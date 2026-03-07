ETV Bharat / bharat

স্বামীর মৃত্যুর পর রাস্তায় রুটি বিক্রি দিয়ে শুরু, আজ 1.5 কোটির মালকিন মীনাক্ষী

বিয়ের এক বছরের মাথাতেই স্বামীকে হারিয়েছেন ৷ ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসকে মেনে নিয়ে সাহস জুগিয়ে জীবনযুদ্ধের লড়াইয়ে সফল মিনীক্ষী ৷

মীনাক্ষীর এই ব্যবসা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় পড়ে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
বেলাগাভি (কর্ণাটক), 7 মার্চ: ছিল না কোনও মূলধন ৷ তবু আজ তিনি দেড় কোটি ব্যবসার মালিক ৷ কর্ণাটকের বেলাগাভির 50 বছর বয়সি মীনাক্ষী সদানন্দ মিশ্রিকোটি আচমকায় বিয়ের এক বছরের মধ্যেই স্বামীকে হারান। তারপরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে ৷ কিন্তু মনে সাহস জুগিয়ে দিন একটু অন্যকরমভাবে গুজরান করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ তাঁর পথ চলাকে পাথেয় করে কর্মসংস্থানে মাথা উঁচু করেছেন 8 জন বিধবা-সহ 15 মহিলা ৷

বাস্তব জীবনে বিধবা মহিলাদের প্রতিদিনের যাপন নিয়ে নানা পর্যবেক্ষণের কথা খবরের পাতায় উঠে এসেছে বারবার ৷ আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে সেই পরিস্থিতির অনেকটাই বদল ঘটেছে ৷ বেলাগাভির বছর পঞ্চাশের মীনাক্ষী সদানন্দের জীবন কাহিনীর কথা তুলে ধরল ইটিভি ভারত ৷

স্বপ্নের উড়ান শুরু মীনাক্ষীর- স্বামী হারানোর যন্ত্রণাকে বুকে আঁকড়ে ধরে সমাজের মূলস্রোত থেকে খানিকটা বেরিয়ে তিনি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলেন ৷ সাহস এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে, তিনি বাড়িতেই খাবারের ব্যবসা শুরু করেন ৷ রুটি, চাটনি, আচার, পাঁপড়, মুখরোচক খাবার বানানো শুরু করেন ৷ মীনাক্ষী তাঁর ব্যবসা শুরু করেছিলেন অত্যন্ত বিনয়ীভাবে।ছিল না কোনও পুঁজি ৷ কোনও ক্রেতা তাঁর হাতে বানানো জিনিস কিনতে এলে তাঁদের কাছ থেকেই একটু একটু করে অগ্রিম অর্থ চাইতেন ৷ বিশ্বাসও দিতেন যে তাতে তাঁরা ঠকবেন তো নাই উপরন্তু খাবারের জিনিসগুলি তাঁদের স্বাদ ও মন ভরাবে ৷ সেই থেকেই স্বপ্নের উড়ান শুরু মীনাক্ষীর ৷

মীনাক্ষীর পথ চলাকে পাথেয় করে কর্মসংস্থানে মাথা উঁচু করেছেন 8 জন বিধবা-সহ 15 মহিলা (ইটিভি ভারত)

'মীনাক্ষী ফুডস'এর ব্যবসা এখন পৌঁছেছে দেড় কোটিতে- প্রথম দিকে, তিনি খাবারের পদগুলি হেঁটে-হেঁটেই বিক্রি করতেন ৷ ধীরে ধীরে এই কঠোর পরিশ্রম ফল পায়। বর্তমানে তিনি বিয়েবাড়ি, কোনও বড় মিটিং-সম্মেলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় অনুষ্ঠান, আশেপাশের দোকান ও কোনও সরকারি অনুষ্ঠানের মতো বড় বড় সমাবেশের জন্য খাবার সরবরাহ করেন। বেলাগাভি শহরে তাঁর দু'টি দোকান রয়েছে ৷ প্রতি মাসে আয় হয় কয়েক লক্ষ টাকা ৷ 'মীনাক্ষী ফুডস'এর ব্যবসা এখন দেড় কোটিতে পৌঁছেছে ৷ রয়েছেন আরও মহিলারা ৷ তাঁদেরও দিন গুজরানের ঠিকানা মীনাক্ষী ফুডস ৷ এই দোকানে মূলত ঐতিহ্যবাহী উত্তর কর্ণাটকের সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবারের জন্য পরিচিতি লাভ করেছে ৷ কোনও মূলধন ছাড়াই শুরু হওয়া স্বামী হারানোর মীনাক্ষীর এই যাত্রা প্রতিবাশীদেরও উদবুদ্ধ করে ৷

মীনাক্ষীর পরিচিতি- মীনাক্ষী সাভাদত্তি তালুকের চাচাদি গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবা-মা হলেন সাঙ্গাপ্পা অঙ্গাদি এবং সুশীলা। তিনি বেলাগাভির কেএলই সোসাইটির জি.এ. স্কুলে এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। বিয়ের আগেও, তিনি অল্প পরিমাণে ঘরে তৈরি খাবার বিক্রি করতেন কিন্তু তা অল্প পরিষরে ৷ 2003 সালে তাঁর যখন 27 বছর বয়স, সেইসময় তিনি বেলাগাভির মহাদ্বার রোডের বাসিন্দা সদানন্দ মিশ্রিকোটিকে বিয়ে করেন। তবে, বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তার স্বামী আচমকায় মারা যান। ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন তিনি।

'মীনাক্ষী ফুডসে'র খাবার-দাবার (ইটিভি ভারত)

মীনাক্ষীর ব্যবসা শুরু- পরিবারের সদস্যরা মীনাক্ষীকে উৎসাহিত করেন খাবারের ব্যবসা শুরু করার জন্য ৷ তাঁর বাবা-মা, ভাইবোনদের আশ্বাসে বাড়িতে তৈরি করা খাবারের ব্যবসা শুরু করেন। সেই শুরু ৷ তারপর থেকে মীনাক্ষী তাঁর খাবারের মেনুর তালিকা বাড়িয়েই চলেছেন ৷ এখন 80টিরও বেশি ধরনের ঐতিহ্যবাহী মুখরোচক খাবার তৈরি করেন। যার মধ্যে রয়েছে জোয়ারের রুটি, তিলের তৈরি জিনিস, চিনাবাদামের চাটনি, গুড়বাদাম আরও কর্ণাটকের কত কত পদ ৷ মিষ্টির মধ্যে রয়েছে বেসনের লাড্ডু, কাঁচা ছোলার লাড্ডু, গমের লাড্ডু, মতিচুর লাড্ডু ৷ রয়েছে, লেবু, কাঁচা আম, কাঁঠাল, করলা এবং কাঁচা লঙ্কার আচার-সহ বিভিন্ন ধররনের আচারও তৈরি করেন। তিনি প্রতিবছর প্রায় তিন লক্ষ রুটি বিক্রি করেন।

স্বীকৃতি এবং সরকারি সহায়তা- মীনাক্ষীর এই ব্যবসা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় পড়ে ৷ সঞ্জীবীনী প্রকল্পের মাধ্যমে 25 লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছে ৷ যা ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। মুম্বই, দিল্লি, গোয়া, ওড়িশা এবং বাংলায় অনুষ্ঠিত সরস মেলা এবং প্রদর্শনীতে তাঁকে খাবারের স্টল স্থাপনের সুযোগও দেওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই তাঁর ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলি এই রাজ্যগুলির বেশকিছু জায়গায় প্রশংসা কুড়িয়েছে। 2019 সালে কর্ণাটক সরকার তাঁর এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেয় ৷ কিত্তুর রাণী চেন্নাম্মা পুরস্কারে ভূষিত করা হয় মীনাক্ষীকে। বেশ ক'য়েকটি সংস্থা তাঁকে সম্মানিত করেছে।

মীনাক্ষী সদানন্দ মিশ্রিকোটি (ইটিভি ভারত)

জীবন কাহিনীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে, মীনাক্ষী বলেন, "আমি স্বামী হারানোর যন্ত্রণা জানি। আমাদের চারপাশে অনেক মহিলা একই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, এখনও হন। আমি তাঁদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রথম অগ্রাধিকার দিই ৷ বর্তমানে আমার সঙ্গে আটজন বিধবা মহিলা কাজ করেন। এছাড়াও, আরও সাতজন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মহিলা এবং চারজন পুরুষ আমার কাজে সাহায্য করেন। বিয়ে বা বড় কোনও অনুষ্ঠানের অর্ডার এলে আরও 40 জন লোক অস্থায়ীভাবে কাজ করেন ৷ আমেরিকা এবং দুবাই-সহ বিদেশে থাকা বেলাগাভির লোকজনরা প্রায় এখানে এলে আমার দোকানের খাবার সঙ্গে নিয়ে যান।" বেলাগাভির অনেক মহিলা মনে করেন, মীনাক্ষীর জীবন কাহিনী প্রমাণ করে যে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও অদম্য মনের জোর সাফল্যে রূপান্তরিত করতে পারে।

