাদীরা তাঁদের এমনভাবে ঘিরে থাকত যে, তাই দেখে তারা ভয় পেত ৷"

ETV BHARAT
এক স্থানীয় গ্রামবাসী আমাদের দলের সঙ্গে কথা বলছেন, পাশে শ্যাম বিহারী ৷ (নিজস্ব চিত্র)

তিনি পুরনো ঘটনা স্মরণ করে বলেন যে, মাওবাদী কমান্ডাররা কীভাবে একজন ব্যক্তির নির্দোষ থাকার স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী শাস্তির আদেশ দিত ।

শ্যাম জোর দিয়ে বলেন যে, মাওবাদ এখন আর কোনও সমস্যা নয় । তিনি দাবি করেন যে, এর অনুসারীদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই এই আদর্শ নিয়ে কথা বলেন, তবে বেশিরভাগই ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা তাঁদের পরিবার ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে হাতে অস্ত্র তুলে নেন ।

একইসঙ্গে, তিনি বামপন্থী চরমপন্থী আন্দোলনের শীর্ষ নেতা হিসেবে বিবেচিত 64 বছর বয়সি মাওবাদী মতাদর্শী বিজয় কুমার আর্যের প্রশংসা করেন ।

ETV BHARAT
ধনগাইয়ের স্কুলের খেলার মাঠ খেলছে তরুণরা। (নিজস্ব চিত্র)

অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী আর্য মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (এমসিসিআই) তে যোগদানের আগে অল্প সময়ের জন্য সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছিলেন ।

তিনি অবশেষে আত্মগোপনে চলে যাওয়ার আগে বিভিন্ন মাওবাদী গোষ্ঠীর সংগঠন, সিপিআই (মাওবাদী) এর অংশ হয়েছিলেন । 2022 সালে রোহতাস জেলার সামাহুতা গ্রামে গ্রেফতার হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে সক্রিয় ছিলেন । আর্য বর্তমানে পাটনার বেউর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি এবং উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি মামলা ছাড়াও বিহারে বিভিন্ন হিংসা ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় 14টি মামলার মুখোমুখি ।

দিনের আলো ম্লান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও গ্রামবাসীরা জড়ো হতে থাকেন, শ্যাম মাওবাদীদের গণ আত্মসমর্পণের পক্ষে কথা বলতে বলতে অতীতের কাহিনি বলতে থাকেন ।

ETV BHARAT
ধনগাই গ্রামের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় । (নিজস্ব চিত্র)

তিনি বলেন, "তাদের অস্ত্র সমর্পণ করাই ভালো ছিল; অন্যথায়, নির্বোধ হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকবে এবং সমাজ পরিবর্তন হবে না ।"

বর্তমান সরকার সম্পর্কে শ্যাম কম আশাবাদী বলেই মনে হচ্ছিল ৷ তিনি বলেন যে, কয়েক বছর অন্তর নতুন মুখদের আনার জন্য নেতৃত্বে পরিবর্তন আসা উচিত ।

তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার রাজ্যে কিছু উন্নয়ন করেছেন, কিন্তু তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত, বাহুবলী এবং দুর্বৃত্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত । আমি মনে করি না যে, প্রশান্ত কিশোরের নতুন দলও খুব বেশি কিছু করতে পারবে । তবে পরিবর্তন আসা উচিত ৷"

তরুণ মুখদের মধ্যে অন্যতম স্নাতক ডিগ্রিধারী 24 বছর বয়সি অরবিন্দ কুমার সেই সময়ের কথা এবং এখনকার পরিস্থিতির কথা তুলে ধরছিলেন ।

অরবিন্দ বলেন, "আমরা প্রায় ছয় বছর আগে পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করতে পারিনি । মাওবাদীরা সেখানে কালো পতাকা উত্তোলন করায় এখানকার স্কুলেও কোনও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়নি । সেই পরিস্থিতি এখন বদলে গিয়েছে । কাছাকাছি একটি পুলিশ স্টেশন এবং একটি নিরাপত্তা শিবির স্থাপন করা হয়েছে ৷"

বাসিন্দারা আশা করছেন যে, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের পর আসন্ন নির্বাচন তাঁদের দ্বিতীয় 'স্বাভাবিক' ভোটদানপর্ব হতে চলেছে ৷

কয়েক দশক ধরে, বন্দুকের ছায়ায় ভোটগ্রহণ এবং ভোটদান করাটা এলাকার সকলের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা ছিল ।

বামপন্থী চরমপন্থীরা ভোট বয়কটের ডাক দিত, নিরাপত্তা বাহিনী বহিরাগতদের প্রবেশে বাধা দিত, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে অতি সংবেদনশীল ঘোষণা করা হত এবং নির্বাচনী কর্মীদের নিরাপদে এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিকেল তিনটের মধ্যে ভোটগ্রহণ শেষ করা হত ।

এবার, নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বারাচট্টিতে গ্রামের একটি বুথ-সহ 36টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত, যেখানে অন্যত্র ভোটগ্রহণ হবে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ।

প্রসঙ্গত, মাওবাদীরা গ্রামের সরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি অংশ উড়িয়ে দিয়েছিল কারণ এটি একটি ভোটকেন্দ্র হিসেবে কাজ করত এবং নির্বাচনের সময় এটিকে নিরাপত্তা বাহিনীর বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হত ।

বিস্ফোরণের জেরে পড়ে থাকা ইট এবং কংক্রিটের স্তূপ মাওবাদী সন্ত্রাসের স্পষ্ট স্মারক হিসেবে কাজ করেছিল এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল ।

এর মাঝে, উন্নয়ন বা নির্বাচন-পরবর্তী উন্নত ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই মাওবাদী হুমকি এবং রাজনীতিবিদদের অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির মাঝে মিলিয়ে যায় ।

যদিও এই হুমকিকে মোকাবিলা করার জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে, তবুও যে গ্রামটি চরমপন্থীদের আস্তানা ছিল তারা জানে যে, সমস্যা এখনও ঘনিয়ে আসতে পারে ।

বয়স্ক এক বাসিন্দা তুলসী সাও বলেন, "তারা (মাওবাদীরা) এখনও পাহাড়ে আছে । আমরা জানি না তারা কী ভাবছে বা করছে, তবে তারা সেখানে আছে । আমরা কখনও তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করি না, বা তাদের কার্যকলাপে আমরা আগ্রহী নই ৷"

রান্নাঘর এবং ক্ষেত উভয়ই পরিচালনা করেন লক্ষ্মীণী দেবী ৷ তিনি আগের কথা স্মরণ করে বলেন যে, মাওবাদীদের দল প্রায়শই গ্রামে আসত এবং খাবার চাইত । তাঁর কথায়, "প্রতিটি বাড়িতে একজনের (মাওবাদী) জন্য রান্না হত । তারা খেতে খেতে চলে যেত । মাঝে মাঝে, তারা পুলিশের চর বা অন্য কোনও অন্যায়কারী বলে সন্দেহ হওয়া লোকদেরও ধরে নিয়ে যেত ৷"

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তুলসী বা লক্ষ্মীণী কেউই উৎসাহী নন ৷

তুলসী বলেন, "সুযোগ পেলে আমরা ভোট দেব, কিন্তু আমরা আসলে আগ্রহী নই । আমরা এর থেকে কিছুই পাই না । আমাদের বিধায়ক গত পাঁচ বছরে একবারও এই গ্রামে আসেননি ৷"

ইটিভি ভারত যখন একজন গ্রামবাসীর থেকে উন্নয়নমূলক কাজ বা এর অভাব এবং আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানতে চান, তখন হাসি মুখে বলেন, "গত নির্বাচনের পর থেকে কোনও বিধায়ক এখানে আসেননি । তাঁরা ভোট চেয়েছিলেন, আমরা ভোট দিয়েছিলাম, ব্যাস এটুকুই ৷"

বারাচট্টি বিধানসভা কেন্দ্র, যেখানে গ্রামটি পড়ে, তা তফসিলি জাতি (এসসি)-দের জন্য সংরক্ষিত । হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (ধর্মনিরপেক্ষ) বা এইচএএম(এস)-এর জ্যোতি দেবী বর্তমানে বিধায়ক । তিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঝির আত্মীয় এবং এবার ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের (এনডিএ) প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তিনি কখনও তাঁদের কাছে যাননি ৷ তার জবাবে জ্যোতি বলেন: "আমি অনেকবার ওই এলাকায় গিয়েছি কর্মসূচিতে যোগ দিতে । 'বড়ে সাহাব' (জিতন রাম মাঝি)ও সেখানে গিয়েছেন । তাঁদের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি ধনগাইতে কিছু অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছি । বাস্তব হল, আমার এলাকায় আমি যতই ভালো কাজ করি তা সত্ত্বেও কিছু লোক সবসময় দোষ খুঁজে বেড়াবে ।"

মাওবাদীদের কথা বলতে গিয়ে বর্তমান বিধায়ক বলেন যে, তাদের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, "তারা শেষ ।"

জ্যোতি বলেন যে, তিনি নির্বাচনে জয়ী হলে নির্বাচনী এলাকার রাস্তাঘাট এবং ছোট সেতু-সহ মৌলিক পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলির উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করবেন ।

সরকারিভাবে, বিহারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত কোনও মাওবাদী-প্রভাবিত জেলা নেই। তবে, গয়া এবং অন্যান্য মাওবাদী-প্রভাবিত জেলাগুলিতে বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করতে পুলিশ কোনও কসুর বাকি রাখছে না ।

মগধ রেঞ্জের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) ক্ষত্রনীল সিং, গয়া, নওয়াদা, ঔরঙ্গাবাদ, জেহানাবাদ এবং আরওয়াল যার আওতাধীন, তিনি বলেন যে, প্রস্তুতি 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের মতোই চলছে ।

ক্ষত্রনীল বলেন, "এবার অতিরিক্ত ভোটকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে, এবং অনেক গ্রামের ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী স্থানে যেতে হবে না ৷"

তিনি আরও বলেন, "সম্প্রতি কোনও মাওবাদী হিংসার ঘটনা ঘটেনি, তবে আমরা কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না । বারাচট্টি-সহ প্রতিটি বিধানসভা আসনে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) দুই কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে । তারা ইতিমধ্যেই উপলব্ধ ইন-সিটু বাহিনী থেকে আলাদা, এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি করার জন্য তারা ফ্ল্যাগ-মার্চ করছে ৷"

ধনগাইয়ে নির্বাচনের আগের মেজাজ গ্রামের মতোই ঘুমন্ত । অতীতের স্মৃতি তাড়া করে বেড়াচ্ছে, এবং উন্নয়নের কোনও প্রতিশ্রুতি অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে । মাওবাদীদের আস্তানা হিসেবে চিহ্নিত এই তকমা মুছে ফেলার জন্য গ্রামবাসীরা সবকিছু করবে । তারা ভোট দেবে । তাদের নেতা নির্বাচন করবে । আশা জাগিয়ে তুলবে এবং তারপর প্রার্থনা করবে, যেন একবারের জন্য হলেও আশাগুলো বাস্তবে পরিণত হয় ।

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS 2025
JAN ADALAT AND NAXALISM
BIHAR NAXALS
বিহারে নির্বাচন 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.