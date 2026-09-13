'পনির লাবাবদার', 'শাহতুত ফিরনি' ! ব্রিকস নৈশভোজে না-গিয়ে আর কী মিস করলেন শি জিনপিং

'পনির লাবাবদার', 'শাহতুত ফিরনি' ! ব্রিকস নৈশভোজে না-গিয়ে আর কী মিস করলেন শি জিনপিং
BRICS Gala Dinner: শি ছাড়াও, উচ্চপর্যায়ের নৈশভোজে আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স শেখ খালেদ বিন মোহামেদের অনুপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য।
Published : September 13, 2026 at 2:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: নয়াদিল্লিতে আয়োজিত 18তম ব্রিকস (BRICS) সম্মেলন উপলক্ষে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন, তার মেনুতে ছিল নানা সুস্বাদু ভারতীয় পদ ৷ সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পনির লাবাবদার', 'গুচ্ছি মারমিক', 'মিলেট পোলাও' এবং 'শাহতুত ফিরনি' ৷
যদিও এই নৈশভোজে যোগ দেননি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং । অনুপস্থিতির জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক কারণও জানানো হয়নি ৷ তবে সূত্রের খবর, বিশ্রামের জন্য চিনের প্রেসিডেন্ট তাঁর হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন । ওই দিনই শি নয়াদিল্লিতে পৌঁছন এবং ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন তিনি ৷ প্রায় সাত বছরের মধ্যে এটিই তাঁর প্রথম ভারত সফর ।
'ভারত মণ্ডপম'-এ ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর নেতা, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সম্মানে প্রধানমন্ত্রী মোদি নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন । আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স শেখ খালেদ বিন মোহাম্মদ, যিনি দিনের বেলায় ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পর দেশে ফিরে যান, তিনিও এই উচ্চ-পর্যায়ের নৈশভোজে অনুপস্থিত ছিলেন ।
ব্রিকস-এর নৈশভোজে কারা উপস্থিত ছিলেন ?
শি নৈশভোজে যোগ না-দিলেও, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ব্রিকস-এর অন্যান্য নেতারা এতে অংশ নেন । ছিলেন দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও । নৈশভোজে অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন অমিত শাহ, নির্মলা সীতারমন, পীযূষ গোয়েল, অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং শিবরাজ সিং চৌহান । এছাড়াও লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এবং যোগী আদিত্যনাথ (উত্তরপ্রদেশ), দেবেন্দ্র ফড়নবিশ (মহারাষ্ট্র), শুভেন্দু অধিকারী (পশ্চিমবঙ্গ) ও হিমন্ত বিশ্ব শর্মার (অসম) মতো মুখ্যমন্ত্রীরাও নৈশভোজে যোগ দেন । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীরা সংসদ ভবন থেকে দুটি বাসে করে 'ভারত মণ্ডপম'-এ নৈশভোজের স্থানে গিয়েছিলেন ।
মেনুতে কী কী ছিল ?
মেনুতে স্টার্টার বা প্রারম্ভিক পদ হিসেবে ছিল 'খান্ডভি মিল' (Khandvi Mille) এবং 'খুম্ব গালৌটি' (Khumb Galouti)। 'খান্ডভি মিল' হলো ভাপে তৈরি বেসনের রোল, যাতে সরষে, নারকেল এবং কারিপাতার ফোড়ন দেওয়া থাকে । এটি কেশর-আম, মাইক্রো-গ্রিনস এবং দইয়ের ড্রেসিংয়ের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় ।
'খুম্ব গালৌটি' হল প্যানে গ্রিল করা নরম মাশরুম কাবাব, যাতে পুদিনার দানা থাকে এবং এটি 'শিরমাল' রুটির ওপর পরিবেশন করা হয় । এছাড়া প্রধান খাবারের তালিকায় ছিল 'পনির লাবাবদার'— ছোট পেঁয়াজ (শ্যালট) ও টমেটোর ঘন গ্রেভিতে রান্না করা নরম পনিরের টুকরো; 'গুচ্ছি মারমিক'—হিমালয়ের মোরল মাশরুম ও কচি অ্যাসপারাগাস, যা জাফরান, কিসমিস ও মামরা বাদামের সঙ্গে মৃদু আঁচে রান্না করা হয়েছে; এবং 'ক্যারট বিন পোরিয়াল'—গাজর ও সবুজ শিমের মিশ্রণ, যা হাতে তৈরি ভার্জিন নারকেল তেলে সুগন্ধি দক্ষিণ ভারতীয় মশলা দিয়ে ভেজে ও উপরে সদ্য কোরা নারকেল ছড়িয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে ।
অন্যান্য খাবারের মধ্যে ছিল 'থাক্কালি বেলে সারু' - ডাল, তাজা টমেটো ও কারিপাতা দিয়ে তৈরি হালকা ডালের ঝোল; 'মিলেট পোলাও'—সুগন্ধি বাসমতী চাল ও মুক্তার মতো দেখতে মিলেট (বাজরা জাতীয় শস্য), যা মশলা ও মৌসুমী সুগন্ধি উপাদানের সঙ্গে রান্না করা হয়েছে; 'বিট-রুট রাইতা'—বিট ও তাজা ভেষজ উপাদান মেশানো ঠান্ডা দই; এবং নিরামিষ মেনুর অংশ হিসেবে ছিল বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় রুটি ।
শেষ পাতে মিষ্টান্ন হিসেবে ছিল 'ওল্ড দিল্লি ফ্রুট ক্রিম উইথ জিলাপি'— মরশুমি ফল ও হালকাভাবে ফেটানো ক্রিমের সঙ্গে মুচমুচে মিষ্টি জিলাপির পরিবেশন; এবং 'শাহতুত ফিরনি'—দুধ ও চাল দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করা ফিরনি, যার উপরে মিষ্টি মালবেরি ও সোনার পাত (গোল্ড লিফ) দিয়ে সাজানো হয়েছে । আয়োজকরা জানান, ভিভিআইপি অতিথিদের জন্য মেনুটি এভাবেই সাজানো হয়েছিল ।
এই জমকালো নৈশভোজের সময় ভারত এবং ব্রিকস-এর অন্যান্য সদস্য দেশ থেকে আসা শতাধিক শিল্পীর একটি দলের পরিবেশনাও উপভোগ করার সুযোগ ছিল ।
প্রসঙ্গত, ভারত 12-13 সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন করেছে এবং এতে 11টি সদস্য দেশ ও 10টি সহযোগী দেশের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন ।