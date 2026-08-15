সন্ত্রাস থেকে তেরঙা: স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সামিল প্রাক্তন মাওবাদীরা
80তম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরে জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন সকলে ৷ অংশ নিলেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও ৷
Published : August 15, 2026 at 9:11 PM IST
কানকের (ছত্তিশগড়), 15 অগস্ট: একসময় তাঁরা ছিলেন গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা ৷ না, জঙ্গলের কোনও আদিবাসী সমাজের কথা বলা হচ্ছে না ৷ তাঁরা ছিলেন মাওবাদী ৷ তবে, দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবসে তাঁরা তেরঙার নিচে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন ৷ ছত্তিশগড়ের কানকের জেলার মুল্লাপুর পুলিশ ক্যাম্পে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন আত্মসমর্পণ করা 27 জন প্রাক্তন মাওবাদী ৷ পুলিশ কর্মীদের সঙ্গেই জাতীয় পতাকা উত্তোলনে অংশ নিলেন তাঁরা ৷ সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও যোগ দেন ৷
ছত্তিশগড়ের কানকের অঞ্চলটি (সরকারিভাবে উত্তর বস্তার কানকের) একসময় ছিল নকশালদের বদ্ধ ভূমি ৷ তবে, প্রশাসনের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, নকশাল-বিরোধী অভিযানের ফলে অঞ্চলটি 'লাল সন্ত্রাস' থেকে মুক্ত হয়েছে এবং এর ফলে মাওবাদীরা সমাজের মূলধারায় ফিরে আসতে পেরেছে ৷
আধিকারিকরা বলেছেন, " এবারে কানকের অঞ্চলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের একটি অনন্য ও বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল আত্মসমর্পণকারী নকশালদের অংশগ্রহণ । তাঁরা সমাজের মূলধারায় ফিরে এসেছেন ৷" জেলা প্রশাসনের সদর দফতরে অবস্থিত সরকারি নরহারদেও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গনে মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় ৷ এই অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড়ের রাজস্ব ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী টেঁক রাম বর্মা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৷ এদিন সকাল 9টার সময় তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ৷
পতাকা উত্তোলনের পর টেঁক রাম সমবেতদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের বার্তা পড়ে শোনান ৷ এ দিনের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পুলিশ, বন দফতরের আধিকারিক, হোম গার্ড এবং এনসিসি’র বাহিনী মার্চ-পাস্টে অংশ নেয় ৷ ছত্তিশগড়ের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, "প্রত্যেকে যদি সততার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন তাহলে এই রাজ্য এবং সর্বপরী দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ৷"
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্থানীয় স্কুলের পড়ুয়ারাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে ৷ পাশাপাশি, আঞ্চলিক নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় ৷ এছাড়া জেলায় অসাধারণ কর্মদক্ষতার পরিচয় দেওয়া পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় সরকারের তরফে ৷
এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ বিষয়ে সকলকে সচেতনতার বার্তাও দেওয়া হয় জেলার পুলিশ প্রশাসনের তরফে ৷ পরে ছত্তিশগড় পুলিশের 'সাইবার সচেতনতা অভিযান'-এর প্রচারের অংশ হিসেবে মন্ত্রী টেঁক রাম বর্মা একটি সেলফি তোলেন ৷ সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি এই অভিযানে সামিল হতে এবং অন্যদের মধ্যেও সচেতনতার বার্তা দিতে সকলকে আহ্বান জানান ৷